Dołącz do redakcji PurePC.pl. Rekrutujemy do naszego zespołu. Chcesz spróbować swoich sił? Wyślij zgłoszenie!

Niniejszym startujemy z otwartą rekrutacją do PurePC, której celem jest pozyskanie nowych redaktorów do działów hardware i gaming. Mamy w planach zarówno mniejsze, jak i nieco większe zmiany w formule serwisu, stąd poszukujemy zarówno zaangażowanych newsmanów, jak i kreatywnych felietonistów czy też rzetelnych testerów sprzętu. Nie zamykamy się jednak na Wasze propozycje! Jeśli więc uważasz, że masz głowę pełną nietypowych pomysłów, które mógłbyś / mogłabyś zrealizować w pisemnej formie na PurePC, to zapraszamy!

PurePC poszukuje newsmanów, felietonistów, testerów... Generalnie - redaktorów wszelkiej maści. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w naszym serwisie, wyślij zgłoszenie korzystając w formularza zamieszczonego poniżej.

Czego wymagamy od kandydatów?

Świetnej znajomości ortografii, zasad interpunkcji, gramatyki - nie ma co ukrywać - przychodząc do PurePC musisz umieć pisać poprawnie i w zrozumiały sposób. Na naukę pisania czas był. Teraz pora tylko na pisanie ciekawych materiałów dla naszych czytelników.

Znajomości języka angielskiego w stopniu średnim - chodzi o to, abyś rozumiał/-a np. o czym mówi się chociażby na globalnych premierach produktowych. Wyszukiwanie tematów do newsów również nie obędzie się bez znajomości tego języka.

Bardzo dobrej znajomości branży technologicznej - chodzi o to, abyś nie pomylił/-a MHz z M&M, GB/s od Gb/s, a przynajmniej wiedział/-a, że AMD nie oznacza zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem. Podział na Czerwonych, Niebieskich i Zielonych też jest przydatny. Wszystkiego da się nauczyć, a redaktorzy zawsze służą pomocą i wiedzą.

Umiejętności samodzielnego zarządzania sobą w czasie - pracując zdalnie jako redaktor nikt nie siedzi Ci nad głową. Najgorsze co możesz wtedy zrobić, to udawać, że pracujesz. Owszem, w PurePC nie wymagamy Twojej 24-godzinnej dostępności przed monitorem, ale publikacje czy świeże newsy same się nie zrobią. Jeśli więc nie umiesz samodzielnie zmobilizować się do pracy w stałych dla siebie porach i masz problem z prokrastynowaniem to uwierz - to nie jest praca dla Ciebie.

Sumienności i zaangażowania - w PurePC pracują ludzie, którzy "w kulki nie lecą". Oznacza to, że każdy wie co ma robić i to robi. I takich właśnie ludzi poszukujemy. Jeśli jesteś nastawiony na cel, szukasz nowych wyzwań i chcesz stać się częścią zespołu, w którym każdy głos ma znaczenie oraz realny wpływ na formułę serwisu, to zapraszamy.

Co oferujemy z naszej strony?

Atrakcyjne, konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do zaangażowania - chcesz sobie jedynie u nas nieco dorobić, pisząc newsy po godzinach pracy? Nie ma sprawy, ale im więcej napiszesz, tym więcej zarobisz. Przykładowo - pisząc 100 newsów oraz 4 publikacje otrzymasz 4700 zł netto / 6800 zł brutto na początek współpracy. Stawki rosną wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble. 80-100 newsów i 6-10 publikacji to u nas norma w spokojne miesiące. Ustalasz sobie cel konkretnej wypłaty i go realizujesz. Górnych widełek zarobkowych nie ma, trzeba tylko na to zapracować.

Możliwość przejścia na stałą umowę - nie ma co ukrywać, nie jest to standardem w naszej branży, a jednak mamy u siebie kilka pełnych etatów. Jeśli więc okaże się, że jesteś zdecydowany/-a na umowę o pracę, to będzie Ci dane według Twojej pracy oraz jej zakresu. Pracujemy na umowach B2B, umowach o dzieło, umowach o pracę oraz kontraktowych.

Możliwość pracy w redakcji stacjonarnej (pod Warszawą) lub zdalnie - chcesz uciec od żony, dzieci czy teściowej? Nie ma sprawy - zapraszamy do pracy w redakcji. A jeśli wolisz pracować w ciszy, w domu, nawet w nocy, to również nie ma problemu. Możesz pracować ze swojego pokoju, wakacyjnego kurortu, środka pustyni czy skądkolwiek indziej. O ile masz internet, można działać i zarabiać pieniądze.

Dostęp do premierowych urządzeń i informacji - jeśli jesteś gadżeciarzem, to świetnie trafiłeś. Jeśli zostaniesz naszym recenzentem, otrzymasz szansę przeprowadzania przedpremierowych testów, a więc zanim jeszcze sprzęt ów zobaczy cała reszta świata.

Możliwość uczestniczenia w wyjazdach i konferencjach (również zagranicznych) - lubisz podróże? Redaktorzy w PurePC.pl są często zapraszani na różnego rodzaju wyjazdy na całym świecie związane np. z premierami sprzętu, ale nie tylko. Pamiętaj tylko, że każdy taki wyjazd wiąże się z pracą, a więc z robieniem zdjęć oraz pisaniem tekstów.

Podsumowując: jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, a umiesz pisać i znasz się na rzeczy - miejsce w naszych szeregach na pewno się dla Ciebie znajdzie. Nie musisz mieć wielkiego doświadczenia, choć będzie ono niezaprzeczalnym atutem i przyspieszy okres szkolenia. Jeśli więc masz co do nas poważne zamiary (a tylko na takie liczymy), skorzystaj z poniższego formularza. Opisz w nim dlaczego to właśnie Ty powinieneś stać się częścią naszej załogi, na przykład jakie masz doświadczenie oraz czym ewentualnie, jakim działem mógłbyś się zająć pracując dla PurePC. Chcesz wysłać piękne CV czy list motywacyjny? Nie, na prawdę nie potrzeba, to nie taka firma. CV / LM zostawiamy dla działów HR w korporacjach. U nas liczy się lekkie pióro, wiedza, sumienność i chęć pracy w super zespole. Pamiętaj, dołącz też próbkę swoich umiejętności pisarskich, przygotuj newsa, może dwa na podstawie naszych codziennych informacji ze świata. Wszystko załącz do zgłoszenia. Przyjmowane formaty próbek materiałów to PDF, DOC, DOCX lub ODT. Po wysłaniu zgłoszenia zajrzyj czy wszystko poszło poprawnie na dole strony, a potwierdzenie zgłoszenia rekrutacyjnego przyjdzie na Twojego maila. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Prosimy tylko o poważne i przemyślane propozycje, jako że poszukujemy osób do dłuższej współpracy.

Klikając w przycisk „Wyślij swoje zgłoszenie”, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie przez właściciela serwisu PurePC.pl, Wydawnictwo PROBUM z siedzibą przy ulicy Drogomilskiej 23 / 65, 01-361 Warszawa. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: purepc@purepc.pl

Formularz zgłoszeniowy: