Silicon Motion zaprezentuje kontroler SM8466 dla nośników SSD PCIe 6.0 na FMS 2025. Transfer danych nawet do 28 GB/s

Obecnie na rynku dominują nośniki SSD korzystające z magistrali PCIe 4.0, choć od pewnego czasu dostępne są także szybsze modele z interfejsem PCIe 5.0. Stopniowo, głównie w segmencie serwerowym, wchodzimy w erę nośników obsługujących PCI Express 6.0. Silicon Motion, według najnowszych doniesień, ma ogłosić premierę bardzo szybkiego kontrolera SM8466 podczas wydarzenia Future of Memory & Storage Summit 2025 w Santa Clara.

Silicon Motion podczas Future of Memory & Storage Summit 2025 w Santa Clara ma ogłosić premierę pierwszego na świecie kontrolera SSD nowej generacji obsługującego magistralę PCIe 6.0.

Silicon Motion SM8466 to kontroler przeznaczony dla nośników SSD klasy enterprise, zaprojektowanych z myślą o serwerach i zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Należy do rodziny Montitan i został wyprodukowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym TSMC N4 (lub pochodnych). Jest zgodny ze standardami NVMe 2.0+ oraz OCP NVMe Spec 2.5. Obsługuje pojemności do 512 TB oraz współpracuje z kośćmi pamięci 3D TLC NAND i 3D QLC NAND. Dodatkowo wspiera interfejs SCA, wirtualizację SR-IOV i MPF, monitorowanie SMART, kompleksową ochronę danych, bezpieczny rozruch oraz szyfrowanie AES-256 i TCG Opal, szeroko stosowanych w środowiskach korporacyjnych.

Kontroler SM8466 oferuje sekwencyjną prędkość odczytu sięgającą 28 GB/s oraz losowy zapis i odczyt na poziomie do 7 milionów IOPS. Można więc zauważyć, że wciąż pozostaje pewien margines do dalszego rozwoju, ponieważ magistrala PCIe 6.0 zapewnia szczytową przepustowość sięgającą 32 GB/s dla nośników SSD. Według doniesień Silicon Motion ma ogłosić premierę rynkową kontrolera podczas wydarzenia FMS (Future of Memory & Storage Summit) 2025, które odbędzie się w dniach 5–7 sierpnia w Santa Clara. Warto jednak zaznaczyć, że kontrolery PCIe 6.0 przez najbliższe lata pozostaną domeną rozwiązań profesjonalnych - ich debiut w sprzęcie konsumenckim przewiduje się dopiero po 2030 roku.

Źródło: ITHome