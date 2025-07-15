Jak wyglądały dostawy smartfonów w drugim kwartale 2025 roku? Samsung numerem jeden, ale pewien wynik może Cię zaskoczyć

Mało kto wyobraża sobie dzisiaj życie bez smartfonów. Urządzenia te są kluczowym elementem w codziennym funkcjonowaniu większości osób. Co jakiś czas w Internecie pojawiają się statystyki, które omawiają rezultaty działalności największych firm, takich jak Apple, czy też Xiaomi. Zajrzyjmy więc do jednego z najnowszych raportów, który odnosi się do drugiego kw. 2025 roku, aby dowiedzieć się, jak poradziły sobie różne przedsiębiorstwa w tym okresie pod względem dostaw smartfonów.

Drugi kwartał 2025 roku zdecydowanie należał do Samsunga - pod kątem ilości dostarczonych smartfonów. Co ciekawe, zaraz za nim największy wzrost przypadł nie firmie Apple, a innemu chińskiemu przedsiębiorstwu.



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Za omawiany raport ze statystykami, które odnoszą się do dostaw smartfonów (nie licząc sprzedaży OEM) we wspomnianym już okresie, odpowiada firma International Data Corporation (IDC). Jeżeli chcemy się zapoznać z oficjalnymi informacjami, to znajdziemy je TUTAJ. Patrząc na poniższą tabelę, można zauważyć, że dostawy smartfonów w skali rok do roku wzrosły o 1%, choć jak zaznacza IDC "smartfony z niższych półek cenowych przeżywają kryzys" (mowa o Androidowym segmencie), a do tego w Chinach zanotowano spadek, co też wpłynęło na globalne statystyki. Największym dostawcą okazał się Samsung, którego rokroczny wzrost wyniósł niemal 8%, a dzięki temu sam udział rynkowy zwiększył się do niespełna 20%. Apple pozostało tuż za koreańskim gigantem z wynikiem 46,4 mln wysłanych urządzeń, więc mowa o 1,5% wzroście (aczkolwiek również o 1% spadku w Chinach).



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Największym zaskoczeniem dla niektórych osób może być chińska marka vivo, która może się pochwalić prawie 5% wzrostem dostaw w skali rok do roku. W kwestii udziału rynkowego vivo wyprzedziło przedsiębiorstwo Transsion, które odpowiada za marki Tecno, Infinix oraz itel. Można też wspomnieć o znanej już praktycznie każdemu firmie Xiaomi - ta wciąż zajmuje wysoką pozycję i powoli zbliża się do Apple, choć nie odnotowała zbyt dużego wzrostu. Ciekawostką jest to, że omawiany 2 kwartał 2025 roku jest ósmym z rzędu, w którym można zauważyć wzrost w aspekcie dostaw smartfonów (a jak zaznacza IDC: 'takiej sytuacji nie było od 2013 roku').

Źródła: IDC (via GSMArena), Ikona: Freepik/Flaticon, Grafika mobilna: Andrey Matveev/Unsplash (edytowana)