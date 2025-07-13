Sterowniki NVIDIA 590.26 w wersji preview wprowadzają obsługę Smooth Motion dla kart GeForce RTX 4000

NVIDIA Smooth Motion jest modelem opartym na sztucznej inteligencji, który dodaje dodatkową klatkę obok dwóch wyrenderowanych w standardowy sposób. Działa to zatem na podobnej zasadzie jak Frame Generation. Różnica polega na tym, że opcja ta jest dostępna z poziomu sterownika dla wszystkich gier, opartych na bibliotekach DirectX 11 oraz DirectX 12, które nie posiadają natywnej obsługi DLSS Frame Generation. Opcja ta dotychczas była dostępna wyłącznie dla kart GeForce RTX 5000, jednak teraz się to zmienia.

Sterowniki graficzne NVIDIA 590.26, dostępne obecnie w formie preview, wprowadzają obsługę funkcji Smooth Motion dla kart GeForce RTX 4000.

NVIDIA opublikowała sterowniki graficzne w wersji preview o numerze 590.26. Jako że to wersja preview, domyślnie nie jest ona dostępna do pobrania tak jak normalne paczki WHQL, zamiast tego należy udać się tutaj, zalogować na konto NVIDIA i zaakceptować warunki. Wtedy dopiero będzie możliwość pobrania paczki. Co do samych sterowników, to wprowadzają one wsparcie dla Shader Model 6.9 oraz rozszerzają obsługę Smooth Motion o karty graficzne GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace. O ile obsługa SM 6.9 jest na razie przygotowana bardziej pod developerów niż pod graczy, o tyle z drugiej z wymienionych funkcji mogą skorzystać posiadacze odpowiednich kart.

Po zainstalowaniu sterowników, użytkownicy układów Ada Lovelce mogą włączyć software'owy Frame Generation za pośrednictwem aplikacji NVIDIA w grach, które domyślnie nie obsługują sprzętowego generowania klatek. Początkowo dotyczyło to gier pisanych pod biblioteki DirectX 11 oraz DirectX 12, a od niedawna wsparcie poszerzono o tytuły korzystające z API Vulkan. Pierwsze testy (via VideoCardz) potwierdzają, że Smooth Motion działa na kartach poprzedniej generacji. W przypadku np. Company of Heroes 3, na karcie GeForce RTX 4090 bez problemu podwojono liczbę klatek na sekundę - z 60 do 120.

Źródło: VideoCardz