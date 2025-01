Jaka pamięci RAM DDR5 dla procesorów AMD Ryzen 7000? Test DDR5 6400 vs DDR5 7200 MHz - synchroniczne vs asynchroniczne

Dotychczas dla platformy AMD AM5 jako optymalne ustawienia pamięci RAM DDR5 wskazywano taktowania w przedziale 6000-6200 MHz, aczkolwiek takie stwierdzenie wynikało przede wszystkim z ograniczeń w obsłudze wyższych dzielników. Jednak sytuacja uległa właśnie diametralnej zmianie, ponieważ oprogramowanie mikroukładowe AGESA począwszy od wersji 1.0.0.7B, umożliwia już uruchomienie modułów z częstotliwością 7200 MHz oraz wyższą, jeżeli procesor i płyta główna łaskawie pozwolą. Pojawia się zatem pytanie - jaka będzie różnica w wydajności między synchronicznymi 6000-6400 MHz i asynchronicznymi 7200 MHz? Czy warto w ogóle rozważać szybsze pamięci RAM jeśli posiadamy procesor AMD Ryzen 7000?

Autor: Sebastian Oktaba

Najpierw warto przypomnieć na jakich zasadach działa platforma AMD AM5, bowiem względem AMD AM4 zmienił się stosunek między taktowaniem Infinity Fabric, kontrolera pamięci i modułów RAM (MCLK / FCLK / UCLK). Wcześniej optymalne ustawienie uzyskiwaliśmy przy identycznym taktowaniu dla wszystkich trzech domen zegarowych np.: przy modułach 3600 MHz wartość ta wynosiła 1800 MHz. Mówiliśmy wtedy o trybie synchronicznym (1:1:1). Jeżeli jedna składowa miała inną częstotliwość, platforma działała w trybie asynchronicznym. W przypadku AMD AM5 sprawy wyglądają inaczej. Jeśli posiadamy DDR5 6000 MHz, to pamięci oraz kontroler będą pracowały w trybie synchronicznym z częstotliwością 3000 MHz (1:1), natomiast odseparowane Infinity Fabric spokojnie powinno działać z zalecanymi ustawieniami (2000 MHz). Tutaj to normalna sytuacja, że Infinity Fabric działa asynchronicznie - inaczej zwyczajnie nie będzie. Można zaryzykować stwierdzenie, że pełnoprawnego trybu synchronicznego w dotychczasowym rozumieniu (1:1:1), platforma AMD AM5 wcale nie posiada. Pytanie co będzie kiedy zastosujemy moduły RAM o wysokim taktowaniu, jednak pracujące w trybie 1:2?

Dla procesora AMD Ryzen 7000 lepiej wybrać pamięci 6000-6400 MHz pracujące w trybie synchronicznym (1:1) czy może 7200 MHz w trybie asynchronicznym (1:2)? Które rozwiązanie będzie wydajniejsze i tańsze?

Na potrzeby niniejszego porównania wybrałem kilka popularnych konfiguracji. Tryb synchroniczny reprezentować będą zestawy Lexar Ares RGB pracujące z ustawieniami 6000 MHz CL 30-36-36-60 oraz 6400 MHz CL 32-38-38-76, zatem w powyższym przypadku zegar pamięci i kontrolera będzie wynosił kolejno 3000 i 3200 MHz (1:1). Magistrala Infinity Fabric pracuje w oddzielnej domenie zegarowej wynoszącej 2000 MHz. Warto zauważyć, że obydwa zestawy jeszcze przed aktualizacją AGESA były jednymi z najlepszych dla platformy AMD AM5, natomiast dopiero aktualizacja mikrokodu przynajmniej do wersji 1.0.0.7B, umożliwiła całkowite ustabilizowanie zestawu Lexar Ares RGB 6400 MHz w trybie synchronicznym. Po przeciwnej stronie barykady znajduje się zestaw Patriot Viper Venom RGB 7200 MHz CL 32-42-42-84, który działał w trybie asynchronicznym tzn. pamięci pracowały z taktowaniem 3600 MHz, natomiast kontroler z taktowaniem 1800 MHz (1:2). Dodatkowym tłem pomiarowym jest również zestaw Corsair Vengeance 5200 MHz CL 38-38-38-84, pamietający trudne początki kariery DDR5.

Lexar Ares RGB Lexar Ares RGB PDP Viper Venom RGB Konfiguracja 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Taktowanie 6000 MHz 6400 MHz 7200 MHz Kontroler 1:1 1:1 1:2 Infinity Fabric 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz Timingi 30-36-36-68 32-38-38-76 34-42-42-84 Kości SK Hynix SK Hynix SK Hynix Rank Single Rank Single Rank Single Rank Napięcie 1.4V 1.4V 1.4V Cena 500 zł 480 zł 750 zł

Testy wydajności zostały wykonane na procesorze AMD Ryzen 9 7900X pracującym z fabrycznymi taktowaniami (4700-5600 MHz), a zegar magistrali Infinity Fabric we wszystkich przypadkach wynosił 2000 MHz, ponieważ 2100 MHz czasami bywało niestabilne. Zresztą, wpływ taktowania Infinity Fabric na rzeczywiste wyniki procesorów AMD Ryzen 7000 okazuje się niewielki, co możecie częściowo sprawdzić TUTAJ. Kluczowe pytanie na jakie poszukujemy odpowiedzi brzmi - czy odblokowanie wyższych dzielników RAM, jednak kosztem wymuszenia asynchronicznego działania kontrolera pamięci, cokolwiek zmienia w przypadku platformy AMD AM5? Lepszy będzie Lexar Ares RGB DDR5 6000-6400 MHz CL 30/32 czy konkurencyjne 7200 MHz CL34? Platforma Intel LGA 1700 takiego wyboru użytkownikowi nie umożliwia, bowiem tam pamięci DDR5 zawsze pracują w asynchronicznym trybie Gear2 (1:2), więc wolność decyzyjna to przewaga AM5. Może całe zamieszanie niewiele wnosi, a dotychczasowe rozwiązania okażą się najbardziej efektywne? Właśnie tego dowiecie się przeglądając wykresy...