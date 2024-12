Test pamięci RAM DDR5 Lexar ARES RGB 6000 MHz CL30 i 6400 MHz CL32. Lepszy wybór do platformy Intel LGA 1700 czy AMD AM5?

Lexara zapewne kojarzycie z całkiem niezłych i dobrze wycenionych nośników SSD, wśród których brylują NM620, NM710 i ostatnio NM790, jednak portfolio producenta już wcześniej obejmowało także pamięci RAM. Brakowało tylko sensownych modeli DDR5, ponieważ zestawy o taktowaniu 5200 i 5600 MHz robiły wrażenie w okolicy premiery nowego standardu, ale dzisiaj interesują raczej niewielu użytkowników. Nowe komplety DDR5 Lexar ARES RGB działające z częstotliwościami 6000 i 6400 MHz powinny nieco poprawić sytuację, bo chociaż wciąż odstają od wydajnościowej czołówki, mogą w pewnych scenariuszach być całkiem ciekawym wyborem. Zwłaszcza dla platformy AM5, gdzie powyższe taktowania będą optymalne.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Pamięci Lexar Ares RGB DDR5 to nowe zestawy, których taktowanie nie robi może wrażenia, ale w swojej klasie wypadają one całkiem ciekawie.

Lexar Ares RGB - Wygląd pamięci i aplikacji do sterowania podświetleniem

Rodzina pamięci Lexar Ares obejmuje modele o najlepszych parametrach, występując również w wersji bez luminacji, dodatkowo będąc dostępnymi jeszcze w białym kolorze. Trzeba jednak podkreślić, że Lexar pomimo wprowadzenia nowych zestawów DDR5 nadal znajduje się daleko za branżową konkurencją. Wiodące marki dysponują już pamięciami pracującymi z taktowaniem 8000/8200 MHz, natomiast Lexar dopiero wprowadza modele z zegarami 6000 i 6400 MHz. Przydałby się zatem jeszcze komplet 7200 MHz, który umożliwiłbym producentowi zwrócenie uwagi entuzjastów, zwłaszcza tych inwestujących pieniądze w platformę Intel LGA 1700. Pamięci DDR5 pracujące z taktowaniem 6000 i 6400 MHz zdecydowanie bardziej pasują bowiem do platformy AM5, chociaż nawet tam zaszły ostatnio poważne zmiany i AGESA 1.0.0.7b pozwala uruchomić zestawy zarezerwowane wcześniej dla Intela. Wracając do bohaterów niniejszego testu - obydwa komplety wyglądają identycznie, będąc przykrytymi aluminiowym radiatorem o wysokości 43 mm, którego górna listwa z nazwą serii otrzymała płynne podświetlanie RGB.

Ustawienia Lexar Ares RGB 6000 MHz CL30 i 6400 MHz CL32

Obecnie zdecydowana większość, jeśli nie praktycznie wszystkie zestawy DDR5 pracujące z wyższymi taktowaniami, bazują na kościach SK-Hynix. Ponieważ Samsung i Micron niczego konkurencyjnego nie oferują, również Lexar korzysta z chipów tego producenta. Model Ares RGB 6000 MHz CL 30-36-36-68 jest jednym z najszybszych w swojej klasie, wyprzedzając konkurencję dzięki ostrzejszemu parametrowi tRAS (68 zamiast 76). Lexar Ares RGB 6400 MHz CL 32-38-38-76 także wyróżnia się niższymi opóźnieniami, bowiem standardem przy takim taktowaniu jest przeważnie 32-39-39-102 albo 32-40-40-84. Pierwszy zestaw posiada wgrane profile EXPO i XMP 3.0, natomiast drugi tylko XMP 3.0, jednak bez problemu działa z fabrycznymi ustawieniami na platformie AM5 - screeny to potwierdzające możecie zobaczyć powyżej. Potencjał overclockingu w przypadku obydwu zestawów Lexar Ares RGB DDR5 wygląda niemal identycznie, wynosząc dodatkowe 400 MHz jeśli chcemy zachować fabryczne timingi, których radykalne obniżenie przy jednoczesnym podnoszeniu taktowania nie pozwalało zachować stabilności.