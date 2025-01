Witchfire - zaprezentowano nowy zapis rozgrywki z gry polskiego studia The Astronauts. Znamy też datę debiutu tytułu

Proces produkcji strzelanki Witchfire trwa już wiele lat. Wystarczy przypomnieć, że projekt był pierwotnie zapowiedziany w 2017 roku. Od tego czasu przeszedł sporo zmian koncepcyjnych. Wygląda jednak na to, że polskie studio The Astronauts jest niemal gotowe do udostępnienia pierwszej wersji gry. Na Summer Game Fest 2023 zaprezentowano nowy, choć dosyć krótki, zapis rozgrywki, a także ujawniono, kiedy produkcja trafi na rynek.

Podczas Summer Game Fest 2023 zaprezentowano nowy zapis rozgrywki z gry Witchfire tworzonej przez polskie studio The Astronauts. Tytuł zadebiutuje we wczesnym dostępie na platformie Epic już 20 września bieżącego roku.

Przypomnijmy, że nad grą pracuje zespół osób odpowiedzialnych za takie produkcje, jak Painkiller czy Bulletstorm. Całość odbywa się pod bacznym okiem legendy polskiej branży gier, czyli Adriana Chmielarza. Udostępniony zapis rozgrywki, podobnie jak poprzednie, utrzymany jest w ponurym klimacie, więc tytuł powinien przypaść do gustu osobom, które narzekają na zbyt cukierkowe trendy w gatunku FPS. Oczywiście na zaprezentowanym trailerze nie znajdziemy zbyt wielu konkretów. Materiał filmowy rozpoczyna się bardzo spokojnie, ale już po chwili możemy obserwować, jak postać gracza skutecznie rozprawia się z przeciwnikami. Korzysta przy tym z różnorodnych broni, a także zaklęć lub mocy specjalnych.

Premierę tytułu zapowiedziano na 20 września 2023 roku. Nie oznacza to jednak debiutu standardowej wersji gry. Produkcja ukaże się bowiem początkowo we wczesnym dostępie, więc zapewne ilość dostępnej treści będzie w dniu premiery mocno ograniczona. Osoby nabywające taką produkcję muszą też liczyć się z błędami i niedociągnięciami technicznymi. Wielu graczom nie spodoba się również to, że tytuł trafi początkowo wyłącznie na platformę Epic Games Store. W późniejszym terminie ma ukazać się także na Steamie. Co ciekawe, gra nie będzie koncentrowała się wyłącznie na walce. Mają w niej być obecne także elementy planowania czy eksploracja. Produkcja jest określana mianem "roguelite", co oznacza, że w przypadku porażki możemy oczekiwać przeniesienia części progresu rozgrywki do kolejnego podejścia.

