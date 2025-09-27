Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji, w obliczu słabej sprzedaży CPU Core Ultra 200

Choć procesory Intel Core 13. i 14. generacji miały poważne problemy z degradacją oraz błędnymi ustawieniami napięć, wciąż cieszą się większą popularnością niż nowsze jednostki Core Ultra 200 z rodziny Arrow Lake. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nowsze CPU oferują niższą wydajność w grach w porównaniu do poprzedników. W obliczu tej sytuacji oraz mniejszej podaży Intel może zdecydować się, podnieść ceny starszych procesorów.

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji o 10%, a więc około 20 dolarów. Jako przyczynę określa się mniejszą podaż starszych jednostek CPU oraz słabą sprzedaży procesorów Core Ultra 200.

Według doniesień, Intel zmaga się z problemami w łańcuchu dostaw, co ogranicza dostępność procesorów Core 13. i 14. generacji. Jednocześnie najnowsza seria Core Ultra 200 sprzedaje się słabiej, niż zakładała firma. Oba te czynniki doprowadziły do decyzji o podniesieniu cen starszych modeli o około 10%, czyli mniej więcej 20 dolarów (~73 zł). Warto dodać, że niedawno doszło również do podwyżek cen u tajwańskiego TSMC, więc Intel może w ten sposób próbować zrekompensować rosnące koszty produkcji nowej generacji CPU.

Rzecznik Intela oficjalnie nie skomentował sprawy, jednak brak jednoznacznego zaprzeczenia może sugerować, że podwyżki rzeczywiście wejdą w życie. Nie można też wykluczyć, że firma celowo ogranicza produkcję starszych generacji CPU, aby zwiększyć sprzedaż modeli Core Ultra 200, które wielu testerów i analityków określa jako jedną z największych porażek Intela w ostatnich latach. Wzrost cen starszych procesorów może być również konsekwencją rosnących kosztów produkcji przy mniejszej skali wytwarzania zarówno Core 13. i 14. generacji w swoich Fabrykach, jak i nowszych Core Ultra 200 u tajwańskiego TSMC.

Źródło: DigiTimes