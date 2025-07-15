Thermalright Royal Pretor 130 Ultra - dwuwieżowe chłodzenie powietrzne dla podstawek LGA 1700, AM4, AM5 i nie tylko

Założona w 2001 roku marka Thermalright od samego początku skupiała swoją działalność wokół akcesoriów z segmentu chłodzenia podzespołów komputerowych. Dziś jest już całkiem rozpoznawalna, a przy tym ma wyrobioną bardzo dobrą opinię wśród użytkowników. Nie tak dawno, bo pod koniec 2024 roku, marka oficjalnie powróciła do Polski, a teraz przedstawiła kolejne chłodzenie powietrzne dla procesorów, które powinno niebawem trafić na półki sklepowe.

Znana wielu osobom marka Thermalright zaprezentowała nowe chłodzenie powietrzne, którego konstrukcja opiera się na dwóch wieżach, miedzianej podstawie, kilku ciepłowodach i dwóch wentylatorach. W porównaniu do bazowej odsłony zmienił się jeden wentylator oraz liczba ciepłowodów.

Dostępna do tej pory bazowa wersja omawianego chłodzenia, czyli Thermalright Royal Pretor 130, nie ma zbyt wielu opinii (zasadniczo to w popularnych polskich sklepach internetowych zwyczajnie ich nie ma), aczkolwiek te wystawione świadczą o zadowoleniu użytkowników (mowa o tych z platformy Amazon). Nowość, a więc Thermalright Royal Pretor 130 Ultra, zdaje się opierać na tej samej, dwuwieżowej konstrukcji, natomiast zamiast wentylatora TL-H12-X28 spotkamy się z nieco cichszą, a zarazem wyposażoną w podświetlane elementy odsłoną TL-K12. Do tego dochodzi jeden dodatkowy ciepłowód o średnicy 6 mm, a także identyczna, miedziana podstawa. Jest więc całkiem przyzwoicie.

Thermalright Royal Pretor 130 Thermalright Royal Pretor 130 Ultra Podstawki Intela LGA 115X, 1200, 1700, 1851, 2011, 2066 Podstawki AMD AM4, AM5 Typ chłodzenia Powietrzne, dwuwieżowe Ciepłowody 6 x 6 mm 7 x 6 mm Podstawa Niklowana miedź (C1100) Wentylatory TL-H12-X28 oraz TL-HD13-X28 TL-K12 oraz TL-HD13-X28 Wymiary 130 x 112 x 158 mm Gwarancja Brak oficjalnych informacji 6 lat Cena 269 zł* Brak informacji

*Źródło: Ceneo

TL-H12-X28 TL-K12 TL-HD13-X28 Wymiary 120 x 120 x 28 mm 120 x 120 x 25 mm 130 x 130 x 28 mm Maksymalna prędkość 2150 RPM ±10% (max.) 1750 RPM ±10% (max.) Poziom hałasu 29,4 dBA 27 dBA 28,3 dBA Przepływ powietrza 80,45 CFM (max.) 69 CFM (max.) 81,88 CFM (max.) Ciśnienie statyczne 2,65 mm H2O (max.) 2,87 mm H2O (max.) 2,38 mm H2O (max.) Złącze 4-pinowe (PWM) Złącze ARGB Brak 3-pinowe (5 V) Brak Łożysko S-FDB V2

Omawiane chłodzenie powietrzne jest kompatybilne z większością spotykanych podstawek od firmy Intel i zdaje się najpopularniejszymi obecnie socketami od AMD, czyli AM4 i AM5. Dodatkowo przedsiębiorstwo Thermalright oferuje na swój nowy produkt 6-letnią gwarancję. Na ten moment nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie chłodzenie trafi na półki sklepowe, aczkolwiek można zakładać, że nastąpi to już niebawem. Oficjalne informacje od producenta wraz ze wszystkimi grafikami znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: TechPowerUp, Thermalright (informacje + grafiki), Ceneo