Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5090 Laptop. Najmocniejszy notebook tej generacji
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i NVIDIA GeForce RTX 5090
- 2 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Jakość wykonania, wnętrze
- 3 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Badanie jakości matrycy
- 5 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Miejsca testowe
- 6 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark Time Spy
- 7 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark Steel Nomad
- 8 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark DirectX Ray Tracing
- 9 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II
- 10 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows
- 11 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Avatar: Frontiers of Pandora
- 12 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Black Myth: Wukong
- 13 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Call of Duty Modern Warfare II
- 14 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077
- 15 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Dying Light 2
- 16 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Forza Horizon 5
- 17 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Horizon Forbidden West
- 18 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Indiana Jones i Wielki Krąg
- 19 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kingdom Come Deliverance II
- 20 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kingdom Come Deliverance II
- 21 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Marvel's Spider-Man 2
- 22 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Red Dead Redemption 2
- 23 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Silent Hill 2
- 24 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 25 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II (RT)
- 26 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows (RT)
- 27 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Black Myth: Wukong (RT)
- 28 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT)
- 29 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT)
- 30 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Dying Light 2 (RT)
- 31 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Indiana Jones i Wielki Krąg (RT)
- 32 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Marvel's Spider-Man 2 (RT)
- 33 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Metro Exodus Enhanced Edition (RT)
- 34 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Silent Hill 2 (RT)
- 35 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Quake II RTX (RT)
- 36 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon (RT)
- 37 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT + MFG)
- 38 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT + MFG + Input Lag)
- 39 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG)
- 40 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG + Input Lag)
- 41 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench R23 (Single)
- 42 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench R23 (Multi)
- 43 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 (Single)
- 44 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 (Multi)
- 45 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DF Zephyr
- 46 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3D Particle Movement
- 47 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DigiCortex
- 48 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Corona
- 49 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - V-Ray
- 50 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Duży plik)
- 51 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Mały plik)
- 52 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Wydajność)
- 53 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Handbrake
- 54 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - POV-Ray
- 55 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Performance Test (CPU)
- 56 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Performance Test (Memory)
- 57 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Blender
- 58 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - VeraCrypt
- 59 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - y-cruncher
- 60 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kraken Javascript
- 61 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Microsoft 365
- 62 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - AI Neural Engine
- 63 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - UL Procyon Stable Diffusion XL
- 64 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Blackmagic RAW Speed
- 65 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Visual Studio 2022
- 66 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Temperatury podzespołów
- 67 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wygrzewanie procesora
- 68 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Temperatury obudowy
- 69 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Głośność urządzenia
- 70 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Pobór mocy
- 71 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 72 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II (Akumulator)
- 73 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows (Akumulator)
- 74 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon (Akumulator)
- 75 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 Multi (Akumulator)
- 76 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - V-Ray (Akumulator)
- 77 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Podsumowanie
W obecnej generacji najmocniejszym układem graficznym dla notebooków jest NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, natomiast w przypadku procesorów królem pozostaje AMD Ryzen 9 9955HX3D. Do tej pory testowaliśmy różne konfiguracje notebooków, niektóre posiadające topową kartę Blackwell, inne z procesorem od AMD ale w połączeniu ze słabszym dGPU. Jak natomiast wypada połączenie obu tych komponentów. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, do testów otrzymaliśmy laptopa Dream Machines RT5090-16PL32. Jest to dość nietypowy sprzęt, ponieważ dostarczony razem z systemem chłodzenia wodnego Dream Waterfall. Trzeba przyznać, że całość prezentuje ponadprzeciętny poziom, zarówno pod względem wydajności jak i kultury pracy.
Autor: Damian Marusiak
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU to topowy przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB203 w swojej niemal pełnej formie. Spośród 84 bloków SM, aktywnych jest 82, co przekłada się na obecność 10496 rdzeni CUDA, 112 ROP-ów, 328 jednostek teksturujących, 82 rdzenie RT 4. generacji oraz 328 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1597 MHz do 2160 MHz, jest ono zatem nieco wyższe w porównaniu do GeForce RTX 4090 Laptop GPU, ale bez żadnych imponujących wzrostów. Litografia pozostała ta sama, co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 Gbps. Topowy GeForce RTX 5090 Laptop GPU, jako pierwszy konsumencki układ, wykorzystuje 3 GB kości, dzięki czemu do dyspozycji oddano łącznie 24 GB pamięci, zachowując jednak dotychczasową, 256-bitową magistralę. Znacznie szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 572 GB dla GeForce RTX 4090 Laptop do 896 GB dla GeForce RTX 5090 Laptop. Maksymalne TGP, w testowanym urządzeniu, sięga 175 W (z Dynamic Boost). Szersze omówienie architektury Blackwell znajdziecie tutaj.
