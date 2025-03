Test AMD Ryzen 9 9950X3D - Najlepszy procesor do gier i pracy? Kosztuje sporo, jednak AMD zadaje mocny cios konkurencji

AMD Ryzen 9 9950X3D to potencjalnie najlepszy procesor przeznaczony dla platformy AM5. Jednostka powinna zaoferować wydajność AMD Ryzen 7 9800X3D w grach komputerowych, dzięki zastosowaniu technologii 3D V-Cache, doganiając zarazem AMD Ryzen 9 9950X w programach, ponieważ dysponuje pełnymi szesnastoma rdzeniami. Producent wspominał jeszcze o relatywnie niskim poborze energii i rozsądnych temperaturach. Powyższa kombinacja, brzmiąca niczym bajka wymyślona w krzemowej dolinie, zaowocowałaby procesorem niemalże doskonałym. Tymczasem wszystko co zostało napisane, to... najprawdziwsza prawda. AMD Ryzen 9 9950X3D ostatecznie pozamiatał i nieprędko doczeka się godnej konkurencji.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura napędzająca procesory AMD Ryzen 9000X3D, stanowi ewolucję układów AMD Ryzen 7000X3D, będących klejnotem koronnym platformy AM5. Nowe jednostki wykorzystują bloki CCD wykonane w litografii TSMC N4X, mieszcząc ponad 8 miliardów tranzystorów na powierzchni 70,6 mm². Dokonano zatem większego upakowania względem starszych serii. Architektura Zen 5 zwiększa przepustowość instrukcji front-end, rozszerza potoki i wektory obliczeniowe, poprawia transfery danych między pamięcią cache, a dodatkowo zmniejsza wewnętrzne opóźnienia. Powiększono także podsystem Cache L1, liczbę jednostek arytmetyczno-logicznych, dodano cztery jednostki służące do obliczania adresów pamięci (AGU) oraz usprawniono obsługę instrukcji FMUL, FADD, FMA i AVX-512. Modele X3D otrzymały 3D V-Cache drugiej generacji, natomiast dodatkowa pamięć L3 jest umieszczona pod zamiast nad blokiem CCD, pozwalając na lepsze odprowadzanie ciepła. Więcej o architekturze pisaliśmy w materiałach na podstawie informacji uzyskanych podczas AMD Tech Day (LINK i LINK).

AMD Ryzen 9 9950XD łączy wydajność w grach na poziomie AMD Ryzen 7 9800X3D, a także wydajność w programach na poziomie AMD Ryzen 9 9950X. Można więc uczciwie napisać, że stanowi idealną kombinację.

AMD Ryzen 9 9950X3D posiada 16 fizycznych rdzeni o jednolitej budowie, symetrycznie rozłożonych w dwóch osobnych blokach CCD, jak wszystkie podobnie skonfigurowane procesory tego producenta. Technologia SMT zapewnia natomiast obsługę 32 wątków jednocześnie. Oprócz standardowych zasobów pamięci Cache L2/L3, recenzowanej jednostce dołożono oczywiście 3D V-Cache drugiej generacji, który umieszczono pod jednym z bloków CCD. Zmiana miejsca montażu tego elementu zdaniem inżynierów AMD powinna m.in. poprawić temperatury. Plotki o podwojeniu zasobów 3D V-Cache od początku wydawały się naciągane, bowiem nie miałoby to wymiernego przełożenia na wydajność w grach komputerowych, które przeważnie nie potrafią wykorzystać ponad 8 rdzeni. Z pewnością jednak podbiłyby cenę. Wymaga to niestety tzw. parkowania rdzeni czym automatycznie zajmuje się odpowiedni sterownik, który przeważnie poprawnie ustawia priorytet dla właściwego CCD, niemniej dla pewności najlepiej ręcznie za pomocą Game Bar (Win +G) ustawić tryb Gry, żeby wymusić działanie 3D V-Cache.

AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 7950X3D Intel Core i9-14900K Platforma AMD AM5 AMD AM5 Intel LGA1700 Architektura Zen 5 Zen 4 Raptor Lake Refresh Litografia TSMC N4 TSMC N5 Intel 7 Taktowanie 4300-5700 MHz 4200-5700 MHz 3200-6000 MHz Konfiguracja 16R / 32W 16R / 32W 24R (8P + 16E) / 32W Cache L2 16 MB 16 MB 32 MB Cache L3 128 MB 128 MB 36 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - - 3200 MHz Kontroler DDR5 5600 MHz 5200 MHz 5600 MHz Współczynnik TDP 170 W 120 W 125-253 W Zintegrowane GPU Radeon 2CU Radeon 2CU Intel UHD 770 Cena startowa 699 USD 699 USD 699 USD Data premiery Marzec 2025 Luty 2023 Październik 2023

Deklarowane taktowanie AMD Ryzen 9 9950X3D wynosi 4300-5700 MHz, jednak w rzeczywistości procesor utrzymywał zegary w przedziale 5000-5500 MHz, zależnie od obciążenia oraz wysycenia limitów energetycznych. Częstotliwości trochę podskoczyły względem AMD Ryzen 9 7950X3D, ponieważ wykorzystano niższą litografię oraz jednocześnie podniesiono współczynnik TDP (120 → 170 W). Nowością jest również odblokowany mnożnik, którego poprzednicy nie posiadali, dlatego overclocking wymagał droższych płyt głównych i manipulowania eCLK. Teraz można skorzystać z metody manualnej albo ustawienia PBO. Reszta specyfikacji technicznej dotycząca kontrolera pamięci RAM oraz zintegrowanego układu graficznego Radeon, pozostaje niezmienna względem AMD Ryzen 7 9800X3D. W zestawie wersji BOX tradycyjnie nie znajdziemy jednak żadnego systemu chłodzenia, natomiast cena premierowa AMD Ryzen 9 9950X3D prawdopodobnie wyniesie 3399 złotych. Będzie to zatem najlepszy, ale również najdroższy procesor do typowych domowych platform. Zobaczmy czy warty wyłożenia takich pieniędzy...

UWAGA: Na wykresach znajdziecie dwa wyniki AMD Ryzen 9 9950X3D - pierwszy na modułach DDR5-7000 MHz CL32 (1:2), natomiast drugi na DDR5-6000 MHz CL30 (1:1). Powinno to usatysfakcjonować wszystkich czytelników, zwłaszcza że komplet pamięci ADATA XPG Lancer Blade RGB 6000 CL30 został delikatnie skalibrowany tzn. opóźnienia pierwszego rzędu zaostrzyłem do poziomu najszybszych fabrycznych zestawów (30-36-36-68). Przy standardowych nastawach (30-40-40-76) zapewne pojawiłyby się uwagi odnośnie dobrania parametrów, więc oprócz testu samego procesora otrzymujecie też dodatkowo skalowanie pamięci RAM.