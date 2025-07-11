Alphabet, Meta i inni giganci bezskutecznie lobbują przeciwko wprowadzeniu przepisów dotyczących sztucznej inteligencji

UE konsekwentnie realizuje plan wprowadzenia najbardziej restrykcyjnych na świecie regulacji dotyczących AI. Pomimo intensywnych starań największych koncernów technologicznych, Komisja Europejska nie zamierza ustępować w kwestii harmonogramu wprowadzania AI Act. Nowe przepisy, które wejdą w życie już w sierpniu 2025, mogą znacząco wpłynąć na sposób działania popularnych modeli AI i zmienić globalny krajobraz technologiczny.

Nowe regulacje Unii Europejskiej wymagają od dostawców modeli AI ujawnienia materiałów chronionych prawami autorskimi użytych podczas treningu, a także zapewnienia transparentności działania systemów.

Komisja Europejska opublikowała 10 lipca ostateczną wersję Kodeksu Postępowania dla modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Nowe przepisy wejdą w życie 2 sierpnia 2025 roku i dotyczą głównie gigantów technologicznych takich jak OpenAI, Google, Meta czy Microsoft. Dokument składa się z trzech rozdziałów: transparentności, praw autorskich oraz bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Kodeks ma charakter dobrowolny, ale firmy które się do niego nie przyłączą będą musiały wykazać zgodność z AI Act innymi metodami. Może to okazać się dla nich znacznie kosztowniejsze i bardziej czasochłonne. Zgodnie z artykułem 53 AI Act, wszyscy dostawcy modeli General Purpose AI muszą spełnić wymogi transparentności i ochrony praw autorskich. Dodatkowo, modele z ryzykiem systemowym podlegają surowszym regułom bezpieczeństwa według artykułu 55. Nowe regulacje wymagają od firm szczegółowej dokumentacji danych wykorzystywanych do treningu algorytmów. Dostawcy muszą także prowadzić oceny ryzyka dotyczące potencjalnego wykorzystania ich systemów do tworzenia broni biologicznej czy innych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Firmy będą zobowiązane do raportowania poważnych incydentów w ciągu 5-10 dni do European AI Office.

Przepisy wprowadzają również obowiązek respektowania instrukcji robots.txt i paywalli, co ma przeciwdziałać problemowi agresywnego scrapowania treści przez crawlery AI. Firmy muszą też podać, ile energii zużywają ich modele podczas uczenia się, a także w działaniu. Za modele z ryzykiem systemowym uznaje się te, które przy treningu przekraczają moc 10^25 FLOPS lub spełniają inne warunki opisane w AI Act. Branża technologiczna aktywnie protestuje przeciwko nowym przepisom. Ponad 45 europejskich firm, w tym ASML, Airbus, SAP i Mistral AI, bezskutecznie wnioskowało o dwuletnie odroczenie implementacji. Organizacja CCIA Europe reprezentująca Google, Meta i Apple również apelowała o wstrzymanie regulacji. Niektóre firmy już wycofały lub opóźniły wprowadzenie swoich produktów AI na europejski rynek. Kary za naruszenie AI Act mogą wynosić do 35 mln euro lub 7 proc. globalnych obrotów rocznych, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Mimo iż przepisy wchodzą w życie w sierpniu 2025 roku, egzekwowanie kar rozpocznie się dopiero rok późnij, czyli w sierpniu 2026 roku. Pełne wdrożenie AI Act nastąpi do sierpnia 2026 roku, sprawiając że Europa będzie pierwszym regionem świata z kompleksowymi regulacjami sztucznej inteligencji. Nowe regulacje mogą wpłynąć na konkurencyjność europejskich firm, ale także poprawić ochronę konsumentów i bezpieczeństwo technologiczne w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Źródło: The New York Times, Komisja Europejska, Reuters