GTA 4 oraz Red Dead Redemption 2 z kolejnymi śladami dotyczącymi prac nad odświeżonymi wersjami

Od jakiegoś czasu powraca temat rzekomych odświeżonych wersji GTA 4 oraz Red Dead Redemption 2, które miałyby trafić na współczesne konsole, tj. PlayStation 5 czy Xbox Series. W przypadku GTA 4 od początku mowa bardziej o porcie, przypominającym to co otrzymaliśmy przy okazji pierwszego Red Dead Redemption. W przypadku RDR 2 mowa o przygotowaniu natywnej wersji pod obecną generację konsol Sony, Microsoftu czy Nintendo (Switch 2). W sieci pojawiły się nowe poszlaki wskazujące na trwające prace nad takimi wersjami.

W sieci pojawiły się kolejne ślady sugerujące prace nad odświeżonymi wersjami gier GTA 4 oraz Red Dead Redemption 2.

Wskazówki dotyczące GTA 4 oraz Red Dead Redemption 2 pojawiły się bezpośrednio na stronach pomocy technicznej studia Rockstar, jednak po kilku godzinach ślady zostały usunięte z obu witryn. W przypadku GTA 4 strona supportu wskazywała na konsole PlayStation 4 obok PC, PlayStation 3, Xbox One oraz Xbox 360. Obecnie pierwsza z wymienionych platform już nie jest dostępna, ale informacja ta wskazuje, że przygotowywany jest port na poprzednią generację, a dzięki wstecznej kompatybilności, przeportowane GTA 4 byłoby dostępne jednocześnie także na PlayStation 5. Na Xbox Series X|S gra technicznie jest dostępna w ramach wspomnianej wstecznej kompatybilności, jednak i tutaj usprawniony port bardzo by się przydał, ponieważ obecna wersja nie jest wolna od błędów.



GTA 4 w natywnej wersji na PlayStation 4 według strony pomocy technicznej Rockstar Games, mimo że takiej wersji gry obecnie nie ma



Opcja migracji online w przypadku Red Dead Redemption 2 przypominą podobną funkcję wprowadzoną przy GTA 5 w wersjach na PS5 oraz Xbox Series

Jeśli chodzi o Red Dead Redemption 2, to pomoc techniczna przez jakiś czas miała dostępną opcję migracji online, pozwalającą m.in. przenosić postępy z poprzedniego wydania na nowe. Coś podobnego pojawiło się dla GTA 5, gdy produkcja debiutowała w natywnej wersji pod konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series. Taka opcja przy RDR 2 wskazuje zatem przygotowywanie nowszej wersji pod obecną generację (plus Nintendo Switch 2 o czym również się mówi od kilku miesięcy) z opcją migracji postępów. W tym wypadku także wzmianka o "Online migration" zniknęła już ze strony pomocy technicznej. Wydaje się mało prawdopodobne, aby był to tylko zwykły błąd. Red Dead Redemption 2 od dawna prosi się o przynajmniej port, umożliwiający granie w 60 klatkach na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Wygląda na to, że w kolejnych miesiącach Rockstar Games w końcu to umożliwi. Pytanie jaką cenę przyjdzie graczom zapłacić za odświeżone wersje zarówno GTA 4 jak i Red Dead Redemption 2.

Źródło: X @GTASeries, Twisted Voxel