Szybsze 2 czy 4 moduły RAM w Dual Channel? Single czy Dual Rank? Test pamięci DDR5-6000 na platformie AMD AM5

Ustawienia pamięci RAM DDR5 na platformie AMD AM5 i procesorach AMD Ryzen 7000 / 9000, to tematyka niezmiennie aktualna i rozwojowa, dlatego poniższa publikacja poświęcona będzie kolejnemu ciekawemu zagadnieniu. Na warsztat wziąłem bowiem popularne zestawy DDR5-6000 MHz CL30 występujące w kilku konfiguracjach. Pozwoliło to sprawdzić różnice między Single i Dual Channel, wpływ obsadzenia czterech banków RAM na wydajność, a dodatkowo porównać kondycję modułów Single Rank i Dual Rank. Będzie to również doskonała okazja do zweryfikowania pewnych zależności, obalenia kilku mitów technologicznych i określenia faktycznych możliwości platformy z procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przyniosły szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też możliwość zapisywania w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI.

Jaka konfiguracja pamięci RAM DDR5 będzie szybsza? 2x 16 GB, 4x 16 GB czy 2x 32 GB? Jak wypadają na tle zestawów Dual Channel pojedyncze moduły? Ostatnia kwestia to - czy Dual Rank faktycznie będą szybsze Single Rank?

Zestawy Dual Channel są najczęściej kupowanymi kompletami pamięci RAM, znacznie rzadziej użytkownicy wybierają cztery identyczne moduły, jednak wówczas nie uzyskujemy magicznie Quad Channel. Nadal operujemy na poziomie technologii Dual Channel, ponieważ zarządzaniem zasobami zajmuje się kontroler w procesorze niezmiennie będący dwukanałowym. Zwiększa się wyłącznie ilość dostępnej pamięci RAM, generując zarazem dodatkowe obciążenie IMC (Integrated Memory Controller). Pozostaje pytanie czy obsadzenie czterech banków przynosi jakiekolwiek korzyści? Na platformie AMD AM4 kwartet modułów RAM troszeczkę podnosił wydajność, aczkolwiek mówimy o wartościach często balansujących w granicach błędu pomiarowego. A może wprost przeciwnie - takie ustawienie powodują problemy, dlatego konfiguracji złożonej z czterech elementów wypadałoby unikać? Oczywiście warto też sprawdzić korelacje między zestawami 2x 16 GB, 4x 16 GB, 2x 32 GB oraz pojedynczymi modułami.

Kingston Fury Beast DDR5 Moduły 2x 16 GB 4x 16 GB 2x 32 GB Tryb działania Dual Channel Dual Channel Dual Channel Taktowanie 6000 MHz 6000 MHz 6000 MHz Kontroler 1:1 1:1 1:1 Infinity Fabric 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Timingi 30-36-36-80 30-36-36-80 30-36-36-80 Układy SK Hynix SK Hynix SK Hynix Konfiguracja Single Rank Single Rank Dual Rank Napięcie 1.4V 1.4V 1.4V

Dodatkową zmienną w przypadku testowanych zestawów pamięci Kingston Fury Beast jest wewnętrzna konstrukcja zastosowanych pamięci - Single Rank lub Dual Rank. Takimi terminami opisuje się budowę modułów RAM, ponieważ zamontowane kości pogrupowano w określony sposób, natomiast ilość wykorzystanych układów wpływa również na rodzaj zastosowanej płytki drukowanej. Teoretycznie Dual Rank powinny być wydajniejsze od Singel Rank dzięki tzw. przeplotowi. Fizycznie pamięci wyglądają oczywiście identycznie, współdzieląc także ustawienia - taktowanie wynoszące 6000 MHz i opóźnienia CL30-36-36-80. Będzie to zatem doskonała okazja do zweryfikowania potencjalnej przewagi modułów Dual Rank nad Single Rank. Wszystkie zestawy pracowały w trybie 1:1 (synchroniczny), podczas gdy procesor AMD Ryzen 7 7800X3D działał na ustawieniach fabrycznych z magistralą Infinity Fabric na poziomie 2000 MHz.