Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora AMD Ryzen 7000? Optymalizacja timingów dla zestawu DDR5 6400 MHz

Ile można maksymalnie wycisnąć z pamięci RAM DDR5 na platformie AM5 korzystając z trybu synchronicznego? Jakiego przyrostu wydajności można oczekiwać przy solidnej optymalizacji opóźnień? Tego rodzaju zapytania często spotykałem w komentarzach pod naszymi publikacjami, więc postanowieniem dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu. Dzisiaj sprawdzimy potencjał platformy na przykładzie procesora AMD Ryzen 5 7600X i zestawu Kingston Fury Beast RGB, pracującego fabrycznie z ustawieniami 6400 MHz CL32. Powszechnie bowiem wiadomo, że szybsza pamięć RAM przynosi wymierne korzyści, widoczne zwłaszcza w grach komputerowych. Pozostaje pytanie jak dokładnie poustawiać poszczególne timingi...

Autor: Sebastian Oktaba

Platforma AM5 pozwala uruchomić pamięci RAM w dwóch trybach - synchronicznym i asynchronicznym. Który zapewnia lepszą wydajność? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ różnica jest uzależniona wyłącznie od parametrów zastosowanych modułów. Dlatego każdego można z powodzeniem używać, natomiast 6000 MHz CL30 (1:1) zasadniczo stanowi odpowiedniki 7200 MHz CL34 (1:2). Platforma AM4 preferowała tryb synchroniczny dla pamięci DDR4, powszechnie osiągalny w zakresie 3600-3800 MHz, który wyprzedzał wówczas nawet wyczynowe zestawy 4400-4600 MHz pracujące w trybie asynchronicznym. Skutkiem powyższego panuje powszechne przekonanie o wyższości trybu 1:1 nad 1:2, jednak AM5 okazuje się znacznie bardziej elastyczne dzięki odpowiednio wysoko taktowanym DDR5 oraz wewnętrznym zmianom w architekturze. Najbezpieczniejszym oraz najpewniejszym tzw. złotym środkiem pozostają ustawienia 6000 MHz (1:1), chociaż większość procesorów potrafi stabilnie pracować przy 6400 MHz (1:1), pozwalając entuzjastom wykrzesać jeszcze trochę wydajności. Właśnie dlatego przybywa zestawów pamięci RAM idealnie wpisujących w powyższe kryteria, wśród których znalazły się testowane dzisiaj Kingston Fury Beast RGB 6400 MHz CL32.

Ile dodatkowej wydajności można zyskać, optymalizując timingi dla pamięci DDR5-6400 na platformie AMD AM5 i procesorze Ryzen 5 7600X? Będzie z tym trochę zabawy, ale może warto skrupulatnie skalibrować nasz sprzęt?

Warto jeszcze dokładnie wyjaśnić na jakich zasadach funkcjonuje platforma AMD AM5, ponieważ względem AMD AM4 zmienił się stosunek między taktowaniem Infinity Fabric, kontrolera pamięci i modułów RAM (MCLK / FCLK / UCLK). Wcześniej optymalne ustawienia uzyskiwaliśmy przy identycznym taktowaniu dla wszystkich trzech domen zegarowych np. przy modułach 3600 MHz wartość ta wynosiła wszędzie 1800 MHz. Mówiliśmy wtedy o trybie synchronicznym (1:1:1). Jeżeli jedna składowa miała odmienną częstotliwość, wówczas platforma działała w trybie asynchronicznym. W przypadku AMD AM5 sprawy wyglądają inaczej. Jeśli posiadamy DDR5 6400 MHz, to pamięci oraz kontroler będą pracowały w trybie synchronicznym z częstotliwością 3200 MHz (1:1), natomiast odseparowane Infinity Fabric powinno działać z domyślnymi ustawieniami (2000 MHz). Tutaj to zupełnie normalna sytuacja, że Infinity Fabric pracuje asynchronicznie - inaczej nie będzie. Można zaryzykować stwierdzenie, że pełnoprawnego trybu synchronicznego w dotychczasowym rozumieniu (1:1:1), platforma AMD AM5 wcale nie posiada.

5200 EXPO 6000 EXPO 6400 EXPO 6400 OC Zegar IF 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Zegar UCLK 2600 MHz 3000 MHz 3200 MHz 3200 MHz Zegar MCLK 2600 MHz 3000 MHz 3200 MHz 3200 MHz tCL 38 30 32 28 tRCD 38 36 39 36 tRP 38 36 39 36 tRAS 83 80 80 36 tRC 125 116 119 76 tWR 78 90 96 48 tRFC 764 884 940 480 tRTP 20 23 24 22 tFAW 34 32 33 32 tRRDS 8 8 8 8 tRRDL 13 15 16 8 tWTRL 26 30 32 16 tWTRS 7 8 8 4 tWRRD 8 8 8 2 tRDWR 18 20 32 15 tRDRDSCL 6 8 9 5 tWRWRSCL 19 23 25 5 tWRWRSD 15 15 15 1 tWRWRDD 15 15 15 1 Napięcie 1.30V 1.40V 1.40V 1.45V

Aktualnie 6400 MHz to najwyższy dzielnik w trybie 1:1 na jakim potrafią pracować desktopowe procesory AMD Ryzen 7000, dlatego optymalizacja timingów jest najbardziej oczywistym sposobem na dalsze zwiększanie wydajności. AMD Ryzen 5 7600X działał na ustawieniach domyślnych, natomiast podkręcenie wszystkich rdzeni do wartości 5500 MHz zapewnia maksymalnie 3-4% wzrost osiągów, kosztem rzecz jasna pogorszenia efektywności energetycznej. W grach komputerowych różnice będą jeszcze mniejsze, skoro procesor boostuje do 5450 MHz. Dlatego ciekawie będzie zobaczyć ile zyskamy zabawą samymi timingami. Pamięci Kingston Fury Beast RGB 6400 MHz CL32 wykorzystane w testach zbudowano na układach SK Hynix, oferujących naprawdę niezłe wyjściowe ustawienia, niemniej fabryczny profil można jeszcze solidnie doszlifować. Potencjał overclockingu przy zachowaniu bazowego taktowania widać szczególnie przy porównaniu tCL / tRAS / tRFC / tWR, jedynie tRCD / tRP średnio chciały współpracować, aczkolwiek pozostałe timingi skutecznie to nadrabiają.