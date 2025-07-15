Miliard dolarów na cyberszpiegostwo kosztem obrony. Trump radykalnie zmienia strategię cyberbezpieczeństwa USA

Administracja Trumpa wprowadza radykalne zmiany w amerykańskiej strategii cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy budżet na operacje ofensywne w cyberprzestrzeni rośnie o miliard dolarów, wydatki na obronę cybernetyczną kraju równie drastycznie spadają. Decyzje te wywołują kontrowersje wśród ekspertów, którzy ostrzegają przed konsekwencjami takiej polityki dla bezpieczeństwa instytucji, firm i infrastruktury krytycznej Stanów Zjednoczonych.

Administracja Trumpa drastycznie zmniejszyła finansowanie cyberbezpieczeństwa i pozostawia nasz kraj szeroko otwartym na ataki zagranicznych hakerów - powiedział senator Ron Wyden.

Amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) traci około 1 mld dolarów z budżetu, podczas gdy Pentagon otrzymuje dokładnie tę samą kwotę na rozwój operacji ofensywnych, które mają być dokonywane w cyberprzestrzeni. Środki pochodzą z ustawy "One Big Beautiful Bill Act", którą podpisał prezydent Trump. Finansowanie operacji ofensywnych ma zostać rozłożone na cztery lata i skupić się na wzmocnieniu możliwości Amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku (US Indo-Pacific Command). Eksperci wskazują, że głównym celem działań będą chińskie sieci komputerowe, co potwierdza koncentrację na regionie Azji i Pacyfiku. Budżet obejmie podatności typu zero-day, oprogramowanie szpiegowskie, a także infrastrukturę dowodzenia i kontroli, która jest niezbędna do prowadzenia długotrwałych kampanii cybernetycznych.

Równoczesne cięcia w CISA oznaczają redukcję około 30 proc. personelu agencji oraz likwidację najważniejszych programów obronnych. Decyzja ta budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście wcześniejszych doniesień o podatności amerykańskiego uzbrojenia na cyberataki. Raport Government Accountability Office z 2018 roku ujawnił, że niemal wszystkie nowe systemy broni Pentagonu są narażone na ataki hakerskie z powodu słabych zabezpieczeń cyfrowych. Senator Ron Wyden z Komisji Wywiadu Senatu ostrzega, że ekspansja możliwości hakerskich rządu amerykańskiego wywoła odwet nie tylko wobec agencji federalnych, ale także szpitali, samorządów i firm prywatnych. Podobne obawy wyrażali już eksperci w kontekście wcześniejszych ataków chińskich hakerów, takich jakich dokonała choćby grupa Volt Typhoon, która infiltrowała amerykańską infrastrukturę krytyczną na wyspie Guam.

Źródło: TechCrunch, Kongres USA