Mafia: The Old Country - powrót do narracyjnych korzeni po klęsce otwartego świata. Opublikowano relację z trzech godzin rozgrywki

Nowa gra serii może nie jest największym wydarzeniem roku - czy nawet wakacji - ale twórcy przygotowują regularnie tyle materiałów, że siłą rzeczy rozpoczęło to sporo dyskusji. I z jednej strony wydaje się, że Hangar 13 odrabia lekcje związane z rozczarowującej trzeciej części, z drugiej jednak na pewno nie zapowiada się na jakąś rewolucję w gatunku. Ale być może deweloperom uda się przynajmniej przyciągnąć zwolenników rozgrywki skupionej przede wszystkim na narracji.

Najnowszy materiał związany Mafia: The Old Country koncentruje się na relacji z trzech godzin spędzonych w grze.

Kilka konkretnych zwiastunów wypuszczonych na przestrzeni ostatnich tygodni daje już pewne wrażenie, czego możemy oczekiwać po Mafia: The Old Country. Jednak Hangar 13 się nie zatrzymuje i na kanale IGN ponownie możemy przeanalizować informacje o tytule. Redaktor zagrał w kilka godzin opowieści o Enzo Favarze, młodym człowieku, który wyrwał się z ciężkich prac w kopalni, by dołączyć do rosnącej w siłę sycylijskiej mafii. Oczywiście materiał pozbawiony jest spoilerów związanych z najważniejszymi wątkami.

Jeśli wierzyć powyższym wrażeniom, twórcy w głównej mierze starają się powrócić do korzeni, gdzie spójną narrację stawia się ponad swobodę świata, co prowadzi do liniowych sekwencji. I cel został rzekomo wykonany. Ale wygląda na to, że nie ma co spodziewać się niesamowitych fabularnych zwrotów akcji, czy spojrzenia na gatunek z zupełnie innej perspektywy. Będzie to raczej typowa historyjka o tym, jak młody, naiwny chłopak zostaje wciągnięty do brutalnego świata, przesiąkając nim po drodze (w jakim stopniu, to najwyraźniej w pewnym zakresie zdecyduje gracz w trakcie poszczególnych misji).

Nie zaskoczą nas również typowe strzelaniny z użyciem osłon, a sekwencje skradankowe należy potraktować jako niewiadomą, dopóki nie przekonamy się w praktyce przede wszystkim o poziomie sztucznej inteligencji przeciwników. Jednym z dań popisowych zdaje się być bardziej rozbudowana walka wręcz przy pomocy noża - tradycyjnej sycylijskiej broni. Znowu też można nacieszyć się całkiem ładnymi krajobrazami. Pozostaje jeszcze pytanie o długość rozgrywki. Redaktor miał grać jakieś trzy godziny, co składa się na trzy rozdziały. Sugeruje to, że za 219 złotych otrzymamy w miarę rozbudowaną opowieść, być może nawet na kilkanaście godzin.

Źródło: IGN (Youtube)