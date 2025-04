Test obudowy komputerowej Corsair 3500X - Przeszklona i dobrze wykonana konstrukcja. W rozsądnej cenie, tylko bez wentylatorów

Po sporym sukcesie obudów komputerowych z rodziny Corsair 6500X, producent postanowił wzbogacić ofertę o zbliżone stylistycznie lecz znacznie tańsze modele, wprowadzając do sprzedaży serię Corsair 3500X. Założenia konstrukcyjnie okazują się jednak zbliżone, bowiem otrzymujemy mocno przeszklone obudowy w kilku wariantach, różniące się tylko wyposażeniem dodatkowym. Ułożenie elementów w Corsair 3500X jest wprawdzie bardziej klasyczne niż serwował Corsair 6500X, aczkolwiek niektóre rozwiązania zostały przeniesione do recenzowanej dzisiaj skrzynki. Sprawdźmy czy nowość będzie sensowną konkurencją dla testowanych wcześniej Volcano Space Apex, Silver Monkey X Pyxis albo XPG Invader X BTF.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Corsair 3500X to obudowa komputerowa z mocnym przeszkleniem, którą można dostać w trzech wariantach, a najtańszy za 389 złotych występuje bez wentylatorów. Jakość jest wysoka, a cena jak na tego producenta dość niska.

Rodzina obudów komputerowych Corsair 3500X obejmuje trzy modele, jednak różnice dotyczą wyłącznie wyposażenia dodatkowego, ściślej zaś konfiguracji systemu chłodzenia połączonego z podświetleniem. Szkielet pozostaje niezmienny, podobnie jak podstawowa funkcjonalność czy wykorzystane materiały. Identyczny zabieg zastosowano w przypadku serii Corsair 6500X. Recenzowany wariant w postaci Corsair 3500X nie posiada żadnych wentylatorów oraz kontrolera PWM/LED, będąc jednocześnie najtańszym spośród dostępnych. Model Corsair 3500X ARGB otrzymał trzy 120 mm wentylatory Corsair RS120 z podświetleniem ARGB, umieszczone w bocznej komorze, natomiast Corsair iCUE 3500X RGB dysponuje jednostkami iCUE LINK RX120 z koncentratorem systemowym iCUE LINK. Najwyżej pozycjonowany wariant jest niemalże dwukrotnie droższy od podstawowego, toteż producent sporo inkasuje za ekosystem iCUE.

Corsair 3500X Corsair 3500X ARGB Corsair iCUE 3500X RGB Wymiary 506 x 460 x 240 mm 506 x 460 x 240 mm 506 x 460 x 240 mm Waga 9.7 kilograma 10.5 kilograma 10.5 kilograma Front Szkło Szkło Szkło Materiały Stal / Szkło Stal / Szkło Stal / Szkło Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt ATX / mATX / mITX / eATX ATX / mATX / mITX / eATX ATX / mATX / mITX / eATX Zatoki 2.5" 2 2 2 Zatoki 3.5" 2 2 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 410 mm 410 mm 410 mm Długość PSU 180 mm 180 mm 180 mm Wysokość coolera 170 mm 170 mm 170 mm Fabryczne wentylatory - 3x 120 mm ARGB 3x 120 mm RGB Miejsc na wentylatory 10 10 10 Kontroler obrotów - - iCUE Link AiO Bok / Front / Góra 360 / - / 360 mm 360 / - / 360 mm 360 / - / 360 mm Wyciszenie - - - Cecha specjalna - - HUB LED / PWM Cena 389 zł 479 zł 739 zł

Wszystkie trzy warianty występują z frontem oraz bocznym panelem wykonanym z hartowanego szkła, reprezentując popularny w ostatnim czasie nurt akwarystyczny, odrobinę zmieniający klasyczny dwukomorowy układ. Jednak w odróżnieniu od Corsair 6500X, różnice dotyczą głównie przeniesienia wentylatorów do specjalnej bocznej wnęki i skróceniu tunelu zasilacza, zamiast umieszczeniu części magazynowej oraz niektórych komponentów na zapleczu. Pozycjonowanie produktu okazuje się zresztą zupełnie inne, bowiem Corsair 6500X kosztuje około 750 złotych, podczas gdy recenzowanego Corsair 3500X znajdziemy poniżej 400 złotych. Dlatego bohaterowi niniejszego artkułu najbliżej do wspomnianych we wstępie Volcano Space Apex, Silver Monkey X Pyxis albo XPG Invader X BTF, które również dostaniemy w zbliżonych pieniądzach. Dodajmy jeszcze, że obudowa Corsair 3500X występuje w czarnym i białym wariancie kolorystycznym.