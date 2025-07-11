Przenośny laser o mocy 250 W zbudowany przez YouTubera z części policyjnego radaru i układów chłodzenia PC

Świat technologii DIY właśnie przekroczył kolejną granicę. Amerykański YouTuber i chemik znany jako styropyro zaprezentował urządzenie, które łamie wszystkie dotychczasowe standardy bezpieczeństwa laserów. Jego najnowszy projekt to przenośny laser o mocy 250 W topiący nawet metal. Choć budowa takiego sprzętu jest legalna w Stanach Zjednoczonych, jego możliwości budzą zarówno podziw, jak i poważne obawy związane z bezpieczeństwem użytkowania.

Limit mocy dla wskaźnika laserowego wynosi 5 miliwatów. Pomyślałem, że byłoby zabawnie zbudować taki, który jest 50000 razy silniejszy - styropyro.

Drake Anthony, znany swoim 3 mln subskrybentów YouTube jako styropyro, ponownie zaskoczył świat technologii. Jego najnowszy projekt to Laser 2025. Jest to urządzenie o mocy 250 watów, które twórca określa mianem najsilniejszego przenośnego lasera na świecie. Moc tego urządzenia przewyższa 50 000 razy limit 5 miliwatów wyznaczony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków dla konsumenckich wskaźników laserowych. Podstawą konstrukcji stała się obudowa policyjnego radaru zakupiona na platformie eBay. Anthony wykorzystał ją jako osłonę dla 20 niebieskich diod laserowych wysokiej mocy Nichia. Zasilanie zapewnia specjalnie zaprojektowany przetwornik buck dostarczający niemal 30V przy natężeniu 10A. Temperaturę utrzymuje w ryzach system chłodzenia wodnego pochodzący z PC (blok CPU, pompa i radiator).

Możliwości tego urządzenia są niesamowite. Laser 2025 bez problemu topi miedź, aluminium i inne metale. W czasie testów Anthony pokazał, że jego laser może zespawać żyletki i wytwarzać sztuczne rubiny, topiąc mieszankę tlenku glinu z dodatkiem chromu. Najbardziej spektakularnym momentem było zniszczenie laboratoryjnie wyhodowanego diamentu, jak również stopienie wolframu, który jest metalem o najwyższym punkcie topnienia spośród wszystkich pierwiastków. Konstrukcja obejmuje również regulowaną soczewkę skupiającą umieszczoną w gwintowanej rurce, pozwalającą na zmianę wiązki od 3 do 30 mm strumienia. Miękkie materiały, takie jak papier i plastik, zapalają się natychmiast, a grubsze kawałki drewna zostają zwęglone w mniej niż dwie sekundy. Nawet monety miedzianie pod wpływem wiązki laserowej na krótko się zapalają.

Wielokrotnie opisywaliśmy przełomowe projekty technologiczne, w tym także te związane z nowatorskimi i ciekawymi rozwiązaniami DIY. Tym razem jednak styropyro przekroczył wszelkie dotychczasowe granice. Jego urządzenie wkracza w klasę mocy zarezerwowaną dla przemysłowych przecinarek metali i laboratoriów badawczych. Choć budowa takiego lasera nie jest nielegalna w Stanach Zjednoczonych, jego sprzedaż, wynoszenie na zewnątrz budynków czy kierowanie w stronę nieba jest zabronione przez prawo. Anthony wielokrotnie podkreślał niebezpieczeństwa związane z budową tak potężnego urządzenia. Podczas wszystkich testów używał sprzętu ochronnego i wbudował liczne zabezpieczenia. Ostrzegał również przed tanimi laserami dostępnymi online, które mimo pozornej legalności często przekraczają bezpieczne normy i mogą stanowić poważne zagrożenie dla wzroku i zdrowia.

Źródło: YouTube styropyro, TechSpot, NotebookCheck