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Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora Intel Core Ultra? Test DDR5 CUDIMM 9200 MHz kontra DDR5 6000, 7200 i 8000 MHz

Sebastian Oktaba | 12-07-2025 08:00 |

Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora Intel Core Ultra? Test DDR5 CUDIMM 9200 MHz kontra DDR5 6000, 7200 i 8000 MHzJednym z nielicznych atutów platformy LGA1851 oraz procesorów Intel Core Ultra 200 jest obsługa szybkich pamięci RAM DDR5 CUDIMM, osiągających taktowania coraz śmielej zbliżające do magicznej granicy 10000 MHz. Niedawno do sprzedaży trafił wyczynowy zestaw ADATA XPG Lancer RGB DDR5-9200 CL42, należący do absolutnej światowej czołówki pamięci DDR5 CUDIMM, który postanowiłem sprawdzić pod względem wydajności oraz możliwości overclockingu. Jednocześnie na wykresach znajdziecie porównanie do zwykłych modułów DDR5 DIMM, gdzie nie zabrakło popularnych 6000 MHz CL30, 7200 MHz CL34 i 8000 MHz C38. Czy pamięci CUDIMM pozwolą wyraźnie poprawić wyniki procesorów Intel Core Ultra 200?

Autor: Sebastian Oktaba

DDR5 CUDIMM to nowy rodzaj modułów pamięci operacyjnej, będący zasadniczo rozwojową wersją standardowych DIMM-ów, które potrafią jednak osiągać znacznie wyższe taktowania. Zawdzięczają to obecności dodatkowego układu tzn. zintegrowanego sterownika zegara ukrywającego pod akronimem CKD. Stabilizuje on taktowanie oraz amplitudę napięcia sygnałów, zwiększając jego integralność poprzez redukcję zniekształceń i finalnie zapewnia synchronizację taktowania w każdym układzie pamięci. Innymi słowy - pełni funkcję asekuracyjną w procesie w komunikacji pomiędzy modułami i procesorem, zapewniając większą stabilność w przypadku wysokich taktowań. Pamięci DDR5 CUDIMM swoje możliwości rozwijają na platformie Intel LGA1851, która jako jedyna obsługuje nowy standard, niemniej na innych również wystartują, aczkolwiek bez aktywacji CKD uzyskanie wysokich taktowań nie będzie możliwe. Dlatego topowe modele zainteresują tylko posiadaczy procesorów Intel Core Ultra 200.

ADATA XPG Lancer CUDIMM RGB to jeden z najszybszych zestawów pamięci RAM DDR5 dostępny na sklepowych półkach, jednak do uzyskania pełni możliwości wymagają platformy Intel LGA1851 i trochę ręcznego dłubania.

Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora Intel Core Ultra? Test DDR5 CUDIMM 9200 MHz kontra DDR5 6000, 7200 i 8000 MHz [nc1]

Zestaw ADATA XPG Lancer CUDIMM RGB fabrycznie może pracować z ustawieniami 9200 MHz przy opóźnieniach 42-56-56-132, występując wyłącznie w pojemności 2x 24 GB, podobnie jak wszystkie sensowne CUDIMM. Chociaż w sprzedaży dostępne są również moduły 8/16/32/64 GB, parametry takich zestawów okazują się fatalnie zbalansowane (np. 6400 MHz CL52), generalnie ograniczając do najbardziej podstawowych propozycji Kingstona i Microna. Gamingowa śmietanka bazuje natomiast na konfiguracjach 2x 24 GB. Kośćmi zastosowanymi w ADATA XPG Lancer CUDIMM RGB okazują się jedyne słuszne SK Hynix M-Die, będące układami Single Rank, mocniej dociśnięte względem bezpośredniej konkurencji w postaci Corsair Vengeance (9200 MHz CL44-56-56-148). Najszybsze seryjne DDR5 DIMM pracują z taktowaniem 8400 MHz i niewiele niższymi opóźnieniami, natomiast wyżej jesteśmy skazani wyłącznie na CUDIMM.

  ADATA XPG
CUDIMM Lancer RGB		 ADATA XPG
Lancer Neon RGB		 Patriot
Viper Venom RGB		 Lexar
Ares RGB
Typ modułów CUDIMM DIMM DIMM DIMM
Konfiguracja 2x 24 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB
Taktowanie 9200 MHz 8000 MHz 7200 MHz 6000 MHz
Opóźnienia 42-56-56-134 38-48-48-128 34-42-42-84 30-36-36-68
Kontroler Gear 4 Gear 2 Gear 2 Gear 2
Taktowanie IMC 1150 MHz 2000 MHz 1800 MHz 1500 MHz
Kości SK Hynix SK Hynix SK Hynix SK Hynix
Budowa Single Rank Single Rank Single Rank Single Rank
Napięcie 1.45 V 1.45 V 1.40 V 1.35 V

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Zanim przejdziemy do oglądania wyników warto zaznaczyć, że sprawdzenie możliwości ADATA XPG Lancer CUDIMM RGB wymagało złożenia platformy LGA1851 z procesorem Intel Core Ultra 9 285K. Wysoka częstotliwość zestawu wymusiła jednak aktywację trybu Gear 4, czyli taktowanie kontrolera pamięci wynosiło 1:4 względem zegara modułów, co oczywiście istotnie obniża wydajność. Przejście na Gear2 okazało się możliwe dopiero przy częstotliwości 8800 MHz, niemniej spośród pięciu jednostek Arrow Lake jakich jestem posiadaczem, zaledwie dwie potrafiły utrzymać takie ustawienia. Dlatego, aby sprawdzić potencjał ADATA XPG Lancer CUDIMM RGB, oprócz wyników na profilu XMP dodałem również delikatną kalibrację obejmującą Gear 2, zaostrzenie bazowych timingów plus koszmarnie wysokiego tRFC. Procesor Intel Core Ultra 9 285K pracował na fabrycznych nastawach (PL1 = PL2 = 250 W). Zobaczmy co wyszło...

Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora Intel Core Ultra? Test DDR5 CUDIMM 9200 MHz kontra DDR5 6000, 7200 i 8000 MHz [nc1]

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Sebastian Oktaba

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