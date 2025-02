Test obudowy Chieftec Visio Air - Niewielka, pojemna i zaskakująco tania. Ciekawa konstrukcja za niecałe 250 zł

Jeśli szukacie relatywnie niedużej lecz jednocześnie pojemnej obudowy komputerowej, dodatkowo stonowanej pod względem wyglądu, to zdecydowanie warto zainteresować się Chieftec Visio Air. Chociaż skrzynka należy do kategorii budżetowych, co wymusiło pewne nieuniknione kompromisy oraz oszczędności, posiada kilka naprawdę mocnych atutów i nowoczesnych rozwiązań. Trudno jednak wymagać cudów, ponieważ Chieftec Visio Air regularnie kosztuje 230 złotych, natomiast w promocjach można go znaleźć nawet za okrągłe 200 złotych. Dlatego mam nieodparte wrażenie, że bohater niniejszej recenzji będzie cieszył się ogromną popularnością w naszym kraju. Ostatecznie to właśnie cena czyni cuda...

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Chieftec Visio to niedroga lecz funkcjonalna, całkiem dobrze wyposażona i przyzwoicie wykonana obudowa komputerowa. Trudno znaleźć w cenie 200-230 złotych sensowną alternatywę dla poniższej skrzynki.

Obudowa Chieftec Visio występuje w dwóch odmianach - testowana wersja Air (GM-30B-M-OP) charakteryzuje się perforowanym frontem z metalowej siatki, natomiast wariant pozbawiony dopisku (GM-30B-TG-OP) cechuje przednia szyba wykonana z hartowanego szkła. Pierwszy nie posiada podświetlenia, drugi jak najbardziej. Kolejna różnica między tymi konstrukcjami to rodzaj i ilość zamontowanych fabrycznie wentylatorów. Recenzowany Chieftec Visio Air dysponuje trzema 140 mm śmigłami, podczas gdy model przeszklony otrzymał sześć 120 mm jednostek z podświetleniem ARGB. Ostatnim dodatkiem jakiego bohater dzisiejszego artykułu nie posiada jest HUB PWM, którym spięto sześciopak wentylatorów w wariancie GM-30B-TG-OP. Reszta parametrów pozostaje identyczna, bowiem producent zastosował wspólny szkielet, podobnie jak w przypadku serii Chieftec Apex występującej w trzech odsłonach.

Chieftec Visio Air Chieftec Visio Chieftec Apex Air Wymiary 430 x 390 x 295 mm 430 x 390 x 295 mm 465 x 495 x 230 mm Waga 6.8 kilograma 7.3 kilograma 7.3 kilograma Front Siatka Szkło Siatka Materiały Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A 1x USB-C / 2x USB-A 1x USB-C / 2x USB-A Format płyt mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 2 2 3 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 410 mm 410 mm 400 mm Długość PSU 200 mm 200 mm 220 mm Wysokość coolera 175 mm 175 mm 175 mm Fabryczne wentylatory 3x 140 mm 6x 120 mm 3x 140 mm Miejsc na wentylatory 9 9 11 Kontroler obrotów - Tak - AiO Front / Góra / Tył - / 360 / 140 mm - / 360 / 140 mm 420 / 360 / 140 mm Wyciszenie - - - Cecha specjalna - - - Cena 229 zł 339 zł 299 zł

Chieftec Vision Air jest całkiem zgrabną dwukomorową konstrukcją, jednak miejsce montażowe zasilacza i nośników zamiast w piwnicy przewidziano za tacką montażową. Zmniejsza to wprawdzie wysokość lecz podnosi szerokość obudowy, wpisującej się w najnowsze trendy wzorem be quiet! Light Base, Corsair 6500X czy Lian Li O11 Air Mini, zapoczątkowanej przez flagowe model Lian Li. Warto również zauważyć, że Chieftec Vision Air został przystosowany do obsługi płyt głównych z odwróconymi złączami, posiadając dodatkowe otwory umożliwiające poprowadzenie przewodów od spodu. Producent deklaruje jako główny budulec deklaruje blachę stalową o grubości 0,65-0,90 mm, aczkolwiek nie precyzuje w jakich proporcjach. Całości dopełnia bok wykonany z hartowanego szkła o grubości 3 mm, która bez podzespołów waży niespełna 7 kilogramów. Jak na niewielką obudowę za 230 złotych wygląda to nieźle.