Jaki procesor kupić? Co wybrać w cenie od 400 do 3500 złotych? Lepszy Intel czy AMD? Poradnik zakupowy na lipiec 2025

Składnie komputera najczęściej zaczynamy od wyboru procesora, będącego sercem platformy sprzętowej oraz głównym czynnikiem wpływającym na ogólną wydajność zestawu. Jednak pomimo faktu, iż jednostki desktopowe dostarcza zaledwie dwóch producentów, decyzja nie zawsze okazuje się oczywista. Niezależnie czy dysponujemy budżetem 400, 1000 albo 2000 złotych, dylemat pozostaje niezmienny i trzeba wybrać najlepszą z dostępnych propozycji. Niniejszy poradnik będzie przewodnikiem po aktualnym rynku procesorów desktopowych AMD Ryzen i Intel Core, podpowiadającym które modele są najbardziej opłacalne w określonych widełkach cenowych. Jeśli w najbliższym czasie planujecie zmianę sprzętu, to dobrze trafiliście...

Autor: Sebastian Oktaba

Wszystkie platformy oraz procesory posiadają mocniejsze i słabsze strony, które najlepiej sprawdzić przeglądając różne recenzje, jednocześnie analizując sprawę zakupu z szerszej perspektywy. Warto bowiem pamiętać o możliwości zaktualizowania przyszłego zestawu. Przykładowo - chipsety Intela przeważnie obsługują maksymalnie dwie generacje procesorów (Refreshe pomijam), później pojawia się kolejne gniazdo i scenariusz się powtarza. W przypadku Intela dochodzą także ograniczenia w funkcjonalności np.: dotyczące overclockingu procesorów. Znacznie mniej restrykcyjnie do sprawy podchodzi AMD, gdzie procesory posiadają zwykle odblokowany mnożnik, natomiast płyty główne (poza modelami A) pozwalają na swobodne podkręcanie. AMD zapewnia także dłuższe wsparcie swoich Socketów. Tutaj pojawia się jednak szereg niuansów, jakich nie sposób pominąć przy omawianiu polecanych procesorów...

Chociaż budżet jest jeden, a bramki są dwie, to wybór nie zawsze jest prosty i oczywisty. Sam procesor to jedno, platforma drugie, a dopiero gdy podsumujemy wszystkie plusy i minusy możemy wybrać faworyta.

Kompatybilność poszczególnych procesorów z chipsetami czy konkretnymi płytami głównymi, to dość skomplikowana kwestia, którą potencjalny kupujący musi samodzielnie sprawdzić odwiedzając stronę producenta (zakładka: wsparcie). Istnieją również pewne ogólne wytyczne, jakimi należy się kierować podczas wyboru optymalnej płyty głównej. Przykładowo - chipsety AMD oznaczone literą A posiadają zablokowaną możliwość podkręcania procesora, jednak pozwalają manipulować ustawieniami pamięci RAM. Reszta oferuje natomiast podobną funkcjonalność. Trochę inaczej sprawa wygląda z platformą Intela, gdzie wprowadzono znacznie bardziej restrykcyjny podział, bowiem overclocking CPU udostępnia zaledwie jeden topowy układ logiki (Z). Panuje zarazem większa fragmentacja w portfolio samych procesorów, podzielonych na jednostki dysponujące odblokowanym albo zablokowanym mnożnikiem.

Overclocking - większość konsumenckich procesorów AMD Ryzen posiada odblokowany mnożnik, pozwalając na swobodne podkręcanie, co jest niekwestionowaną zaletą platform AM4/AM5. Ekosystem Intela obejmuje natomiast modele z odblokowanym (K/KF) oraz zablokowanym mnożnikiem, gdzie pierwsze są przeważnie odpowiednio droższe, a dodatkowo potrzebują również płyty głównej z droższym chipsetem (Z)

