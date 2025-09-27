Zgłoś błąd
Resident Evil Requiem - nowa gra Capcomu prezentuje się lepiej niż przewidywano na Nintendo Switch 2

Szymon Góraj | 27-09-2025 15:00 |

Resident Evil Requiem - nowa gra Capcomu prezentuje się lepiej niż przewidywano na Nintendo Switch 2Najnowsza edycja Tokyo Game Show przyniosła już kilka ciekawych materiałów, aczkolwiek trudno mówić o jakimś zalewie rewelacji. Jedni będą zadowoleni z pozycji, na które czekali, inni trochę pokręcą nosem. Na pewno coś ciekawego przyniósł Capcom, regularnie dzielący się materiałami związanymi z tym arcyważnym dla nich tytułem. Resident Evil Requiem jak na razie może robić wrażenie dotychczasowymi trailerami. I oczywiście perspektywą wejścia na Switcha 2.

Pojawiły się pierwsze materiały sprawdzające, jak Resident Evil Requiem radzi sobie na Nintendo Switch 2, i są one wyjątkowo pozytywne.

Resident Evil Requiem - nowa gra Capcomu prezentuje się lepiej niż przewidywano na Nintendo Switch 2 [1]

Resident Evil Requiem - kolejny zwiastun gry, która zostanie także wprowadzona na Nintendo Switch 2

Już od wstępnych informacji o projekcie lwia część fanów serii przyjmuje całkiem pozytywnie perspektywę pojawienia się następnej odsłony tej legendarnej serii. Obecnie dostaliśmy już trochę trailerów i ogólne przedstawienie głównych postaci (przynajmniej tych, które pojawią się na starcie) oraz datę premiery w lutym przyszłego roku. Trwa Tokyo Game Show i tam także nie zabrakło wieści o Resident Evil Requiem. Tym razem sprawdzono, jak gra działa na Nintendo Switch 2 - i jak się okazuje, posiadacze tych konsol mogą wstępnie zacierać ręce.

Resident Evil Requiem - mocny fragment gry na zwiastunie. Rodzina Ashfordów w opałach

Tym samym podczas wspomnianego Tokyo Game Show 2025 zagrano w demonstracyjną wersję Resident Evil Requiem na Switchu 2, i to w wersji handheld. Choć nie pojawiły się jeszcze dokładniejsze porównania z wersjami na inne platformy, już bez tego można stwierdzić, że wygląda to znacząco lepiej niż można było się spodziewać. Ilość detali robi spore wrażenie, a materiały sugerują, że w pewnych momentach liczba klatek na sekundę przekraczała 30. Cóż, pozostaje czeka na precyzyjniejsze testy i analizy porównawcze w kolejnych miesiącach.

Resident Evil Requiem - nowa gra Capcomu prezentuje się lepiej niż przewidywano na Nintendo Switch 2 [2]

Źródło: WCCFtech
Tagi:
