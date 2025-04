Test obudowy komputerowej Krux Empero - Nowa jakość w ofercie producenta. Przeszklony i rozświetlony dwukomorowy model

Krux Empero to najnowsza obudowa komputerowa w ofercie polskiego producenta, dotychczas kojarzonego raczej z budżetowymi rozwiązaniami, chociaż solidnymi oraz cieszącymi się naprawdę sporą popularnością. Starczy tutaj wymienić skrzynki Krux Vako RGB, Orona ARGB czy klawiatury mechaniczne Atax PRO RGB. Firma postanowiła jednak zawalczyć o względy bardziej wymagających użytkowników, czego przykładem jest recenzowany dzisiaj Krux Empero - model o nietuzinkowym kształcie oraz nowoczesnym podejściu do aranżacji wnętrza. Obudowa pod wieloma względami zapowiada się ciekawie, mając szanse namieszać na lokalnym rynku, oferując naprawdę dobre wykonanie i wyposażenie w rozsądnej cenie.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Krux Empero to nowa jakość w ofercie polskiego producenta - mocno przeszklona obudowa komputerowa o dwukomorowej konstrukcji, która posiada wiele ciekawych, efektownych i nowoczesnych rozwiązań.

Krux posiada bardzo szerokie portfolio produktów skierowanych głównie do graczy, obejmujących klawiatury, myszki, podkładki, zasilacze, najróżniejsze akcesoria i oczywiście obudowy komputerowe. Ostatnia kategoria jest najbardziej rozbudowana oraz regularnie uzupełniana. Zważywszy na całokształt oferty, testowanego Krux Empero można z powodzeniem nazwać flagowcem, ponieważ został najdroższą i zarazem najlepszą konstrukcją w historii firmy. Przede wszystkim postawiono na odważną oraz nowoczesną stylistykę, wysoką jakość użytych materiałów i nienaganne wykonanie, czym producent najwyraźniej zamierza odczarować budżetowy wizerunek marki. Pomimo pewnych podobieństw do obudowy Krux Exo, również przeszklonej i doprawionej wentylatorami ARGB, obydwie konstrukcje mają niewiele wspólnego, zwłaszcza pod względem technicznym. Krux Empero to model znacznie bardziej zaawansowany.

Krux Empero Krux Exo Krux Palum Wymiary 426 x 443 x 277 mm 453 x 450 x 235 mm 453 x 450 x 235 mm Waga 7.5 kilograma 6.8 kilograma 6.6 kilograma Front Szkło Szkło Drewno / ABS Materiały Szkło / Stal / ABS Szkło / Stal / ABS Szkło / Stal / Drewno / ABS Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX Zatoki 2.5" 3 2 2 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 420 mm 405 mm 395 mm Długość PSU 205 mm 205 mm 205 mm Wysokość coolera 155 mm 181 mm 181 mm Fabryczne wentylatory 4x 120 mm ARGB 4x 120 mm ARGB 2x 120 mm Miejsc na wentylatory 10 10 10 Kontroler PWM / LED PWM / LED - AiO Bok / Front / Góra 360 mm / - / 360 mm 360 mm / - / 360 mm - / 360 mm / 360 mm Wyciszenie - - - Cecha specjalna - - - Cena 399 zł 319 zł 299 zł

Krux Empero jest obudową dwukomorową, ale pozbawioną tunelu zasilacza, bowiem wszystkie elementy standardowo instalowane w komorze przeniesiono na zaplecze. Pozwoliło to między innymi uzyskać większą przestrzeń dla systemów chłodzenia. Nieszablonowy jest również wygląd szklanego frontowego panelu, któremu dołożono zakrzywienie pod kątem 45 stopni, co stanowi stosunkowo świeże podejście w kwestiach estetycznych. Warstwę wizualną oraz cyrkulację powietrza podkręcają cztery 120 mm wentylatory z efektownym podświetleniem ARGB, obejmującym także wewnętrzne i boczne partie obudowy, podpięte do wbudowanego kontrolera LED / PWM. Summa summarum - Krux Empero wygląda naprawdę efekciarsko, dorównując znacznie droższych konstrukcjom o podobnych charakterze. Cenowo to jednak nadal poziom zupełnie przyziemny, mówimy bowiem o kwocie nie przekraczającej 400 złotych.