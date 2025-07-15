Kampania z Command & Conquer: Tiberian Dawn do ogrania w kooperacji dzięki specjalnej modyfikacji

Okolice drugiej połowy lat 90. i początek XXI wieku przypadają na prawdziwy złoty okres strategii czasu rzeczywistego. Wtedy to pojawiały się tytuły, które do dziś na ogół uważa się za niedoścignione, jeśli chodzi o ten gatunek. Jedną z wielkich serii, jakie zdążyły rozkwitnąć, było Command & Conquer od studia Westwood. Nawet te najstarsze pozycje są pamiętane, a nierzadko nawet ogrywane. W tej ostatniej kwestii naturalnie pomocne jest środowisko moderskie.

Moderzy pracujący nad projektem Dawn of the Tiberium Age wypuścili wersję pozwalającą na rozegranie w kooperacji kultowej singlowej kampanii z Command & Conquer: Tiberian Dawn.

Seria Command & Conquer ma wiele twarzy, jako że na przestrzeni lat zdążyły się pojawić różne jej wersje - jedne bardziej, inne mniej uwielbiane przez fanów. Legenda RTS jest oczywiście bardzo popularna wśród moderów. Jedna z takowych ekip rozwija Dawn of the Tiberium Age, będące połączeniem dwóch klasyków z lat dziewięćdziesiątych: Command & Conquer: Tiberian Dawn i praktycznie sąsiadującego z nim chronologicznie Red Alerta. Teraz doszła kolejna aktualizacja, która szczególnie zainteresuje fanów tej pierwszej gry.

Dwa lata temu zawitała wersja moda, która pozwalała na rozegranie kampanii GDI u boku znajomego. Najnowszy update pozwala na to samo w przypadku kampanii Brotherhood of Nod - co rzecz jasna daje całą fabularną zawartość Command & Conquer: Tiberian Dawn. Co więcej, moderzy dodali także od dawna zapowiadaną misję Shadow Reprisal, do tego pojawia się sporo nowych elementów tak dla Nod, jak Aliantów i Sowietów. Posiadacze monitorów o wyższej rozdzielczości dostaną z kolei narzędzia pozwalające lepiej skonfigurować rozgrywkę. Pozostaje mieć nadzieję, że EA nie przyjdzie nigdy do głowy utrącenie pomysłu.

Źródło: DSOGaming