Phanteks Eclipse G370A to budżetowa obudowa, która oferuje filtry przeciwkurzowe i fabryczne wentylatory oraz wspiera AiO 360 mm

Ponownie zaglądamy do segmentu obudów komputerowych, aby bliżej przyjrzeć się nowości od firmy Phanteks, która została zaprezentowana na targach Computex 2025. Model Eclipse G370A, jak wiele innych, nie wyróżnia się z tłumu swoim wyglądem, acz w zamian może zapewnić przyzwoitą funkcjonalność. Możemy bowiem liczyć na wsparcie płyt głównych w kilku formatach, obecność 3 filtrów przeciwkurzowych, a także miejsce dla 7 wentylatorów (zamiast 3 zmieścimy 360 mm AiO).

Przedstawiona na targach Computex 2025 obudowa Phanteks Eclipse G370A doczekała się swojego rynkowego debiutu. Możemy liczyć na stosunkowo niską cenę, dobrą funkcjonalność i dość stonowany wygląd.

Obudowa komputerowa Phanteks Eclipse G370A została wykonana głównie ze stali, choć na boku można zauważyć panel ze szkła hartowanego, a nie zabrakło również wstawek z tworzywa ABS. Przedni panel o siatkowym stylu będziemy w stanie całkiem łatwo wyciągnąć, a tuż za nim znajduje się pierwszy filtr przeciwkurzowy (drugi jest na górze, a trzeci - mniejszy - na dole). Na froncie można umieścić trzy wentylatory o średnicy 120 mm lub 240-milimetrowe chłodzenie AiO. Z kolei na górze jest dedykowane miejsce dla 360-milimetrowej chłodnicy lub trzech wentylatorów (także 120 mm). Obudowa oferuje wsparcie zarówno dla płyt głównych w formacie ATX, jak i mniejszych braci oraz standardu SSI-EEB. W kwestii nośników danych nowość zapewnia miejsca na montaż dwóch SSD i jednego HDD.

*W podobnej półce cenowej, a zarazem w mniejszych "rozmiarowo" obudowach można się spotkać z miejscem na wentylatory także na dole, aczkolwiek tutaj zabrakło tej możliwości.

Phanteks Eclipse G370A Format Mid-Tower Płyty główne SSI-EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Materiały Stal, Szkło hartowane, ABS Sloty rozszerzeń 7 Nośniki danych 2 x 2,5" + 1 x 3,5" Panel I/O 1 x USB 3.0 typu A

1 x USB 3.0 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm Wentylatory Góra: 3 x 120 mm

Przód: 3 x 120 mm

Tył: 1 x 120 mm Chłodzenie Góra: do 360 mm (400 x 120 x 60 mm)

Przód: do 240 mm Chłodzenie CPU Do 170 mm Karta graficzna Długość: do 375 mm z wentylatorami z przodu, do 400 mm bez wentylatorów z przodu

Szerokość: do 170 mm Zasilacz Do 200 mm Wymiary 465 x 476 x 220 mm Waga 7,72 kg Gwarancja 2-letnia, ograniczona Cena 59,90 euro

Panel wejścia-wyjścia nie jest zbyt bogaty, gdyż w tym przypadku obecne są tylko dwa porty USB oraz jedno złącze słuchawkowo-mikrofonowe. Konstrukcja pomieści chłodzenia powietrzne dla procesorów o wysokości do 170 mm, a także karty graficzne długie na maksymalnie 375 mm. Producent na swojej stronie wspomina też o tym, że obudowa ma fabrycznie zainstalowane trzy wentylatory Phanteks M25 z podświetleniem D-RGB, którym można sterować, choć wymagana jest odpowiednia płyta główna lub specjalny kontroler od Phanteksa. W instrukcji obsługi, którą znajdziemy TUTAJ, mowa też o podpórce dla karty graficznej. Według portalu TechPowerUp obudowa Phanteks Eclipse G370A powinna być dostępna od 15 lipca 2025 roku, a więc od dziś, natomiast nie zauważyłem jej jeszcze w polskich sklepach internetowych - zmiana sytuacji jest zapewne tylko kwestią czasu.

Źródło: TechPowerUp, Phanteks