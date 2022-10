Jaka pamięć RAM do procesora AMD Ryzen 7950X? Test zestawu DDR5 G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30

Pamięci RAM DDR5 zadebiutowały niemal dokładnie przed rokiem, razem z procesorami Core 12 GEN (Alder Lake), jednak dopiero niedawna premiera AMD Ryzen 7000 bezwzględnie wymagających DDR5, powinna zwiększyć zainteresowanie nowym standardem. Niespełna dwanaście miesięcy wystarczyło jednak, żeby producenci dopracowali technologię i wydali zatrzęsienie znacznie szybszych zestawów, niż początkowe 4800/5200 MHz z bardzo słabymi opóźnieniami. AMD oficjalnie zresztą podało, że idealnym taktowaniem dla procesorów Ryzen 7000 będzie 6000 MHz z niskimi timingami, natomiast G.Skill jako jeden z pierwszych przygotował optymalny zestaw w postaci Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30 to zestaw namaszczony przez samo AMD, jako rekomendowany do uzyskania optymalnej wydajności z procesorami Ryzen 7000. Zobaczmy ile jeszcze można z niego wycisnąć.

G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30 stanowi rozszerzenie popularnej rodziny o kolejną pozycję, dedykowaną tym razem procesorom AMD Ryzen 7000 i platformie AM5, bowiem została okraszona oficjalnym certyfikatem AMD EXPO. Tajemnicza nazwa stanowi po prostu odpowiednik standardu XMP, wprowadzając gotowe ustawienia aktywowane po wybraniu zapisanego w pamięciach profilu. Wszystko jest oczywiście zoptymalizowane pod platformę AMD, jednak opisywany zestaw spokojnie może pracować na platformie Intela przy identycznych parametrach. Docelowo G.Skill Trident Z5 NEO RGB powinny działać z taktowaniem 6000 MHz oraz opóźnieniami 30-38-38-96. Chociaż CAS Latency wygląda bardzo obiecująco, to niestety dalsze timingi okazują się znacznie mniej dociśnięte. Pozostaje trochę niedosytu, skoro testowany kilka miesięcy temu zestaw G.Skill Trident Z5 RGB również pracujący z taktowaniem 6000 MHz, oferował wprawdzie CL 36, jednak pozostałe opóźnienia wynosiły 36-36-76. Pod względem budowy to praktycznie kopia modeli DDR5 Tridnet Z5, których wysokość wynosi 44 mm, natomiast podświetlenie jest kompatybilne z systemami ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI.

G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30 - Ustawienia CPU / RAM DEF / RAM OC

Zestaw G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30 zawiera dwa moduły o pojemności 16 GB, bazujące na kościach produkcji SK Hynix (Single Rank). Pewnie większość spodziewała się tutaj Samsungów, dotychczas głównego składnika topowych modeli G.Skilla, jednak SK Hynix również całkiem aktywnie działa w przypadku DDR5. Oprócz wyników na ustawieniach standardowych tzn. 6000 MHz CL 30-38-38-96, dodałem również wyniki po podkręceniu do 6200 MHz CL 30-36-36-52. Względem AM3 platforma AM5 zmieniła jednak stosunek pomiędzy magistralą Infinity Fabric, kontrolerem pamięci i modułami RAM. Jeśli posiadamy DDR5 6000 MHz, to pamięci oraz kontroler będą pracowały z częstotliwością 3000 MHz (1:1), natomiast Infinity Fabric 2000 MHz (1/2:1). Tutaj to zupełnie normalna konfiguracja, dlatego nie musimy walczyć o problematyczne 1:1:1. Testy wydajności zostały wykonane na procesorze AMD Ryzen 9 7950X podkręconym do 5400 MHz na wszystkich rdzeniach, który stabilnie pracował z Infinity Fabric kolejno 2000 MHz (DEF) i 2100 MHz (OC). Powyżej 2100 MHz Infinity Fabric platforma stawała się niestabilna.