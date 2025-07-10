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Start Aktualności Obudowy

Chieftec Vista - obudowa, która fabrycznie oferuje trzy wentylatory ARGB, szklane panele, a także miejsce na AiO 360 mm

Natan Faleńczyk | 10-07-2025 14:30 |

Chieftec Vista - obudowa, która fabrycznie oferuje trzy wentylatory ARGB, szklane panele, a także miejsce na AiO 360 mmDo przyzwoicie wycenionych, a zarazem mających całkiem duże możliwości obudów, dołączył kolejny model od marki Chieftec. Mamy do czynienia ze stalową konstrukcją, którą wyposażono w dwa panele ze szkła hartowanego i trzy wentylatory ARGB. Jest ona na tyle pojemna, że pomieści w sobie nawet 8 wentylatorów, a zamiast dwóch górnych można umieścić w niej 360-milimetrowe chłodzenie AiO. Nie zabrakło przydatnych dodatków, takich jak podpórka pod GPU.

Chieftec Vista to nowa obudowa komputerowa, która ma dobry stosunek ceny do możliwości. Za trochę ponad 200 zł otrzymamy oszkloną konstrukcję ze stali, która oferuje magnetyczny filtr przeciwkurzowy, kilka wentylatorów, przewiewną wnękę na zasilacz, a także zintegrowaną podpórkę dla GPU.

Chieftec Vista - obudowa, która fabrycznie oferuje trzy wentylatory ARGB, szklane panele, a także miejsce na AiO 360 mm [1]
Źródło: Chieftec

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Obudowa Chieftec Vista w większości została wykonana ze wspomnianej stali, której grubość waha się od 0,5 do 0,8 mm. Mimo że w środku jest miejsce na płyty główne w formacie ATX, to nowość wspiera również mniejsze rozwiązania. Na boku znalazły się dwa wentylatory ARGB od firmy Chieftec, których łopatki mają zapewnić "odwrócony przepływ powietrza". Dodatkowy wentylator, który trafił na tył obudowy, to także ta sama 120-milimetrowa jednostka ARGB. Podświetleniem i prędkością obrotu wszystkich wentylatorów będziemy mogli sterować (dostępny jest koncentrator i przycisk na obudowie do zmiany trybu). To pierwsze można synchronizować z treścią tego, co się dzieje na ekranie (a przynajmniej tak wynika z materiałów od tego przedsiębiorstwa).

  Chieftec Vista (GT-01B-OP)
Materiał 0,5 - 0,8 mm SPCC
Płyty główne Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Panel I/O 1 x USB typu C
1 x USB 3.0 typu A
1 x USB 2.0 typu A
1 x Audio-Jack 3,5mm
1 x Przycisk do zmiany trybu RGB
Nośniki danych 2 x 2,5" i 1 x 3,5"
Sloty rozszerzeń 7
Karta graficzna Do 400 mm (długość)
Chłodzenie CPU Do 160 mm (wysokość)
Wentylatory Góra: 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm
Osłona zasilacza: 3 x 120 mm
Bok: 2 x 120 mm
Tył: 1 x 120 mm
Chłodzenie Góra: 240, 280 lub 360 mm
Tył: 120 mm
Filtry przeciwkurzowe Tak
Zasilacz ATX PSU (~200 mm)
Kolory Czarny
Wymiary 425 x 212 x 492 mm
Waga 5,74 kg
Gwarancja 24 miesiące
Wyposażenie 1 wentylator ARGB 120 mm (tył)
2 wentylatory ARGB 120 mm (bok)
Koncenrator sterujący A-RGB (DF-200) z synchronizacją M/B i kontrolą prędkości wentylatora PW
Cena 235,64 zł - Sferis
258,99 zł - FOXKOMPUTER

Chieftec Vista - obudowa, która fabrycznie oferuje trzy wentylatory ARGB, szklane panele, a także miejsce na AiO 360 mm [2]
Źródło: Chieftec

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Kwestię chłodzenia dopełnia możliwość umieszczenia chłodzenia wodnego, a dokładniej 360 mm chłodnicy na górze, którą osłania magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Dwa takie filtry, acz mniejsze, znajdują się na dole, choć nie mam pewności, czy też są magnetyczne. Obudowa da nam również sposobność montażu karty graficznej o długości maksymalnie 400 mm (odkręcane śledzie), a także chłodzenia procesora o wysokości do 160 mm. Miejsc na nośniki zasadniczo są trzy: dwa na SSD i jedno na HDD. Całość prezentuje się całkiem schludnie, choć nie wyróżnia się za bardzo z tłumu. Natomiast największym plusem jest tutaj cena, ponieważ za model Chieftec Vista obecnie zapłacimy nieco ponad 230 zł w sklepie Sferis. W innych miejscach jest już drożej. Oficjalne szczegóły na stronie firmy pod tym adresem.

Źródło: TechPowerUp, Chieftec, Ceneo, Tokkin
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