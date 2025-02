Jaki procesor kupić? Co wybrać w cenie od 500 do 3000 złotych? Lepszy Intel czy AMD? Poradnik zakupowy na kwiecień 2024

Składnie komputera najczęściej zaczynamy od wyboru procesora, będącego sercem platformy sprzętowej oraz głównym czynnikiem wpływającym na ogólną wydajność zestawu. Jednak pomimo faktu, iż jednostki desktopowe dostarcza zaledwie dwóch producentów, decyzja nie zawsze okazuje się oczywista. Niezależnie czy dysponujemy budżetem 500, 1000 albo 2000 złotych, dylemat pozostaje niezmienny i trzeba wybrać najlepszą z dostępnych propozycji. Niniejszy poradnik będzie przewodnikiem po aktualnym rynku procesorów desktopowych AMD Ryzen i Intel Core, podpowiadającym które modele są najbardziej opłacalne w określonych widełkach cenowych. Jeśli w najbliższym czasie planujecie zmianę sprzętu, to dobrze trafiliście...

Każda platforma i procesory posiadają mocniejsze i słabsze strony, które najlepiej sprawdzić przeglądając różne recenzje, jednocześnie analizując sprawę zakupu z szerszej perspektywy. Warto bowiem pamiętać o możliwości zaktualizowania przyszłego zestawu. Przykładowo - chipsety Intela przeważnie obsługują maksymalnie dwie generacje procesorów (Refreshe pomijam), później pojawia się kolejne gniazdo i scenariusz się powtarza. W przypadku Intela dochodzą także ograniczenia w funkcjonalności np.: dotyczące overclockingu procesorów. Znacznie mniej restrykcyjnie do sprawy podchodzi AMD, gdzie procesory posiadają zwykle odblokowany mnożnik, natomiast płyty główne (poza modelami A) pozwalając na swobodne podkręcanie. AMD zapewnia także dłuższe wsparcie swoich Socketom. Tutaj pojawia się jednak szereg niuansów, jakich nie sposób pominąć przy omawianiu polecanych procesorów...

Chociaż budżet jest jeden, a bramki są dwie, to wybór nie zawsze jest prosty i oczywisty. Sam procesor to jedno, platforma drugie, a dopiero gdy podsumujemy wszystkie plusy i minusy możemy wybrać faworyta.

Kompatybilność poszczególnych procesorów z chipsetami czy konkretnymi płytami głównymi, to dość skomplikowana kwestia, którą potencjalny kupujący musi samodzielnie sprawdzić odwiedzając stronę producenta (zakładka: wsparcie). Istnieją też pewne ogólne wytyczne, jakimi należy się kierować podczas wyboru np. ciągle popularnej platformy AM4. Przykładowo - modele z układami AMD A320 / B350 / X370 oficjalnie nie obsługują procesorów z serii wyższych niż Ryzen 3000, natomiast AMD B550 / X570 nie wspierają serii Ryzen 1000 i Athlonów. W przypadku Intela nie warto interesować się platformą LGA1200, skupiając wyłącznie na nowszym LGA1700, oferując szereg nowszych rozwiązań technologicznych m.in. interfejs PCI-Express 5.0 czy znacznie wydajniejszą architekturę samych procesorów. Ewentualna obsługa nowszych jednostek na starszych płytach głównych (np.: H610) zależy wyłącznie od wersji BIOS.

Overclocking - wszystkie konsumenckie procesory AMD Ryzen (poza X3D) posiadają odblokowany mnożnik, pozwalając na swobodne podkręcanie, co jest niekwestionowaną zaletą platform AM4/AM5. Ekosystem Intela posiada modele z odblokowanym (K/KF) oraz zablokowanym mnożnikiem, gdzie pierwsze są oczywiście droższe, a dodatkowo potrzebują płyty głównej z droższym chipsetem (Z)

Pamięci RAM - szybsze moduły często podnoszą wydajność w miejscach, gdzie procesor jest wąskim gardłem. Widać to najlepiej w grach komputerowych. Dlatego pamięci RAM nie warto wybierać najtańszych, tylko optymalne dla kupowanego procesora. Modele Intel Core 12/13/14 generacji obsługują standardy DDR4/DDR5 zależnie od użytej płyty głównej, natomiast AMD Ryzen 7000 bezwzględnie wymagają DDR5

PCI-Express - obsługa tego standardu zależy głównie od procesora, który powinien mieć wbudowany kontroler, aczkolwiek musimy także posiadać płytę główną z odpowiednimi slotami. Popularnymi procesorami jakie obsługują PCI-Express 4.0 są aktualnie AMD Ryzen 3000 (bez 3000G), AMD Ryzen 5000 i Intel Core 12/13/14 Gen. Standard PCI-Express 5.0 jest dostępny tylko w procesorach Intel Core 12/13/14 generacji i AMD Ryzen 7000

Wbudowany układ graficzny - jeżeli macie niewielkie wymagania iGPU może okazać się wystarczające do typowej pracy i multimediów. Procesory AMD Ryzen (poza wersjami G oraz Ryzen 7000) nie posiadają iGPU, natomiast Intel oferuje dwa rodzaje procesorów, wśród których są modele dysponujące zintegrowanym układem graficznym i pozbawione tego elementu (F/KF)

Niniejszy poradnik został podzielony na kategorie cenowe, które uwzględniają minimum dwie konkurencyjne propozycje w założonym budżecie. Jeśli istniała jakaś ciekawa alternatywa dla procesorów pierwszego wyboru, została odnotowana w wielce wymownym polu zatytułowanym: alternatywa. Praktycznie wszystkie modele albo ich bliscy kuzyni byli przetestowani na łamach PurePC, więc w rozpisce znajdziecie także bezpośrednie odnośniki do artykułów poświęconych wybranym CPU np. Intel Core i5-14600K albo AMD Ryzen 7 7800X3D. Zwróćcie również uwagę na wyposażenie procesorów - topowe modele skierowane do entuzjastów nie posiadają fabrycznego systemu chłodzenia, nawet w wersjach BOX, dlatego cooler trzeba osobno dokupić. Z jednej strony to dodatkowy wydatek, aczkolwiek w przypadku najmocniejszych jednostek to często absolutna konieczność, ponieważ nawet gdybyśmy dostali boxowy system chłodzenia, jego wydajność i kultura pracy pozostawiałaby naprawdę sporo do życzenia.