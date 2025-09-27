Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji, w obliczu słabej sprzedaży CPU Core Ultra 200

Mateusz Szlęzak | 27-09-2025 10:30 |

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji, w obliczu słabej sprzedaży CPU Core Ultra 200Choć procesory Intel Core 13. i 14. generacji miały poważne problemy z degradacją oraz błędnymi ustawieniami napięć, wciąż cieszą się większą popularnością niż nowsze jednostki Core Ultra 200 z rodziny Arrow Lake. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nowsze CPU oferują niższą wydajność w grach w porównaniu do poprzedników. W obliczu tej sytuacji oraz mniejszej podaży Intel może zdecydować się, podnieść ceny starszych procesorów.

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji o 10%, a więc około 20 dolarów. Jako przyczynę określa się mniejszą podaż starszych jednostek CPU oraz słabą sprzedaży procesorów Core Ultra 200.

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji, w obliczu słabej sprzedaży CPU Core Ultra 200 [1]

Intel wydziela osobne sterowniki iGPU dla procesorów Core od 11 do 14. generacji. Wsparcie producenta powoli zmierza do końca

Według doniesień, Intel zmaga się z problemami w łańcuchu dostaw, co ogranicza dostępność procesorów Core 13. i 14. generacji. Jednocześnie najnowsza seria Core Ultra 200 sprzedaje się słabiej, niż zakładała firma. Oba te czynniki doprowadziły do decyzji o podniesieniu cen starszych modeli o około 10%, czyli mniej więcej 20 dolarów (~73 zł). Warto dodać, że niedawno doszło również do podwyżek cen u tajwańskiego TSMC, więc Intel może w ten sposób próbować zrekompensować rosnące koszty produkcji nowej generacji CPU.

Intel planuje podwyżki cen procesorów Core 13. i 14. generacji, w obliczu słabej sprzedaży CPU Core Ultra 200 [2]

Intel XeSS może doczekać się implementacji Multi Frame Generation. Możliwe, że szykuje się konkurencja dla NVIDIA DLSS 4

Rzecznik Intela oficjalnie nie skomentował sprawy, jednak brak jednoznacznego zaprzeczenia może sugerować, że podwyżki rzeczywiście wejdą w życie. Nie można też wykluczyć, że firma celowo ogranicza produkcję starszych generacji CPU, aby zwiększyć sprzedaż modeli Core Ultra 200, które wielu testerów i analityków określa jako jedną z największych porażek Intela w ostatnich latach. Wzrost cen starszych procesorów może być również konsekwencją rosnących kosztów produkcji przy mniejszej skali wytwarzania zarówno Core 13. i 14. generacji w swoich Fabrykach, jak i nowszych Core Ultra 200 u tajwańskiego TSMC.

Źródło: DigiTimes
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

8
AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

0
AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

0
TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

19
AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

14
Liczba komentarzy: 77

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.