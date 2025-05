Test obudowy komputerowej Chieftec Hunter 3 - Dobrze wykonana i wyposażona konstrukcja w śmiesznie niskiej cenie

Firma Chieftec zdążyła już wszystkich przyzwyczaić, że dostarcza naprawdę przyzwoite obudowy komputerowe w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Rodziny Apex i Visio błyskawicznie zyskały ogromną oraz uzasadnioną popularność, jednak w ofercie producenta funkcjonuje jeszcze przynajmniej jedna ciekawa seria. Chieftec Hunter doczekał się niedawno trzeciego wcielenia (GS-03B-OP), przechodząc liczne modyfikacje w zakresie estetyki oraz funkcjonalności, stając się ogromnym problemem dla klasowej konkurencji. Ostatecznie za niespełna 230 złotych otrzymujemy obudowę komputerową ważącą ponad 8 kilogramów, bez wyłamywanych śledzi i posiadającą cztery 120 mm wentylatory dodatkowo spięte HUBem.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Chieftec Hunter 3 to bardzo tania obudowa komputerowa, ale zrobiona bez większych kompromisów - waży 8 kilogramów, śledzie są wyjmowane, a cztery 120 mm wentylatory podpięto do koncentratora PWM / LED.

Chieftec Hunter pierwszej i drugiej generacji były obudowami komputerowymi o zbliżonym wyglądzie oraz wyposażeniu, charakteryzującymi się identycznymi wymiarami oraz dyskusyjną szczeliną widoczną na frontowym panelu. Chieftec Hunter 3 przynosi znacznie poważniejsze zmiany, bowiem oprócz wyglądu poprawiono praktycznie wszystkie pozostałe aspekty. Wcześniej podstawowy budulec stanowiła blacha stalowa o przekroju 0,5 mm, natomiast teraz producent zastosował 0,7-0,8 mm, skutkiem powyższego nowszy model przytył prawie 3 kilogramy. Chieftec Hunter 3 wychodzi zatem na najcięższego zawodnika swojej kategorii, bowiem w przedziale 200-250 złotych dominują skrzynki ważące 5-6 kilogramów. Znacznie polepszyło to oczywiście jakość wykonania oraz stabilność konstrukcji, zbliżając bohatera niniejszej recenzji do poziomu droższych modeli. Nadal mamy jednak do czynienia z klasycznym podejściem do formatu ATX.

Chieftec Hunter 3 Chieftec Hunter 2 Chieftec Apex Air Wymiary 440 x 450 x 238 mm 408 x 464 x 210 mm 430 x 390 x 295 mm Waga 8.1 kilograma 5.2 kilograma 6.8 kilograma Front Siatka / Plastik Siatka / Plastik Siatka Materiały Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Porty USB 1x USB-C / 2x USB-A 1x USB-C / 1x USB-A 1x USB-C / 2x USB-A Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 2 2 2 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 425 mm 320 mm 410 mm Długość PSU 200 mm 180 mm 200 mm Wysokość coolera 178 mm 170 mm 175 mm Fabryczne wentylatory 4x 120 mm RGB 4x 120 mm RGB 3x 140 mm Miejsc na wentylatory 11 8 9 Kontroler obrotów Tak - - AiO Front / Góra / Bok 360 / 360 / 140 mm 360 / 240 / - - / 360 / 240 mm Wyciszenie - - - Cecha specjalna HUB PWM/LED HUB PWM/LED - Cena 229 zł 199 zł 229 zł

Chieftec Hunter 3 otrzymał także zmieniony frontowy panel, podnoszący estetykę oraz zapewniający lepszą przewiewność, natomiast wszystkie newralgiczne punkty zakrywają filtry przeciwko kurzowi (niektóre siateczkowe). Zamiast wyłamywanych wprowadzono wyjmowane śledzie, co również stanowi ewenement wśród obudów komputerowych kosztujących poniżej 250 złotych. Fabryczny zestaw obejmuje cztery 120 mm wentylatory RGB, podpięte do koncentratora PWM/LED, więc Chieftec Hunter 3 może pochwalić się naprawdę bogatym wyposażeniem. Mało tego! Obudowa pozwala na horyzontalny montaż GPU, pomieści spokojnie 360 mm chłodnice AiO, długie karty graficzne i bardzo wysokie wieżowe systemy chłodzenia procesorów. Jeśli natomiast szukacie czegoś skromniejszego, to istnieje jeszcze wersja Night Hunter (GS-03B-BLK-OP), dysponująca czterema 140 mm wentylatorami bez podświetlenia.