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Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5090 Laptop. Najmocniejszy notebook tej generacji

Damian Marusiak | 11-07-2025 08:00 |

Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5090 Laptop. Najmocniejszy notebook tej generacjiW obecnej generacji najmocniejszym układem graficznym dla notebooków jest NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, natomiast w przypadku procesorów królem pozostaje AMD Ryzen 9 9955HX3D. Do tej pory testowaliśmy różne konfiguracje notebooków, niektóre posiadające topową kartę Blackwell, inne z procesorem od AMD ale w połączeniu ze słabszym dGPU. Jak natomiast wypada połączenie obu tych komponentów. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, do testów otrzymaliśmy laptopa Dream Machines RT5090-16PL32. Jest to dość nietypowy sprzęt, ponieważ dostarczony razem z systemem chłodzenia wodnego Dream Waterfall. Trzeba przyznać, że całość prezentuje ponadprzeciętny poziom, zarówno pod względem wydajności jak i kultury pracy.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU to topowy przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB203 w swojej niemal pełnej formie. Spośród 84 bloków SM, aktywnych jest 82, co przekłada się na obecność 10496 rdzeni CUDA, 112 ROP-ów, 328 jednostek teksturujących, 82 rdzenie RT 4. generacji oraz 328 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1597 MHz do 2160 MHz, jest ono zatem nieco wyższe w porównaniu do GeForce RTX 4090 Laptop GPU, ale bez żadnych imponujących wzrostów. Litografia pozostała ta sama, co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 Gbps. Topowy GeForce RTX 5090 Laptop GPU, jako pierwszy konsumencki układ, wykorzystuje 3 GB kości, dzięki czemu do dyspozycji oddano łącznie 24 GB pamięci, zachowując jednak dotychczasową, 256-bitową magistralę. Znacznie szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 572 GB dla GeForce RTX 4090 Laptop do 896 GB dla GeForce RTX 5090 Laptop. Maksymalne TGP, w testowanym urządzeniu, sięga 175 W (z Dynamic Boost). Szersze omówienie architektury Blackwell znajdziecie tutaj.

Dream Machines RT5090-16PL32 ma być najmocniejszym notebookiem, jaki przetestowaliśmy. Wyposażony w najlepszy obecnie duet AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W, a do tego z dodatkiem w postaci systemu chłodzenia wodnego Dream Waterfall.

Test Dream Machines RT5090-16PL32 z AMD Ryzen 9 9955HX3D i GeForce RTX 5090 Laptop. Najmocniejszy notebook tej generacji [nc1]

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku Dream Machines RT5090-16PL32 jest to 16-calowy panel IPS z podświetleniem Mini LED. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek.

  NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU
Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere
Układ graficzny GB203 AD103 GA103
Litografia TSMC 5 nm TSMC 5 nm Samsung 8 nm
Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 496 mm²
Tranzystory 45 mld 45 mld 22 mld
Bloki SM 82 76 58
CUDA 10496 9728 7424
TMU 328 304 232
ROP 112 112 96
RT 82 76 58
Tensor 328 304 232
Boost (Min. TGP) 1597 MHz 1455 MHz 1125 MHz
Boost (Max. TGP) 2160 MHz 2040 MHz 1590 MHz
Pamięć 24 GB GDDR7 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Szybkość VRAM 28000 MHz 18000 MHz 16000 MHz
Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit
Przepustowość 896 GB/s 576 GB/s 512 GB/s
TGP (Dynamic Boost) 95 - 150 W (120 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W)

Dream Machines RT5090-16PL32 korzysta także z procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D z serii Fire Range, wykorzystującego 16 rdzeni Zen 5 w dwóch klastrach CCD (po 8 rdzeni na klaster). Jest to właściwie mobilny odpowiednik AMD Ryzen 9 9950X3D, zbudowany w identyczny sposób, jednak zachowujący niższe limity mocy (przynajmniej w teorii). Bazowy zegar rdzeni wynosi 2,5 GHz, natomiast w trybie Turbo procesor może przyspieszyć do maksymalnie 5,4 GHz. Oprócz dwóch klastrów CCD, układ posiada także blok I/O, w którym znajdują się wszystkie kontrolery, a także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Procesor wykorzystuje 2. generację technologii pakowania 3D V-Cache, gdzie dodatkowa warstwa pamięci cache L3 umieszczona jest teraz pod klastrem CCD, nie nad nim. Procesor oferuje również łącznie 144 MB cache, w tym 128 MB cache L3. Całość opracowano w procesie TSMC N4P, czyli 4 nm (idąc dalej - usprawnionym 5 nm).

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