Samsung Galaxy S26 - nowa seria flagowców bez modelu z plusem? Topowy wariant Ultra ma za to przynieść oczekiwane zmiany

Tegoroczna rodzina smartfonów Samsung Galaxy S25 raczej nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii. Wielu internautów narzeka na brak wyraźnych zmian w porównaniu do poprzedników i zwyczajną stagnację w ofercie. Nawet debiutujący niedawno ultracienki model z dopiskiem Edge wcale poprawił sytuacji, bowiem okazał się jedynie drogą ciekawostką ze śmiesznie małą baterią. Nic dziwnego, że przyszłoroczna seria Galaxy S26 będzie się nieco różnić.

Samsung tym razem raczej nie wyda flagowca z plusem w nazwie, co wcale nie byłoby szokujące. Poza tym udało się ustalić, że szykuje się kilka nowości w topowym modelu Galaxy S26 Ultra.

W bazie GSMA pojawiły się już pierwsze topowe smartfony Samsunga na przyszły rok. Znaleźć możemy modele Galaxy S26 (SM-S942), Galaxy S26 Edge (SM-S947) oraz Galaxy S26 Ultra (SM-S948). Jak widać, brakuje tutaj Galaxy S26+, który powinien mieć oznaczenie SM-S946. To sugeruje, że Samsung tym razem nie wyda wariantu z plusem, co wcale nie byłoby szokujące. Poprzednie 6,7-calowe flagowce południowokoreańskiego giganta sprzedawały się raczej słabo, a teraz dodatkowo do oferty dołączył model Edge o podobnej przekątnej ekranu. Wydaje się zatem, że producent postawi na nowoczesną, ultracienką konstrukcję zamiast tej klasycznej. Jeśli tylko Samsung Galaxy S26 Edge okaże się istotnie poprawiony względem poprzednika (szczególnie pod kątem czasu pracy na baterii), w zasadzie nie mielibyśmy nic przeciwko.

Pozostając jeszcze w temacie flagowców Samsunga, pojawiły się interesujące doniesienia na temat najwyżej pozycjonowanego modelu z serii Galaxy S26. Okazuje się, że nadchodzący smartfon z dopiskiem Ultra ma otrzymać nowy teleobiektyw zapewniający powiększenie optyczne x3.0. Zamiast dotychczas wykorzystywanej jednostki 10 MP na pokład nowego urządzenia ma trafić aparat 12 MP o tych samych możliwościach (x3.0), ale zapewniający nieco lepszą jakość zdjęć w różnych warunkach. Poza tym mówi się, że główny aparat 200 MP ISOCELL HP2 ma otrzymać nowy obiektyw. Pozostając jeszcze w temacie aparatów, Samsung rzekomo ma pożegnać się z nakładkami (pierścieniami) na aparaty - spodziewamy się zatem wyglądu bardziej w stylu serii S24 i wcześniejszych. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe aspekty, możemy oczekiwać chipu Snapdragon 8 Elite 2, o 20% większej komory parowej, jeszcze cieńszych ramek i 16 GB pamięci RAM w każdym wariancie. Premiera smartfonów z rodziny Galaxy S26 powinna odbyć się w styczniu 2026 roku.

Źródło: 91mobiles