Test tanich procesorów AMD Ryzen 5 7500F vs Intel Core i5-12400F - Który procesor zyskuje więcej na szybkiej pamięci RAM DDR5?

Premiery procesorów Intel Core Ultra (Arrow Lake) i podstawowych AMD Ryzen 9000 (Zen 5), doprawione problemami związanymi z jednostkami Intel Core 13/14 generacji, uzmysłowiły wielu użytkownikom, że najbardziej opłacalnymi modelami... pozostają AMD Ryzen 5 7500F oraz Intel Core i5-12400F. Obydwa procesory dysponują sześcioma rdzeniami i obsługują dwanaście wątków, kosztując bardzo rozsądne pieniądze. Wydajność zawodników nie stanowi raczej tajemnicy, dlatego dzisiejszy test dotyczyć będzie skalowania z popularnymi pamięciami RAM DDR5 Lexar ARES RGB o taktowaniu kolejno 6000, 6400 i 7200 MHz. Pozwoli to sprawdzić, która platforma więcej zyskuje na szybszych modułach DDR5.

Autor: Sebastian Oktaba

AMD Ryzen 5 7500F wykorzystuje pojedynczy moduł CCD, który względem pełnego pozbawiono dwóch fizycznych rdzeni, finalnie pozostawiając sześć. Technika SMT zapewnia natomiast obsługę 12 wątków. Recenzowany model dysponuje 32 MB pamięci, której pojemność jest związana z obecnością jednego modułu CCD. Według producenta taktowanie wszystkich rdzeni może sięgać 5000 MHz, chociaż w praktyce okazuje się jeszcze wyższe, ponieważ odnotowałem ~5050 MHz podczas obciążenia wszytskich rdzeni. Kontroler pamięci obsługuje tylko standard DDR5, dlatego musimy zapomnieć o stosowaniu DDR4. Oficjalnie AMD Ryzen 5 7500F obsługuje moduły o taktowaniu 5200 MHz, jednak tryb synchroniczny (1:1) powinien działać do taktowania 6400 MHz, natomiast asynchroniczny (1:2) nawet do 8000-8200 MHz. Procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego, co stanowi największą różnicę względem AMD Ryzen 5 7600/7600X. Odblokowany mnożnik sprzyja podkręcaniu, aczkolwiek realnie można wydusić 300 MHz ponad standardowe wartości. Fabryczny zestaw nie obejmuje systemu chłodzenia (OEM).

Intel Core i5-12400F bazuje na pierwszej hybrydowej architekturze tego producenta, gdzie zastosowano konstrukcję big.LITTLE powszechnie spotykaną w układach mobilnych. Skutkiem powyższego wprowadzone zostały dwa rodzaje rdzeni - Performance i Efficiency - niemniej drugiego z wymienionych nie uwzględniono w tańszych modelach. Dlatego Intel Core i5-12400F to procesor dysponujący wyłącznie rdzeniami Performance (Golden Cove), pozbawiony pomocniczych rdzeni Efficiency (Gracemont). Jednostka obsługuje technologię Hyper-Threading finalnie wykonując 12 wątków, aczkolwiek warto pamiętać, że rdzenie E-Core niespecjalnie pomagają w grach komputerowych. Intel Core i5-12400F posiada 18 MB pamięci Cache, pracując z taktowaniem 4000-4400 MHz zależnie od obciążenia procesora oraz ustawionych limitów energetycznych na płytach głównych (PL1 spokojnie wystarcza do uzyskania maksimum wydajności). Mnożnik jest zablokowany, układ graficzny wyłączono, ale plusem pozostaje kontroler pamięci RAM pracujący w standardach DDR4 3200 MHz i DDR5 4800 MHz.

Intel Core i5-12400F AMD Ryzen 5 7500F Platforma LGA 1700 AM5 Architektura Alder Lake Zen 4 Litografia 10 nm 5 nm Taktowanie 2500-4400 MHz 3700-5000 MHz Konfiguracja 6R / 12W 6R / 12W Cache L3 18 MB 32 MB Mnożnik Zablokowany Odblokowany Kontroler DDR4 3200 MHz - Kontroler DDR5 4800 MHz 5200 MHz Współczynnik TDP 65 W 65 W Zintegrowane GPU - - Cena startowa 167 USD 179 USD Data premiery Styczeń 2022 Lipiec 2023

Lexar Ares RGB Lexar Ares RGB Lexar Ares RGB Konfiguracja 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Taktowanie 6000 MHz 6400 MHz 7200 MHz Kontroler AMD 1:1 1:1 1:2 AMD Infinity Fabric 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Kontroler Intel 1:2 1:2 1:2 Intel Uncore 3800 MHz 3800 MHz 3800 MHz Timingi 30-36-36-68 32-38-38-76 34-42-42-84 Kości SK Hynix SK Shynix SK Hynix Rank Single Single Single Napięcie 1.35V 1.40V 1.40V

Poniższe opracowanie jest skupione na porównaniu wydajności procesorów z konkretnymi zestawami pamięci RAM DDR5, które reprezentuje rodzina Lexar ARES RGB. Wykorzystane zostały trzy najpopularniejsze komplety 2x 16 GB pracujące z parametrami 6000 MHz CL30-36-36-60, 6400 MHz CL32-38-38-77 oraz 7200 MHz CL34-42-42-84. W przypadku platformy LGA1700 i procesora Intel Core i5-12400F, zestawy zawsze pracowały w trybie 1:2 (Asynchronicznie), ponieważ jest to jedyne dostępne ustawienie dla modułów DDR5. Sytuacja platformy AM5 i AMD Ryzen 5 7500F jest odmienna, gdyż zestawy 6000/6400 MHz pracowały w trybie 1:1 (Synchronicznie), natomiast dopiero 7200 MHz wymagał włączenia dzielnika 1:2 (Asynchronicznie). Zagadnienie dotyczące relacji poszczególnych domen zegarowych w wykonaniu AM5 było wielokrotnie omawiane na łamach PurePC, dlatego zainteresowanych odsyłam do poprzedniej publikacji. Procesory i zestawy pamięci RAM Lexar pracowały na ustawieniach fabrycznych, overclocking został w obydwu przypadkach pominięty.