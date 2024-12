Test pamięci RAM DDR5 G.Skill Ripjaws M5 NEO RGB 6000 MHz CL28 - Dobry zestaw dla procesorów AMD Ryzen i platformy AM5

G.Skill Ripjaws M5 NEO RGB to najnowsza propozycja uznanego producenta, skierowana głównie do posiadaczy platformy AMD AM5 i procesorów AMD Ryzen, szukających zestawów pamięci RAM dobrze dostrojonych fabrycznie. Ustawienia zaszyte w podstawowym profilu EXPO wyglądają zachęcająco, bowiem taktowanie 6000 MHz i opóźnienia 28-36-36-96 stanowią całkiem sensowny punkt startowy do dalszych optymalizacji. G.Skill Ripjaws M5 NEO RGB wyglądem przypominają pozostałe modele należące do popularnej rodziny, zatem stylistycznie to stosunkowo skromne wydawnictwo o doskonale znanej konstrukcji. Kwestią otwartą pozostaje natomiast standardowa wydajność oraz potencjał podkręcania...

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przyniosły szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też możliwość zapisywania w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI.

G.Skill Ripjaws M5 NEO RGB to najnowsza propozycja uznanego producenta, skierowana głównie do posiadaczy platformy AMD AM5 i procesorów AMD Ryzen, szukających zestawów pamięci RAM dobrze dostrojonych fabrycznie.

Zestaw G.Skill Ripjaws M5 NEO RGB 6000 MHz CL28 zawiera dwa moduły o pojemności 16 GB każdy, bazujące na kościach produkcji SK Hynix (Single Rank), który całkowicie zdominował rynek pamięci RAM DDR5. Moduły przykryto niewysokimi aluminiowymi radiatorami, stosowanymi również w pozycjonowanych wyżej Tridentach Z5 RGB, natomiast wysokość konstrukcji wynosi niespełna 44 mm. Podświetlenie RGB jest oczywiście kompatybilne z systemami ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI. Dostępna jest jeszcze wersja biała, jednak producent nie przewidział tym razem modeli bez luminacji. Chociaż CAS Latency wygląda bardzo obiecująco, to niestety niewiele poprawia wydajność, natomiast dalsze timingi okazują się znacznie mniej dociśnięte. Dlatego oprócz wyników na ustawieniach standardowych, dodałem również pomiary po podkręceniu do wartości 6200 MHz CL 30-36-36-68 plus podstawową optymalizację dalszych timingów.

G.Skill

Ripjaws M5 NEO RGB Kingston

Fury Beast Lexar

ARES RGB Moduły 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16GB Tryb działania Dual Channel Dual Channel Dual Channel Taktowanie 6000 MHz 6000 MHz 6000 MHz Timingi 28-36-36-96 30-36-36-80 30-36-36-68 Układy SK Hynix SK Hynix SK Hynix Konfiguracja Single Rank Single Rank Single Rank Napięcie 1.4V 1.4V 1.4V Podświetlenie RGB - RGB Profile EXPO EXPO / XMP 3.0 EXPO / XMP 3.0

Testy zostały przeprowadzone na procesorze AMD Ryzen 7 7800X3D, który wbrew obiegowym opiniom bazującym na doświadczeniach z platformy AM4, reaguje na ustawienia konfiguracji RAM podobnie jak odpowiedniki pozbawione 3D V-Cache. Wprowadzenie AM5 zmieniło jednak stosunek pomiędzy magistralą Infinity Fabric, kontrolerem pamięci i modułami RAM. Jeśli posiadamy DDR5 6000 MHz, to pamięci oraz kontroler będą pracowały z częstotliwością 3000 MHz (1:1), natomiast Infinity Fabric 2000 MHz. Tutaj to zupełnie normalna konfiguracja, dlatego nie musimy walczyć o problematyczne 1:1:1. Całość została wprawdzie zoptymalizowana pod platformę AMD, jednak opisywany zestaw może oczywiście pracować na platformie Intela przy identycznych parametrach. Warto dodać, że producent posiada w ofercie również G.Skill FLare X5, Trident Z5 NEO RGB i Trident Z5 Royal NEO RGB o identycznych parametrach.