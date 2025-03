Test pamięci RAM DDR5 vs RAM DDR4 - Jaka jest różnica wydajności? Porównanie kilku zestawów na procesorze Intel Core i5-14600K

Pamięci RAM DDR5 sukcesywnie przejmują segment desktopowy, głównie za pomocą najnowszych platform dla procesorów AMD i Intel, obsługujących wyłącznie najnowszy standard. Jednak nieprędko definitywnie pożegnamy RAM DDR4, ponieważ starsze lecz zarazem znacznie tańsze i cieszące się niesłabnącą popularnością systemy z powodzeniem wykorzystują takie moduły. Platforma Intel LGA1700 i procesory Core 12/13/14 generacji pozwalają z kolei wybierać pomiędzy obsługą RAM DDR4 i RAM DDR5, umożliwiając przeprowadzenie ciekawego porównania wydajności. Korzystając z okazji odpowiemy na pytanie - czy jeszcze opłaca się kupować pamięć RAM DDR4, jeśli alternatywnie moglibyśmy wybrać RAM DDR5?

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 względem DDR4 przyniosły szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia, zwiększenie taktowań i poluzowanie opóźnień. Nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Jednak ostatecznie najważniejsza pozostaje różnica wydajności w kontekście kosztów zakupu i ewentualne perspektywy na przyszłość.

Platforma LGA1700 i procesory Intel Core 12/13/14 generacji jako jedyne obsługują pamięci RAM DDR4 i RAM DDR5. Pozwala to określić różnice w wydajności między zestawami oraz odpowiedzieć na pytanie - który wybrać?

Platforma Intel LGA1700 zależnie od wykorzystanej płyty głównej pozwala na stosowanie pamięci RAM DDR4 lub RAM DDR5, natomiast kontroler umieszczono w samym procesorze. Tutaj pojawia się kluczowa kwestia - moduły DDR4 mogą pracować w trybach Gear1 (1:1) albo Gear2 (1:2), istotnie wpływających na wydajność całego podsystemu. W pierwszym przypadku taktowanie pamięci i kontrolera będzie identyczne, aczkolwiek w drugim kontroler pracuje z połową taktowania pamięci. Rzecz jasna Gear1 posiada ograniczenia, dlatego powyżej pewnego poziomu najczęściej wynoszącego 3800-4000 MHz, konieczne będzie wybranie Gear2. Pamięci DDR5 obligatoryjnie pracują w trybie Gear2, bezużyteczny Gear4 najlepiej omijać szerokim łukiem, podczas gdy Gear1 jest całkowicie niedostępny. Przykładowo dla zestawu RAM DDR5 Lexar Ares RGB 7200 MHz oznacza to wyjściowo 3600/1800 MHz (1:2), jednak dla Gear4 byłoby to 3600/900 MHz (1:4). Szykuje się zatem ciekawy pojedynek konkurencyjnych technologii, zwłaszcza pod względem relacji pomiędzy RAM DDR5 Gear2 (1:2) oraz bardzo szybkimi DDR4 Gear1 (1:1).

Ustawienia pamięci RAM Standard DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR5 DDR5 Pojemność 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Taktowanie 3600 MHz 4000 MHz 4200 MHz 4200 MHz 4800 MHz 6000 MHz 7200 MHz Opóźnienia 18-22-22-42 16-16-16-36 16-16-16-36 16-16-16-36 19-26-26-46 30-36-36-38 34-42-42-84 Kontroler 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 Zegar IMCK 1800 MHz 2000 MHz 2100 MHz 1050 MHz 1200 MHz 1500 MHz 1800 MHz Ustawienia XMP XMP OC OC XMP XMP XMP Budowa Dual Rank Dual Rank Dual Rank Dual Rank Dual Rank Single Rank Single Rank Napięcie 1.40V 1.45V 1.45V 1.45V 1.45V 1.40V 1.45V

Porównanie obejmuje kilka zestawów, uwzględniając także ustawienia Gear1 i Gear2 wykonane na modułach DDR4, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się parametrom podanym w tabelce. Oprócz wyczynowych kompletów nie zabrakło niedrogich Lexar Thor 3600 MHz CL18-22-22-42 oraz Lexar Ares RGB 6000 MHz CL30-36-36-68, stanowiących bardzo dobry punkt odniesienia dla pozostałych wyników. Warto jednak podkreślić, że ostateczne ustawienia w przypadku pamięci RAM zależą chociażby od możliwości kontrolera w procesorze i płyty głównej, a nawet wersji BIOS. Dotyczy to zwłaszcza trybów DDR4 Gear1 powyżej 3800 MHz, podobnie jak często wybieranego przez entuzjastów zestawu DDR5 Lexar Ares RGB 7200 MHz CL34-42-42-84, który najlepiej połączyć z odblokowanymi procesorami K/KF. Wszystkie komplety miały pojemność 2x 16 GB, niemniej warianty DDR4 to Dual Rank, natomiast DDR5 to Single Rank. Jako procesor posłużył Intel Core i5-14600KF, będący najbardziej opłacalnym zakupem na platformie LGA1700.