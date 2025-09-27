Zgłoś błąd
Start Aktualności Rozrywka

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach

Szymon Góraj | 27-09-2025 14:00 |

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latachZnajdziemy całkiem sporo spartolonych remasterów - szczególnie w ostatnich latach, które aż kipią od mniej i bardziej udanych eksperymentów tego typu. Trudno jednak pobić to, czego dokonał Blizzard trochę ponad 5 lat temu. Wersja Reforged Warcrafta III miała być usprawnieniem, tymczasem zdewastowała masę elementów uwielbianych przez fanów, pogarszając też ogólną jakość gry. Na szczęście pojawiła się inicjatywa określana jako Warcraft 3: Re-Reforged. Od dłuższego czasu było trochę cicho, ale pora na triumfalny powrót.

Twórca moda Warcraft 3: Re-Reforged zameldował się z kolejnym kawałkiem kampanii kultowej strategii. Związany jest między innymi ze słynnym już szturmem Arthasa na Quel'Thalas i powrotem Kel'Thuzada.

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [1]

Warcraft: Remastered i Warcraft II: Remastered już dostępne. Niestety ceny nie należą do najniższych

Historia tego niechcianego remastera jest kolejnym przykładem demonstrującym, jak Blizzard oddalił się od lat, w których należeli do najbardziej uwielbianych studiów. Wersja Reforged (wskutek ogromnej liczby zwrotów określana nieraz jako Refunded) "zasłynęła" m.in. z dziwnych modyfikacji fabularnych (mających dopasować świat do realiów w WoW), zepsutego balansu i wielu innych, trudnych do zliczenia problemów. Pewien moder, InsaneMonster, rozpoczął solowy projekt, który rozwijany jest już od pewnego czasu. A teraz Warcraft 3: Re-Reforged otrzymał kolejny akt kampanii, gdzie Arthas rozpędza się jako generał nieumarłych. 

Blizzard wycofuje ze sprzedaży na GOG-u klasyczne wersje gier Warcraft: Orcs and Humans oraz Warcraft II

Należy rzecz jasna brać poprawkę na to, że mamy do czynienia z projektem tworzonym przez jedną osobę, więc nie będzie wolny od przynajmniej pojedynczych błędów, ale rozmiar i pieczołowicie przygotowywane modernizacje mogą robić wrażenie. Zbalansowano poziom trudności, przerobiono cutscenki, a nawet dodano skrawki lore w znacznie ciekawszy sposób niż po latach zrobił to Blizzard. Ponadto rozbudowano pewne sekwencje z gry, w tym starcia z potężniejszymi przeciwnikami, będące praktycznie walką z bossami. Postarano się o opcje językowe, w tym voice acting dla nowych dialogów. Warcraft 3: Re-Reforged jest przy tym kompatybilny ze wszystkimi graficznymi modami. Wydaje się więc, że to może być pozycja obowiązkowa dla weteranów serii, a być może nawet i osób, które chciałyby poznać ten klasyk, ale nie mają specjalnej ochoty na zgłębianie tego poprzez Reforged.

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [2]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [3]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [4]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [5]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [6]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [7]

Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach [8]

Źródło: Hive Workshop
