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Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/s

Mateusz Szlęzak | 15-07-2025 13:30 |

Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/sObecnie na rynku dominują nośniki SSD korzystające z magistrali PCIe 4.0, choć od pewnego czasu dostępne są także szybsze modele z interfejsem PCIe 5.0. Stopniowo, głównie w segmencie serwerowym, wchodzimy w erę nośników obsługujących PCI Express 6.0. Silicon Motion, według najnowszych doniesień, ma ogłosić premierę bardzo szybkiego kontrolera SM8466 podczas wydarzenia Future of Memory & Storage Summit 2025 w Santa Clara.

Silicon Motion podczas Future of Memory & Storage Summit 2025 w Santa Clara ma ogłosić premierę pierwszego na świecie kontrolera SSD nowej generacji obsługującego magistralę PCIe 6.0.

Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/s [1]

SSD PCIe 5.0 pozostaną standardem na najbliższe pięć lat. PCIe 6.0 jest zbyt kosztowne dla rynku konsumenckiego

Silicon Motion SM8466 to kontroler przeznaczony dla nośników SSD klasy enterprise, zaprojektowanych z myślą o serwerach i zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Należy do rodziny Montitan i został wyprodukowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym TSMC N4 (lub pochodnych). Jest zgodny ze standardami NVMe 2.0+ oraz OCP NVMe Spec 2.5. Obsługuje pojemności do 512 TB oraz współpracuje z kośćmi pamięci 3D TLC NAND i 3D QLC NAND. Dodatkowo wspiera interfejs SCA, wirtualizację SR-IOV i MPF, monitorowanie SMART, kompleksową ochronę danych, bezpieczny rozruch oraz szyfrowanie AES-256 i TCG Opal, szeroko stosowanych w środowiskach korporacyjnych.

Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/s [2]

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Kontroler SM8466 oferuje sekwencyjną prędkość odczytu sięgającą 28 GB/s oraz losowy zapis i odczyt na poziomie do 7 milionów IOPS. Można więc zauważyć, że wciąż pozostaje pewien margines do dalszego rozwoju, ponieważ magistrala PCIe 6.0 zapewnia szczytową przepustowość sięgającą 32 GB/s dla nośników SSD. Według doniesień Silicon Motion ma ogłosić premierę rynkową kontrolera podczas wydarzenia FMS (Future of Memory & Storage Summit) 2025, które odbędzie się w dniach 5–7 sierpnia w Santa Clara. Warto jednak zaznaczyć, że kontrolery PCIe 6.0 przez najbliższe lata pozostaną domeną rozwiązań profesjonalnych - ich debiut w sprzęcie konsumenckim przewiduje się dopiero po 2030 roku.

Źródło: ITHome
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