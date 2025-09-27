Zgłoś błąd
Start Aktualności Urządzenia mobilne

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDR

Natan Faleńczyk | 27-09-2025 12:00 |

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDRFirma Xiaomi zaprezentowała w ostatnich dniach wiele nowości. W naszym kraju były to smartfony z serii Xiaomi 15T oraz tablety Redmi Pad 2 Pro, natomiast w Chinach pojawiła się linia smartfonów Xiaomi 17. Oprócz tej ostatniej w Państwie Środka przedstawiono tablety z rodziny Xiaomi Pad 8, w skład której wchodzą 2 modele. Można liczyć na bardzo przyzwoitą wydajność, wsparcie dla rysika, dedykowaną klawiaturę i autorski system mobilny Xiaomi HyperOS 3 (Android 16).

Nowa generacja tabletów od Xiaomi została oficjalnie przedstawiona - choć na razie w Chinach. Seria Xiaomi Pad 8 zaoferuje naprawdę dobrą wydajność, a także dwie wersje ekranu ze wsparciem dla rysika, trybu HDR i Dolby Vision. 

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDR [1]
Źródło: mi.com

Wysyp nowości od Xiaomi: Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro oraz nowy Xiaomi Smart Band 9 Pro

Nowa generacja tabletów od Xiaomi została wyposażona w ten sam 11,2-calowy ekran LCD, który wyróżnia się rozdzielczością 3200 x 2136 pikseli, 144-hercowym odświeżaniem i wsparciem ze strony popularnych technologii, takich jak Dolby Vision. Mowa o 12-bitowym panelu, którego jasność maksymalna wynosi 800 nitów - nie jest to tzw. peak, tylko "maksymalna globalna" wartość, więc powinna się okazać o wiele bardziej niż wystarczająca do komfortowego korzystania z urządzenia w domu. O wydajność także nie trzeba się martwić, wszak możemy wybrać chip Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Oczywiście ten drugi zapewni lepsze osiągi, ale podczas codziennej pracy raczej nie zauważylibyśmy zbyt wielkiej różnicy w działaniu. Jeżeli natomiast zdecydowalibyśmy się na droższe odsłony, to czekają na nas szybsze pamięci RAM i flash, jakimi są analogicznie LPDDR5T oraz UFS 4.1.

  Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro
Procesor Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
1 x 3,21 GHz + 3 x 3,01 GHz
2 x 2,8 GHz + 2 x 2,01 GHz		 Snapdragon 8 Elite (3 nm)
2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz
Układ graficzny Adreno 825 Adreno 840
Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X (8533 Mb/s)
12 GB LPDDR5T (9600 Mb/s)		 8 GB LPDDR5X (8533 Mb/s)
12 lub 16 GB LPDDR5T (9600 Mb/s)
Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1
256 GB UFS 4.1		 128 GB UFS 3.1
256 lub 512 GB UFS 4.1
Wyświetlacz 11,2" 3200 x 2136 px, LCD, 144 Hz (3:2)
345 PPI, 12-bit, HDR 10, Vivid HDR, Dolby Vision, 800 nitów (max.), TÜV Rheinland Low Blue Light (sprzętowo), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly
Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C
Aparat przedni 8 MP (1/4", f/2.28) 32 MP (1/3.6", f/2.2)
Aparat główny 13 MP (1/3.06", f/2.2) 50 MP (1/2.76", f/1.8)
Możliwości wideo Tył: 4K przy 30 kl/s
Przód: 1080p przy 30 kl/s		 Tył: 4K przy 60 kl/s
Przód: 1080p przy 30 kl/s
Audio 4 mikrofony
4 głośniki z Dolby Atmos
Akumulator 9200 mAh
Ładowanie Przewodowe: 45 W
Zwrotne: 22,5 W		 Przewodowe: 67 W
Zwrotne: 22,5 W
System Xiaomi HyperOS 3
Rysik Tak (w bezpośrednim tłumaczeniu: Xiaomi Focus Stylus Pro)
599 juanów -> ok. 310 zł
17,5 g, 16 384 poziomy nacisku, 100 mAh
Wymiary 251,22 x 173,42 x 5,8 (matowy ekran) lub 5,75 mm
Waga 494 (matowy ekran) lub 485 g
Cena 8/128 GB: 2199 juanów
8/256 GB: 2499 juanów
12/256 GB: 2799 juanów

"Matowe" edycje:
8/256 GB: 2699 juanów
12/256 GB: 2999 juanów		 8/128 GB: 2799 juanów
8/256 GB: 3099 juanów
12/256 GB: 3399 juanów
12/512 GB: 3699 juanów
16/512 GB: 3899 juanów

"Matowe" edycje:
12/256 GB: 3599 juanów
12/512 GB: 3899 juanów
16/512 GB: 4099 juanów
"Polskie" ceny* 8/128 GB: ok. 1120 zł
8/256 GB: ok. 1280 zł
12/256 GB: ok. 1430 zł

"Matowe" edycje:
8/256 GB: ok. 1380 zł
12/256 GB: ok. 1530 zł		 8/128 GB: ok. 1430 zł
8/256 GB: ok. 1580 zł
12/256 GB: ok. 1740 zł
12/512 GB: ok. 1890 zł
16/512 GB: ok. 1990 zł

"Matowe" edycje:
12/256 GB: ok. 1840 zł
12/512 GB: ok. 1990 zł
16/512 GB: ok. 2090 zł

*Ceny w Polsce z pewnością nie będą takie, jak podano w tym wierszu tabeli. Są to bowiem tylko i wyłącznie bezpośrednie przeliczenia z juanów na złotówki.
**Specyfikacja chipów: częściowo z Notebookcheck.

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDR [2]Źródło: mi.com

Xiaomi Pad 6 Max - nadchodzi kolejna edycja tabletu z 14-calowym ekranem. Szykuje się tańszy Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

W przypadku rysika mowa tutaj o ulepszonym wariancie Xiaomi Focus z dopiskiem "Pro", który będzie mógł się "ładować magnetycznie" przy tabletach. Ich konstrukcje zasadniczo są takie same i trzeba przyznać, że cechują się bardzo niewielką grubością. Do wyboru otrzymamy warianty z matowym wyświetlaczem, które będą droższe, ale zapewnią lepszą czytelność (redukcja odbić), acz zapewne również nieco mniejszą ostrość. Zaplecze fotograficzne bez zaskoczenia wypada korzystniej w modelu Xiaomi Pad 8 Pro - podobnie jest w przypadku szybkości ładowania. Obie edycje otrzymały natomiast akumulator o pojemności 9200 mAh, a także 4 głośniki ze wsparciem Dolby Atmos. Na Polską premierę i oficjalne ceny musimy jeszcze jakiś czas poczekać.

Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro - smukłe tablety z chipem Snapdragon 8s Gen 4 lub Snapdragon 8 Elite. Rysik, HyperOS 3, Dolby Atmos i HDR [3]
Źródło: mi.com

Źródło: Xiaomi (mi.com) via GSMArena
