Test smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra - może i nudny, może i niedoskonały, ale pewnie i tak będzie Twoim wyborem nr 1

Niecały rok temu na łamach PurePC pojawił się felieton mojego autorstwa, w którym przekonywałem, że smartfony osiągnęły już swoją ostateczną formę. Bardzo chciałbym się wtedy mylić, ale aż do teraz na rynku nie wydarzyło się nic, co mogłoby skłonić mnie do zmiany tego myślenia. Mało tego, po obserwacji poczynań wielkich producentów tylko mocniej utwierdziłem się w swoim przekonaniu. Ani trochę nie zaskoczyły mnie zeszłoroczne premiery Google Pixeli czy Apple iPhone'ów, a oliwy do ognia dolał przed chwilą Samsung, prezentując chyba najmniej ekscytującą serię flagowców Galaxy od kilku lat. Modele z linii S25 niestety nie zapewniają wielu oczekiwanych nowości, ale czy to oznacza, że wypada je skreślać od razu na starcie? Oczywiście, że nie!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Wbrew przeciekom, że seria Galaxy S25 będzie rewolucyjna w stosunku do poprzedników, najnowsze modele południowokoreańskiego giganta ostatecznie tylko nieznacznie różnią się od poprzedników. Co chyba najbardziej ukuło technologicznych entuzjastów, w sensie hardware'owym nie zmieniło się prawie nic, przynajmniej jeśli mówimy o podstawowych wariantach z tej rodziny. Poza szybszą platformą mobilną mamy te same baterie, te same ekrany, te same aparaty i niemal te same obudowy. Na całe szczęście tylko niniejszy bohater tej publikacji doczekał się większej liczby zmian. Jak widać na zdjęciach i materiałach marketingowych, wyraźnie odświeżono design - przede wszystkim zaokrąglono rogi, dzięki czemu całość trochę przypomina niżej pozycjonowane wersje. Spójrzmy jednak do tabelki ze specyfikacją, by sprawdzić najważniejsze różnice w stosunku do Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra wyróżnia się m.in. odświeżonym designem, nowym aparatem ultraszerokokątnym 50 MP i obsługą standardu ładowania Qi2. Pomniejszych zmian jest rzecz jasna znacznie więcej, ale czy smartfon przekona do siebie tych, którzy posiadają już model S24 Ultra lub S23 UItra?

Samsung Galaxy S25 Ultra to w tym momencie najdroższy i najbardziej flagowy model w ofercie tego producenta (rzecz jasna nie liczymy tutaj składanego Z Folda6). Chip to oczywiście Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Na pokładzie niestety po raz kolejny zabrakło 16 GB pamięci RAM - zamiast tego trzeba zadowolić się 12 GB w standardzie LPDDR5X. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, do wyboru jest 256 GB, 512 GB lub 1 TB UFS 4.0. Smartfon ma ciut większy ekran od poprzednika. Przekątna ekranu wynosi 6,9 cala, natomiast reszta parametrów wyświetlacza pozostała bez zmian. Niełatwo dostrzec istotne nowości również w innych aspektach. Uwagę zwraca w zasadzie tylko nowy aparat ultraszerokokątny 50 MP czy obsługa ładowania bezprzewodowego Qi2 (powinno być znacznie szybsze niż dotychczas). Wypada też zauważyć, że całe urządzenie jest odczuwalnie lżejsze od poprzednika.

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra OPPO Find X8 Pro Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Dimensity 9400 Procesor graficzny Adreno 830 Adreno 750 Immortalis-G925 System operacyjny Android 15 z OneUI Android 14 z OneUI Android 15 z ColorOS Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + 2x eSIM 2x nanoSIM + 2x eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,9" AMOLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz 6,78" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 3120 x 1440 px 3120 x 1440 px 2780 x 1264 px Kamera przednia 12 MP 12 MP 32 MP Kamera tylna 200 + 50 + 50 + 10 MP 200 + 12 + 50 + 10 MP 50 + 50 + 50 + 50 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 + IP69 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5910 mAh Ładowanie 45 W + Qi2 15 W 45 W + Qi 15 W 80 W + Qi 50 W W Wymiary obudowy 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm 162,3 x 76,7 x 8,2 mm Waga urządzenia 218 g 232 g 214 g Cena 12+256 GB - 6399 zł

12+512 GB - 6899 zł

12+1 TB - 7999 zł 12+256 GB - od ok. 4050 zł 16+512 GB - od ok. 5400 zł

Flagowa nowość od Samsunga kosztuje 6399 zł w podstawowej wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej, a więc jest nieco taniej niż przed rokiem. Na plus wypada zaliczyć również nowości natury systemowej, z kilkoma oryginalnymi funkcjami Galaxy AI w roli głównej. Ale czy to oznacza, że posiadacze takich modeli jak Galaxy S24 Ultra czy Galaxy S23 Ultra powinni pozbyć się swoich smartfonów i od razu zamawiać smartfona z nowej serii? Cóż, zależy tu wiele od indywidualnych upodobań, ale zasadniczo większość użytkowników nie powinna zawracać sobie tym głowy - i nie boję się tego napisać już we wstępie do recenzji modelu Galaxy S25 Ultra. Mimo wszystko jednak smartfon kryje kilka niespodzianek i zdecydowanie warto poświęcić kilka chwil, by przekonać się o jakim konkretnie urządzeniu jest tutaj mowa. Słowem wstępu dodam jeszcze, że to nasza pierwsza pełnoprawna recenzja po drobnym odświeżeniu procedury testowej. Teraz na wykresach znajdziecie ostatnie wersje benchmarków, a testy baterii wykonywane są już w domyślnej (czyt. wysokiej) częstotliwości odświeżania ekranu. Gorąco zapraszam więc do lektury!