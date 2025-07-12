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Halo Combat Evolved Remake - doniesienia mające wskazywać datę premiery i okrojoną zawartość względem oryginału

Szymon Góraj | 12-07-2025 11:00 |

Halo Combat Evolved Remake - doniesienia mające wskazywać datę premiery i okrojoną zawartość względem oryginałuStudio Bungie już dawno poszło dalej i zajmuje się innymi tematami, ale wiele osób do dziś wzdycha za pierwszymi odsłonami Halo - szczególnie biorąc pod uwagę kontrowersyjne najnowsze części. Za perłę w koronie uważa się "trójkę", jednak to właśnie Halo Combat Evolved wprowadziło legendarnego Master Chefa, choć po blisko ćwierćwieczu zdążyło się nieco zestarzeć. Ale to kolejny argument za tym, żeby wprowadzić remake. I być może niebawem się go doczekamy.

Według najnowszych doniesień, remake Halo Combat Evolved ma zawitać w przyszłym roku, ale jedynie z trybem single player.

Halo Combat Evolved Remake - doniesienia mające wskazywać datę premiery i okrojoną zawartość względem oryginału [1]

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Remake kojarzy się graczom bardzo różnie, ale są sytuacje, gdy akurat warto jest odnowić kultowy projekt. I wydaje się, że w tym konkretnym przypadku Halo Combat Evolved jest znakomitym tropem. Pewne rozwiązania stanowiły wzór dla innych FPS-ów i nie tylko, ale na przykład niegdyś podziwiana rozgrywka czy szata graficzna dziś już naturalnie nie robią aż takiego wrażenia. Z tego też względu wielu fanów serii rozpoczętej przez Bungie może zacierać ręce, choć niewątpliwie znajdą się powody do obaw.

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Niedawno udostępniony materiał wideo ma dowodzić, że - zgodnie z doniesieniami informatorów mających rzekomo kontakt z deweloperami - remake tej legendarnej odsłony powoli się zbliża. Miałby on pojawić się w przyszłym roku, a więc przy okazji 25. rocznicy premiery Halo Combat Evolved. Prace nad projektem mają trwać od 2023 roku. Jeżeli jednak miałoby do tego dojść, wygląda na to, że bez trybu wieloosobowego - czyli jednego z najbardziej cenionych elementów oryginału. Ma to być związane z chęcią lepszego dopracowania kampanii i kluczowych elementów rozgrywki, mówi się chociażby o nowych fabularnych wątkach tudzież mechanikach. Na razie jednak musimy zaczekać na oficjalne wieści - do których może dojść np. na zaplanowanym na październik HaloWC 2025. 

Halo Combat Evolved Remake - doniesienia mające wskazywać datę premiery i okrojoną zawartość względem oryginału [2]

Źródło: WCCFtech
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