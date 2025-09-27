Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offline

Wśród usług, które zapewniają dostęp do elektronicznej poczty, jedną z najpopularniejszych jest Gmail. Z tej skrzynki od lat korzystają użytkownicy na całym świecie, gdyż do jej założenia wystarczy tylko konto Google, które jest wymagane na Androidzie do wielu działań. Istnieją oczywiście alternatywne rozwiązania, a niektóre z nich stawiają większy nacisk na prywatność i bezpieczeństwo. Do takich należy Proton Mail, którego aplikacje mobilne doczekały się dużej aktualizacji.

Aplikacja Proton Mail, która dostępna jest np. na Androida i iOS, doczekała się właśnie siódmej, większej aktualizacji, która wprowadza odświeżony interfejs, wyrównuje podziały między tymi systemami, a do tego otwiera tryb offline.

Proton Mail jest bezpieczną pocztą elektroniczną z dwóch powodów. Po pierwsze spotkamy się z szyfrowaniem end-to-end. Po drugie mamy także szyfrowanie po stronie klienta. Szwajcarska firma Proton nie przechowuje kluczy deszyfrujących w tym samym miejscu, co naszych maili. Tak naprawdę - według zapewnień - odczytać wiadomości i załączone do nich pliki możemy tylko my. W przypadku innych usług sprawa wygląda już "nieco" inaczej. Omawiana aktualizacja na iOS oraz Androida jest określana mianem "prawdopodobnie największej do tej pory", gdyż aplikacje zostały przebudowane od podstaw. Jedna z wprowadzonych zmian może od razu rzucić się w oczy użytkownikom, ponieważ cały interfejs został odświeżony - ma on pomóc w "szybszym przeglądaniu skrzynki odbiorczej", a do tego wprowadza "prostszą nawigację".

Ponadto aplikacje powinny działać szybciej niż dotychczas. Dzięki zmianom nowe funkcje mają się od teraz pojawiać jednocześnie na obu wspomnianych systemach. Już teraz użytkownicy Androida mogą skorzystać z funkcji usypiania maili, czy też wysyłania wiadomości w określonym terminie. Twórcy informują, że wersje na iOS i Androida dzielą ze sobą 80% kodu, a językiem, który został użyty do przepisywania "mobilnego stosu technologiczego" (mobile tech stack), był Rust. Do tego natywne aplikacje dają dostęp do pełnego trybu offline, w którym będziemy mogli korzystać ze skrzynki (czytanie, pisanie i zarządzanie mailami) bez dostępu do Internetu, a nasza praca zostanie zsynchronizowana od razu, gdy nasze urządzenie uzyska z nim połączenie. Z pełną wiadomością zapoznamy się pod tym adresem. Nową aktualizację będziemy mogli pobrać ze Sklepu Google Play lub App Store, natomiast jest ona udostępniana stopniowo. Proton Mail dostępny jest też w wersji przeglądarkowej oraz na dystrybucje oparte na jądrze Linux, Windowsa, czy też macOS - natomiast te właśnie wymienione są "darmową wersją próbną". Jest jeszcze aplikacja Bridge.

*Stos technologiczny to połączenie języków programowania, frameworków, bibliotek i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji (Źródło: AppMaster).

**Bezpłatna wersja Proton Mail daje dostęp do 1 GB miejsca na maile i załączniki.

Źródło: Proton via The Verge, Ikona: Wikimedia Commons