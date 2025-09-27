Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDR
Firma Xiaomi zaprezentowała w ostatnich dniach wiele nowości. W naszym kraju były to smartfony z serii Xiaomi 15T oraz tablety Redmi Pad 2 Pro, natomiast w Chinach pojawiła się linia smartfonów Xiaomi 17. Oprócz tej ostatniej w Państwie Środka przedstawiono tablety z rodziny Xiaomi Pad 8, w skład której wchodzą 2 modele. Można liczyć na bardzo przyzwoitą wydajność, wsparcie dla rysika, dedykowaną klawiaturę i autorski system mobilny Xiaomi HyperOS 3 (Android 16).
Nowa generacja tabletów od Xiaomi została oficjalnie przedstawiona - choć na razie w Chinach. Seria Xiaomi Pad 8 zaoferuje naprawdę dobrą wydajność, a także dwie wersje ekranu ze wsparciem dla rysika, trybu HDR i Dolby Vision.
Nowa generacja tabletów od Xiaomi została wyposażona w ten sam 11,2-calowy ekran LCD, który wyróżnia się rozdzielczością 3200 x 2136 pikseli, 144-hercowym odświeżaniem i wsparciem ze strony popularnych technologii, takich jak Dolby Vision. Mowa o 12-bitowym panelu, którego jasność maksymalna wynosi 800 nitów - nie jest to tzw. peak, tylko "maksymalna globalna" wartość, więc powinna się okazać o wiele bardziej niż wystarczająca do komfortowego korzystania z urządzenia w domu. O wydajność także nie trzeba się martwić, wszak możemy wybrać chip Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Oczywiście ten drugi zapewni lepsze osiągi, ale podczas codziennej pracy raczej nie zauważylibyśmy zbyt wielkiej różnicy w działaniu. Jeżeli natomiast zdecydowalibyśmy się na droższe odsłony, to czekają na nas szybsze pamięci RAM i flash, jakimi są analogicznie LPDDR5T oraz UFS 4.1.
|Xiaomi Pad 8
|Xiaomi Pad 8 Pro
|Procesor
|Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
1 x 3,21 GHz + 3 x 3,01 GHz
2 x 2,8 GHz + 2 x 2,01 GHz
|Snapdragon 8 Elite (3 nm)
2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz
|Układ graficzny
|Adreno 825
|Adreno 840
|Pamięć RAM
|8 GB LPDDR5X (8533 Mb/s)
12 GB LPDDR5T (9600 Mb/s)
|8 GB LPDDR5X (8533 Mb/s)
12 lub 16 GB LPDDR5T (9600 Mb/s)
|Pamięć wbudowana
|128 GB UFS 3.1
256 GB UFS 4.1
|128 GB UFS 3.1
256 lub 512 GB UFS 4.1
|Wyświetlacz
|11,2" 3200 x 2136 px, LCD, 144 Hz (3:2)
345 PPI, 12-bit, HDR 10, Vivid HDR, Dolby Vision, 800 nitów (max.), TÜV Rheinland Low Blue Light (sprzętowo), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly
|Łączność
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Porty, złącza i sloty
|1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
|Aparat przedni
|8 MP (1/4", f/2.28)
|32 MP (1/3.6", f/2.2)
|Aparat główny
|13 MP (1/3.06", f/2.2)
|50 MP (1/2.76", f/1.8)
|Możliwości wideo
|Tył: 4K przy 30 kl/s
Przód: 1080p przy 30 kl/s
|Tył: 4K przy 60 kl/s
Przód: 1080p przy 30 kl/s
|Audio
|4 mikrofony
4 głośniki z Dolby Atmos
|Akumulator
|9200 mAh
|Ładowanie
|Przewodowe: 45 W
Zwrotne: 22,5 W
|Przewodowe: 67 W
Zwrotne: 22,5 W
|System
|Xiaomi HyperOS 3
|Rysik
|Tak (w bezpośrednim tłumaczeniu: Xiaomi Focus Stylus Pro)
599 juanów -> ok. 310 zł
17,5 g, 16 384 poziomy nacisku, 100 mAh
|Wymiary
|251,22 x 173,42 x 5,8 (matowy ekran) lub 5,75 mm
|Waga
|494 (matowy ekran) lub 485 g
|Cena
|8/128 GB: 2199 juanów
8/256 GB: 2499 juanów
12/256 GB: 2799 juanów
"Matowe" edycje:
8/256 GB: 2699 juanów
12/256 GB: 2999 juanów
|8/128 GB: 2799 juanów
8/256 GB: 3099 juanów
12/256 GB: 3399 juanów
12/512 GB: 3699 juanów
16/512 GB: 3899 juanów
"Matowe" edycje:
12/256 GB: 3599 juanów
12/512 GB: 3899 juanów
16/512 GB: 4099 juanów
|"Polskie" ceny*
|8/128 GB: ok. 1120 zł
8/256 GB: ok. 1280 zł
12/256 GB: ok. 1430 zł
"Matowe" edycje:
8/256 GB: ok. 1380 zł
12/256 GB: ok. 1530 zł
|8/128 GB: ok. 1430 zł
8/256 GB: ok. 1580 zł
12/256 GB: ok. 1740 zł
12/512 GB: ok. 1890 zł
16/512 GB: ok. 1990 zł
"Matowe" edycje:
12/256 GB: ok. 1840 zł
12/512 GB: ok. 1990 zł
16/512 GB: ok. 2090 zł
*Ceny w Polsce z pewnością nie będą takie, jak podano w tym wierszu tabeli. Są to bowiem tylko i wyłącznie bezpośrednie przeliczenia z juanów na złotówki.
**Specyfikacja chipów: częściowo z Notebookcheck.
W przypadku rysika mowa tutaj o ulepszonym wariancie Xiaomi Focus z dopiskiem "Pro", który będzie mógł się "ładować magnetycznie" przy tabletach. Ich konstrukcje zasadniczo są takie same i trzeba przyznać, że cechują się bardzo niewielką grubością. Do wyboru otrzymamy warianty z matowym wyświetlaczem, które będą droższe, ale zapewnią lepszą czytelność (redukcja odbić), acz zapewne również nieco mniejszą ostrość. Zaplecze fotograficzne bez zaskoczenia wypada korzystniej w modelu Xiaomi Pad 8 Pro - podobnie jest w przypadku szybkości ładowania. Obie edycje otrzymały natomiast akumulator o pojemności 9200 mAh, a także 4 głośniki ze wsparciem Dolby Atmos. Na Polską premierę i oficjalne ceny musimy jeszcze jakiś czas poczekać.