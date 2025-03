Test AMD Ryzen AI Max+ 395 - Najwydajniejsze APU na świecie, oparte na architekturze x86 i Zen 5. Test na różnych limitach mocy

W styczniu tego roku, firma AMD oficjalnie ogłosiła procesory Ryzen AI Max z rodziny Strix Halo. Projekt ten jest unikalny na tle innych APU, przygotowywanych pod system Windows. W przeciwieństwie do ubiegłorocznych układów Ryzen AI 300 (Strix Point), Strix Halo oferuje wyłącznie rdzenie Zen 5 oraz kilkukrotnie większy układ graficzny, w dodatku doprawiony 256-bitowym kontrolerem LPDDR5X. Projekt z pewnością nie jest tani w produkcji, jednak jego możliwości znacznie przewyższają typowe APU. Pierwszym urządzeniem w Polsce, który oferuje rzeczone procesory Strix Halo, jest laptop hybrydowy ASUS ROG Flow Z13. W tym artykule dowiecie się wszystkiego o wydajności Zen 5 w procesorze AMD Ryzen AI Max+ 395.

Autor: Damian Marusiak

AMD Strix Halo wykorzystuje nową podstawkę FP11, a jego rozmiary są znacznie wyższe od Strix Point, który debiutował w 2024 roku. W przypadku tego projektu, otrzymujemy trzy elementy złączone w jedną całość (nie ma tutaj tradycyjnych chipletów, znanych z desktopowych procesorów AMD Ryzen): 2 bloki CCD o powierzchni 70,6 mm² każdy oraz blok I/O o powierzchni 308 mm². To właśnie w ostatniej części znajdziemy rozbudowany układ graficzny AMD Radeon 8060S z kontrolerem pamięci LPDDR5X oraz pamięcią MALL Cache w liczbie 32 MB, która działa na podobnej zasadzie jak Infinity Cache w kartach graficznych AMD Radeon RX. Testowane APU AMD Ryzen AI Max+ 395 charakteryzuje się bazowym TDP na poziomie 55 W, z możliwością konfiguracji w zakresie od 45 do 120 W. W laptopie ASUS ROG Flow Z13 konfiguracja wygląda trochę inaczej, jednak do tematu limitów mocy dojdziemy w późniejszym czasie.

AMD Ryzen AI Max+ 395 to topowy procesor z serii Strix Halo. Wyposażony został w 16 rdzeni Zen 5 oraz układ graficzny Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. W tym artykule skupimy się na wydajności samego procesora.

AMD Ryzen AI Max+ 395 oferuje dwa bloki CCD, w każdym umieszczono po 8 rdzeni Zen 5. Otrzymujemy zatem układ 16-rdzeniowy i 32-wątkowy, co nie ukrywam - robi wrażenie - biorąc pod uwagę, że procesor zamontowano w 13,4" laptopie hybrydowym, który może działać jak trochę większy tablet. W porównaniu do dotychczasowych APU od AMD, Strix Halo oferuje znacznie więcej pamięci cache L3 - 64 MB, a więc dokładnie tyle samo co desktopowe układy Zen 5 (Ryzen 9 9900X, Ryzen 9 9950X). Do tego dochodzi 16 MB cache L2 (po 1 MB na rdzeń), dając łącznie 80 MB cache. Procesor wykorzystuje także połączenia TSV, które formalnie są podstawą do stworzenia wersji 3D V-Cache w przyszłości. Czy tak będzie to się dopiero okaże, być może temat ten zostanie wstrzymany do kolejnej generacji takiego APU.

AMD Ryzen AI Max+ 395 AMD Ryzen AI 9 HX 370 Intel Core Ultra 9 288V Intel Core Ultra 9 275HX Generacja Strix Halo Strix Point Lunar Lake Arrow Lake-HX Architektura Zen 5 (CPU)

RDNA 3.5 (iGPU) Zen 5, Zen 5c (CPU)

RDNA 3.5 (iGPU) Lion Cove, Skymont (CPU)

Xe2 (iGPU) Lion Cove, Skymont (CPU)

Xe-LPG (iGPU) Litografia TSMC N4P TSMC N4P TSMC N3B TSMC N3B Rdzenie / wątki 16C/32T 12C/24T 8C/8T 24C/24T Konfiguracja rdzeni 16C/32T - Zen 5 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c 4C/4T - Lion Cove

4C/4T - Skymont 8C/8T - Lion Cove

16C/16T - Skymont Taktowanie bazowe 3,0 GHz 2,0 GHz 3,3 GHz 2,1 GHz (E-Core)

2,8 GHz (P-Core) Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,1 GHz 3,7 GHz (E-Core)

5,1 GHz (P-Core) 4,6 GHz (E-Core)

5,5 GHz (P-Core) Układ graficzny AMD Radeon 8060S AMD Radeon 890M Intel ARC 140V Intel Graphics Budowa iGPU 40 CU

2560 SP 16 CU

1024 SP 8 Xe-Core

1024 SP 4 Xe-Core

512 SP Taktowanie iGPU Do 2900 MHz Do 2900 MHz Do 2050 MHz Do 2000 MHz Kontroler pamięci LPDDR5X 8000 MHz

256-bit DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 8000 MHz LPDDR5X 8533 MHz

RAM jest częścią CPU DDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 128 GB Do 256 GB Do 32 GB Do 192 GB Układ AI Ryzen AI (XDNA 2) Ryzen AI (XDNA 2) Intel AI Boost Intel AI Boost Moc NPU 50 TOPS 50 TOPS 48 TOPS 13 TOPS TDP (PL1) 55 W 15 - 54 W 30 W 55 W PL2 Do 120 W 15 - 54 W 37 W Do 160 W

W tym teście zająłem się wyłącznie wydajnością rdzeni Zen 5 w różnych aplikacjach. Testy dotyczą zarówno wydajności jednowątkowej, wielowątkowej jak również możliwości w zakresie AI. Nie zabraknie również omówienia temperatur w zapętlonym teście wygrzewania (Cinebench R23) jak również omówienia wydajności na różnych limitach mocy. W przypadku testowanego laptopa ASUS ROG Flow Z13, oprogramowanie umożliwia zmianę limitów w zakresie od 32 W (najmniej) do 93 W (maksymalnie). Finalnie nie zabraknie tutaj testów czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym oraz porównania wyników wydajności, gdy laptop jest podłączony do zasilacza oraz gdy działa tylko na akumulatorze. Testy zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 8060S znajdują się w drugim artykule, który został opublikowany równolegle do tego.