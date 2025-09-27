Zgłoś błąd
Start Aktualności Oprogramowanie

Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offline

Natan Faleńczyk | 27-09-2025 13:00 |

Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offlineWśród usług, które zapewniają dostęp do elektronicznej poczty, jedną z najpopularniejszych jest Gmail. Z tej skrzynki od lat korzystają użytkownicy na całym świecie, gdyż do jej założenia wystarczy tylko konto Google, które jest wymagane na Androidzie do wielu działań. Istnieją oczywiście alternatywne rozwiązania, a niektóre z nich stawiają większy nacisk na prywatność i bezpieczeństwo. Do takich należy Proton Mail, którego aplikacje mobilne doczekały się dużej aktualizacji.

Aplikacja Proton Mail, która dostępna jest np. na Androida i iOS, doczekała się właśnie siódmej, większej aktualizacji, która wprowadza odświeżony interfejs, wyrównuje podziały między tymi systemami, a do tego otwiera tryb offline.

Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offline [1]

Proton zabiera się za hasła. Szwajcarzy prezentują menedżer Proton Pass w wersji beta

Proton Mail jest bezpieczną pocztą elektroniczną z dwóch powodów. Po pierwsze spotkamy się z szyfrowaniem end-to-end. Po drugie mamy także szyfrowanie po stronie klienta. Szwajcarska firma Proton nie przechowuje kluczy deszyfrujących w tym samym miejscu, co naszych maili. Tak naprawdę - według zapewnień - odczytać wiadomości i załączone do nich pliki możemy tylko my. W przypadku innych usług sprawa wygląda już "nieco" inaczej. Omawiana aktualizacja na iOS oraz Androida jest określana mianem "prawdopodobnie największej do tej pory", gdyż aplikacje zostały przebudowane od podstaw. Jedna z wprowadzonych zmian może od razu rzucić się w oczy użytkownikom, ponieważ cały interfejs został odświeżony - ma on pomóc w "szybszym przeglądaniu skrzynki odbiorczej", a do tego wprowadza "prostszą nawigację".

Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offline [2]

Przeglądarka internetowa Vivaldi integruje się z Proton VPN. Użytkownicy mogą stać się bardziej anonimowi w Internecie

Ponadto aplikacje powinny działać szybciej niż dotychczas. Dzięki zmianom nowe funkcje mają się od teraz pojawiać jednocześnie na obu wspomnianych systemach. Już teraz użytkownicy Androida mogą skorzystać z funkcji usypiania maili, czy też wysyłania wiadomości w określonym terminie. Twórcy informują, że wersje na iOS i Androida dzielą ze sobą 80% kodu, a językiem, który został użyty do przepisywania "mobilnego stosu technologiczego" (mobile tech stack), był Rust. Do tego natywne aplikacje dają dostęp do pełnego trybu offline, w którym będziemy mogli korzystać ze skrzynki (czytanie, pisanie i zarządzanie mailami) bez dostępu do Internetu, a nasza praca zostanie zsynchronizowana od razu, gdy nasze urządzenie uzyska z nim połączenie. Z pełną wiadomością zapoznamy się pod tym adresem. Nową aktualizację będziemy mogli pobrać ze Sklepu Google Play lub App Store, natomiast jest ona udostępniana stopniowo. Proton Mail dostępny jest też w wersji przeglądarkowej oraz na dystrybucje oparte na jądrze Linux, Windowsa, czy też macOS - natomiast te właśnie wymienione są "darmową wersją próbną". Jest jeszcze aplikacja Bridge. 

*Stos technologiczny to połączenie języków programowania, frameworków, bibliotek i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji (Źródło: AppMaster).

**Bezpłatna wersja Proton Mail daje dostęp do 1 GB miejsca na maile i załączniki.

Proton Mail - prywatna poczta z dużą aktualizacją dla iOS i Androida. Przebudowane aplikacje z nowym interfejsem i trybem offline [3]

Źródło: Proton via The Verge, Ikona: Wikimedia Commons
Tagi:
