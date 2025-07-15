Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Cyberbezpieczeństwo

Miliard dolarów na cyberszpiegostwo kosztem obrony. Trump radykalnie zmienia strategię cyberbezpieczeństwa USA

Maciej Lewczuk | 15-07-2025 15:00 |

Miliard dolarów na cyberszpiegostwo kosztem obrony. Trump radykalnie zmienia strategię cyberbezpieczeństwa USAAdministracja Trumpa wprowadza radykalne zmiany w amerykańskiej strategii cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy budżet na operacje ofensywne w cyberprzestrzeni rośnie o miliard dolarów, wydatki na obronę cybernetyczną kraju równie drastycznie spadają. Decyzje te wywołują kontrowersje wśród ekspertów, którzy ostrzegają przed konsekwencjami takiej polityki dla bezpieczeństwa instytucji, firm i infrastruktury krytycznej Stanów Zjednoczonych.

Administracja Trumpa drastycznie zmniejszyła finansowanie cyberbezpieczeństwa i pozostawia nasz kraj szeroko otwartym na ataki zagranicznych hakerów - powiedział senator Ron Wyden.

Miliard dolarów na cyberszpiegostwo kosztem obrony. Trump radykalnie zmienia strategię cyberbezpieczeństwa USA [1]

Deepfake głosu Marco Rubio wykorzystany w cyberataku na ministrów spraw zagranicznych i gubernatorów poprzez Signala

Amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) traci około 1 mld dolarów z budżetu, podczas gdy Pentagon otrzymuje dokładnie tę samą kwotę na rozwój operacji ofensywnych, które mają być dokonywane w cyberprzestrzeni. Środki pochodzą z ustawy "One Big Beautiful Bill Act", którą podpisał prezydent Trump. Finansowanie operacji ofensywnych ma zostać rozłożone na cztery lata i skupić się na wzmocnieniu możliwości Amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku (US Indo-Pacific Command). Eksperci wskazują, że głównym celem działań będą chińskie sieci komputerowe, co potwierdza koncentrację na regionie Azji i Pacyfiku. Budżet obejmie podatności typu zero-day, oprogramowanie szpiegowskie, a także infrastrukturę dowodzenia i kontroli, która jest niezbędna do prowadzenia długotrwałych kampanii cybernetycznych.

Miliard dolarów na cyberszpiegostwo kosztem obrony. Trump radykalnie zmienia strategię cyberbezpieczeństwa USA [2]

Cyberprzestępcy chcą sprawić, że sam się z nimi skontaktujesz. Nowe oszustwo opiera się na reklamach w Google

Równoczesne cięcia w CISA oznaczają redukcję około 30 proc. personelu agencji oraz likwidację najważniejszych programów obronnych. Decyzja ta budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście wcześniejszych doniesień o podatności amerykańskiego uzbrojenia na cyberataki. Raport Government Accountability Office z 2018 roku ujawnił, że niemal wszystkie nowe systemy broni Pentagonu są narażone na ataki hakerskie z powodu słabych zabezpieczeń cyfrowych. Senator Ron Wyden z Komisji Wywiadu Senatu ostrzega, że ekspansja możliwości hakerskich rządu amerykańskiego wywoła odwet nie tylko wobec agencji federalnych, ale także szpitali, samorządów i firm prywatnych. Podobne obawy wyrażali już eksperci w kontekście wcześniejszych ataków chińskich hakerów, takich jakich dokonała choćby grupa Volt Typhoon, która infiltrowała amerykańską infrastrukturę krytyczną na wyspie Guam.

Źródło: TechCrunch, Kongres USA
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

AI podszywała się pod prawdziwych deweloperów i próbowała przemycić malware. Uratował ich człowiek

AI podszywała się pod prawdziwych deweloperów i próbowała przemycić malware. Uratował ich człowiek

0
Żabka zhakowana. Dane udostępnione dwa dni po ogłoszeniu sprzedaży sieci właścicielowi Circle K. Zbieg okoliczności?

Żabka zhakowana. Dane udostępnione dwa dni po ogłoszeniu sprzedaży sieci właścicielowi Circle K. Zbieg okoliczności?

47
100 tysięcy dolarów i kilka bezczelnych promptów - tak Anthropic zmusiło swoją AI do przełomu w kryptografii

100 tysięcy dolarów i kilka bezczelnych promptów - tak Anthropic zmusiło swoją AI do przełomu w kryptografii

7
Google wprowadza logowanie selfie-wideo. Żywa twarz zamiast SMS-a przy odzyskiwaniu konta Google

Google wprowadza logowanie selfie-wideo. Żywa twarz zamiast SMS-a przy odzyskiwaniu konta Google

33
AI oszukało zabezpieczenia i włamało się do infrastruktury Hugging Face. OpenAI przyznaje się do kompromitującego incydentu

AI oszukało zabezpieczenia i włamało się do infrastruktury Hugging Face. OpenAI przyznaje się do kompromitującego incydentu

43
Liczba komentarzy: 15

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.