Dream Machines RT5090-16PL32 ma być najmocniejszym notebookiem, jaki przetestowaliśmy. Wyposażony w najlepszy obecnie duet AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W, a do tego z dodatkiem w postaci systemu chłodzenia wodnego Dream Waterfall.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku Dream Machines RT5090-16PL32 jest to 16-calowy panel IPS z podświetleniem Mini LED. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek.
|NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU
|Architektura
|Blackwell
|Ada Lovelace
|Ampere
|Układ graficzny
|GB203
|AD103
|GA103
|Litografia
|TSMC 5 nm
|TSMC 5 nm
|Samsung 8 nm
|Powierzchnia
|378 mm²
|378 mm²
|496 mm²
|Tranzystory
|45 mld
|45 mld
|22 mld
|Bloki SM
|82
|76
|58
|CUDA
|10496
|9728
|7424
|TMU
|328
|304
|232
|ROP
|112
|112
|96
|RT
|82
|76
|58
|Tensor
|328
|304
|232
|Boost (Min. TGP)
|1597 MHz
|1455 MHz
|1125 MHz
|Boost (Max. TGP)
|2160 MHz
|2040 MHz
|1590 MHz
|Pamięć
|24 GB GDDR7
|16 GB GDDR6
|16 GB GDDR6
|Szybkość VRAM
|28000 MHz
|18000 MHz
|16000 MHz
|Magistrala
|256-bit
|256-bit
|256-bit
|Przepustowość
|896 GB/s
|576 GB/s
|512 GB/s
|TGP (Dynamic Boost)
|95 - 150 W (120 - 175 W)
|80 - 150 W (105 - 175 W)
|80 - 150 W (105 - 175 W)
Dream Machines RT5090-16PL32 korzysta także z procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D z serii Fire Range, wykorzystującego 16 rdzeni Zen 5 w dwóch klastrach CCD (po 8 rdzeni na klaster). Jest to właściwie mobilny odpowiednik AMD Ryzen 9 9950X3D, zbudowany w identyczny sposób, jednak zachowujący niższe limity mocy (przynajmniej w teorii). Bazowy zegar rdzeni wynosi 2,5 GHz, natomiast w trybie Turbo procesor może przyspieszyć do maksymalnie 5,4 GHz. Oprócz dwóch klastrów CCD, układ posiada także blok I/O, w którym znajdują się wszystkie kontrolery, a także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Procesor wykorzystuje 2. generację technologii pakowania 3D V-Cache, gdzie dodatkowa warstwa pamięci cache L3 umieszczona jest teraz pod klastrem CCD, nie nad nim. Procesor oferuje również łącznie 144 MB cache, w tym 128 MB cache L3. Całość opracowano w procesie TSMC N4P, czyli 4 nm (idąc dalej - usprawnionym 5 nm).
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- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i NVIDIA GeForce RTX 5090
- 2 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Jakość wykonania, wnętrze
- 3 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Badanie jakości matrycy
- 5 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Miejsca testowe
- 6 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark Time Spy
- 7 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark Steel Nomad
- 8 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DMark DirectX Ray Tracing
- 9 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II
- 10 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows
- 11 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Avatar: Frontiers of Pandora
- 12 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Black Myth: Wukong
- 13 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Call of Duty Modern Warfare II
- 14 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077
- 15 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Dying Light 2
- 16 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Forza Horizon 5
- 17 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Horizon Forbidden West
- 18 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Indiana Jones i Wielki Krąg
- 19 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kingdom Come Deliverance II
- 20 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kingdom Come Deliverance II
- 21 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Marvel's Spider-Man 2
- 22 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Red Dead Redemption 2
- 23 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Silent Hill 2
- 24 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 25 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II (RT)
- 26 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows (RT)
- 27 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Black Myth: Wukong (RT)
- 28 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT)
- 29 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT)
- 30 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Dying Light 2 (RT)
- 31 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Indiana Jones i Wielki Krąg (RT)
- 32 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Marvel's Spider-Man 2 (RT)
- 33 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Metro Exodus Enhanced Edition (RT)
- 34 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Silent Hill 2 (RT)
- 35 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Quake II RTX (RT)
- 36 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon (RT)
- 37 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT + MFG)
- 38 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cyberpunk 2077 (RT + MFG + Input Lag)
- 39 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG)
- 40 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG + Input Lag)
- 41 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench R23 (Single)
- 42 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench R23 (Multi)
- 43 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 (Single)
- 44 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 (Multi)
- 45 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3DF Zephyr
- 46 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 3D Particle Movement
- 47 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - DigiCortex
- 48 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Corona
- 49 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - V-Ray
- 50 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Duży plik)
- 51 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Mały plik)
- 52 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - 7-zip (Wydajność)
- 53 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Handbrake
- 54 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - POV-Ray
- 55 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Performance Test (CPU)
- 56 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Performance Test (Memory)
- 57 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Blender
- 58 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - VeraCrypt
- 59 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - y-cruncher
- 60 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Kraken Javascript
- 61 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Microsoft 365
- 62 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - AI Neural Engine
- 63 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - UL Procyon Stable Diffusion XL
- 64 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Blackmagic RAW Speed
- 65 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Visual Studio 2022
- 66 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Temperatury podzespołów
- 67 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wygrzewanie procesora
- 68 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Temperatury obudowy
- 69 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Głośność urządzenia
- 70 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Pobór mocy
- 71 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 72 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Alan Wake II (Akumulator)
- 73 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Assassin's Creed Shadows (Akumulator)
- 74 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Wiedźmin 3: Dziki Gon (Akumulator)
- 75 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Cinebench 2024 Multi (Akumulator)
- 76 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - V-Ray (Akumulator)
- 77 - Test Dream Machines RT5090-16PL32 - Podsumowanie