- większość konsumenckich procesorów AMD Ryzen posiada odblokowany mnożnik, pozwalając na swobodne podkręcanie, co jest niekwestionowaną zaletą platform AM4/AM5. Ekosystem Intela obejmuje natomiast modele z odblokowanym (K/KF) oraz zablokowanym mnożnikiem, gdzie pierwsze są przeważnie odpowiednio droższe, a dodatkowo potrzebują również płyty głównej z droższym chipsetem (Z) Pamięci RAM - szybsze moduły często podnoszą wydajność w miejscach, gdzie procesor jest wąskim gardłem. Widać to najlepiej w grach komputerowych. Dlatego pamięci RAM nie warto wybierać najtańszych, tylko optymalne dla kupowanego procesora. Modele Intel Core 12/13/14 generacji jednocześnie obsługują standardy DDR4/DDR5 zależnie od wykorzystanej płyty głównej, natomiast pozostałe platformy tylko jeden rodzaj pamięci RAM

- szybsze moduły często podnoszą wydajność w miejscach, gdzie procesor jest wąskim gardłem. Widać to najlepiej w grach komputerowych. Dlatego pamięci RAM nie warto wybierać najtańszych, tylko optymalne dla kupowanego procesora. Modele Intel Core 12/13/14 generacji jednocześnie obsługują standardy DDR4/DDR5 zależnie od wykorzystanej płyty głównej, natomiast pozostałe platformy tylko jeden rodzaj pamięci RAM PCI-Express - obsługa tego standardu zależy głównie od procesora, który powinien mieć wbudowany kontroler, aczkolwiek musimy także posiadać płytę główną z odpowiednimi slotami. Większość współczesnych procesorów obsługuje PCI-Express 4.0 - między innymi AMD Ryzen 5000 (bywają wyjątki) i Intel Core 12/13/14 Gen. Standard PCI-Express 5.0 jest dostępny tylko w procesorach Intel Core 12/13/14/Ultra i AMD Ryzen 7000/9000

- obsługa tego standardu zależy głównie od procesora, który powinien mieć wbudowany kontroler, aczkolwiek musimy także posiadać płytę główną z odpowiednimi slotami. Większość współczesnych procesorów obsługuje PCI-Express 4.0 - między innymi AMD Ryzen 5000 (bywają wyjątki) i Intel Core 12/13/14 Gen. Standard PCI-Express 5.0 jest dostępny tylko w procesorach Intel Core 12/13/14/Ultra i AMD Ryzen 7000/9000 Wbudowany układ graficzny - jeżeli macie niewielkie wymagania, iGPU może okazać się wystarczające do typowej codziennej pracy i multimediów. Procesory AMD Ryzen 3000/5000 (poza wersjami G/GT) nie posiadają iGPU, modele AMD Ryzen 7000/9000 takowy otrzymały w standardzie. Intel oferuje natomiast dwa rodzaje procesorów, wśród których są jednostki dysponujące zintegrowanym układem graficznym i pozbawione tego elementu (F/KF)

Niniejszy poradnik został podzielony na kategorie cenowe, które uwzględniają najciekawsze dostępne propozycje w założonym budżecie. Jeśli istniała jakaś sensowna alternatywa dla procesorów pierwszego wyboru, została odnotowana w wielce wymownym polu zatytułowanym: alternatywa. Praktycznie wszystkie modele albo ich bliscy kuzyni byli przetestowani na łamach PurePC, więc w rozpisce znajdziecie także bezpośrednie odnośniki do artykułów poświęconych wybranym CPU np. Intel Core i5-14600K albo AMD Ryzen 7 9800X3D. Zwróćcie również uwagę na wyposażenie procesorów - topowe modele skierowane do entuzjastów nie posiadają fabrycznego systemu chłodzenia, nawet w wersjach BOX, dlatego cooler trzeba osobno dokupić (stąd wersje OEM). Stanowi to dodatkowy wydatek, aczkolwiek w przypadku najmocniejszych jednostek jest często absolutną koniecznością, ponieważ nawet gdybyśmy dostali boxowy system chłodzenia, jego wydajność i kultura pracy pozostawiałaby naprawdę sporo do życzenia.