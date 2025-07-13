Test Hyperbook NV6 z NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Tańsza propozycja dla mniej wymagających graczy

W ostatnich miesiącach testowaliśmy przede wszystkim mocniejsze notebooki obecnej już generacji, które korzystały z układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Pomału jednak schodzimy w dół i w miarę poprawy dostępności, do naszej redakcji trafiają także tańsze modele ze słabszymi kartami Blackwell. Tym razem skupimy się na laptopie Hyperbook NV6, który posiada układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060. Model ten startuje od około 5700 złotych, więc jest wyraźnie tańszy od dotychczas testowanych urządzeń. Jednocześnie docelowo testowana konfiguracja jest trochę droższa, ponieważ zawiera 32 GB RAM, 2 TB SSD oraz system Windows 11. Jak sprawdza się przede wszystkim w grach? Wprawdzie GeForce RTX 5060 Laptop GPU przy umiejętnym dobrze ustawień graficznych zapewni płynną rozgrywkę w Full HD, jednocześnie jednak względem GeForce RTX 4060 Laptop GPU w większości nie przynosi znaczącego wzrostu wydajności.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU to przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB206 w dość mocno obciętej formie. Spośród 36 bloków SM, aktywnych jest 26, co przekłada się na obecność 3328 rdzeni CUDA, 48 ROP-ów, 104 jednostek teksturujących, 26 rdzeni RT 4. generacji oraz 104 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1455 MHz do 2497 MHz, jest ono zatem nieco wyższe w porównaniu do GeForce RTX 4060 Laptop GPU, ale bez żadnych imponujących wzrostów. Litografia pozostała ta sama, co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 Gbps. Testowany tutaj GeForce RTX 5060 Laptop GPU posiada 8 GB GDDR7 na 128-bitowej szynie, z kolei kości pamięci taktowane są maksymalnym zegarem 24000 MHz, co przekłada się na przepustowość 384 GB/s. Maksymalne TGP, w testowanym urządzeniu, sięga 115 W (z Dynamic Boost) i jest to zarazem najmocniejszy wariant GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Szersze omówienie architektury Blackwell znajdziecie tutaj.

Hyperbook NV6 to propozycja skierowana dla mniej wymagających graczy z mniejszym budżetem na notebooka. Model oferuje m.in. kartę NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU o mocy do 115 W.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności (choć w przypadku wykorzystywania go w połączeniu z GeForce RTX 5060 Laptop GPU dobrze jest tak dobierać ustawienia graficzne w Full HD, aby nawet po włączeniu MFG nie brakowało pamięci VRAM, w przeciwnym wypadku Multi Frame Generation będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać), co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z matrycami o wyższej częstotliwości odświeżania. W przypadku Hyperbooka NV6 jest to panel 165 Hz. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Układ graficzny GB206 AD107 GA106 Litografia TSMC 5 nm TSMC 5 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 181 mm² 158 mm² 276 mm² Tranzystory 22 mld 19 mld 12 mld Bloki SM 26 24 30 CUDA 3328 3072 3840 TMU 104 96 120 ROP 48 48 48 RT 26 24 30 Tensor 104 96 120 Boost (Min. TGP) 1455 MHz 1470 MHz 1283 MHz Boost (Max. TGP) 2497 MHz 2370 MHz 1703 MHz Pamięć 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Szybkość VRAM 24000 MHz 16000 MHz 14000 MHz Magistrala 128-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 384 GB/s 256 GB/s 336 GB/s TGP (Dynamic Boost) 45 - 100 W (60 - 115 W) 35 - 115 W (60 - 140 W) 60 - 115 W (85 - 140 W)

Hyperbook NV6 posiada również procesor Intel Core i7-14650HX, z 14. generacji Raptor Lake-HX Refresh. Składa się on z 16 rdzeni i 24 wątków, na co składa się 8 rdzeni typu Performance (Raptor Cove) z Hyper-Threading oraz 8 rdzeni typu Efficient (Gracemont) bez obsługi HT. Na pokładzie nie brakuje również 32 GB pamięci RAM DDR5-5600 oraz 2 TB SSD Samsung 990 EVO Plus (obsługujący magistralę PCIe 4.0 x4 z protokołem NVMe). Do tego dochodzi matryca o przekątnej 16" oraz rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Zainstalowany jest także system Windows 11 Home. Cena tak skompletowanej konfiguracji to 6947 złotych.