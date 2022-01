Test pamięci RAM DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6000 MHz CL36 z procesorem Intel Core i9-12900K. Najszybsza kombinacja na świecie

Praktycznie wszyscy producenci pamięci RAM jako pierwsze zestawy DDR5 wprowadzili modele z taktowaniami 4800-5200 MHz i stosunkowo wysokimi opóźnieniami CL 38/40. Szlachetnym wyjątkiem okazał się jedynie G.Skill, który w niewielkim nakładzie uzupełni portfolio o konfiguracje 6000 MHz CL36. Zdecydowanie wyższa częstotliwość plus znacznie niższe timingi, doprawione większym potencjałem overclockingu? Dokładnie tak pokrótce można scharakteryzować 32 GB zestaw G.Skill Trident Z5 RGB 6000 MHz CL36, będący przedmiotem niniejszej recenzji. Czy procesor Intel Core i9-12900K nareszcie otrzymał pamięci, jakich potrzebował do ukazania pełnego potencjału architektury Alder Lake?

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg technicznych zmian, wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa troszeczkę inaczej niż poprzedni. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie nie dorównuje przepustowością platformom HEDT z procesorami dysponującymi cztero-kanałowym kontrolerem. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytywanie dłuższych impulsów (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia z płyty głównej bezpośrednio do modułów, czym zajmuje się układ PMIC, podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Pamięć G.Skill Trident Z5 RGB jest aktualnie najszybszym zestawem DDR5 dostępnym w sprzedaży, który oferuje wysokie taktowania i niskie timingi.

G.Skill to producent wyspecjalizowany w pamięciach RAM, którego powinni kojarzyć praktycznie wszyscy amatorzy podkręcania i najwyższej wydajności, bowiem moduły tajwańskiej firmy wielokrotnie ustanawiały tutaj niepokonane rekordy. Osobiście korzystam z rozwiązań G.Skill od czasów DDR (F1-4000BIU2-2GBHV), aktualnie również posiadając w swoim komputerze topowy zestaw tego producenta (F4-4266C17D-32GTZRB). Razem ze standardem DDR5 zadebiutowała natomiast seria G.Skill Trident Z5 RGB, skierowana do entuzjastów wydajności i kontynuująca dobre tradycje (dostępna także w wersji pozbawionej luminacji). Podczas gdy większość producentów pamięci RAM wystartowała w wyścigu dysponując zestawami 4800-5200 MHz, nieliczni zaś wprowadzili 5600 MHz, bohater dzisiejszej recenzji może pochwalić się taktowaniem sięgającym 6000 MHz. Dodatkowo towarzyszą temu agresywniejsze opóźnienia od modeli konkurencji, pracującymi przecież ze znacznie niższymi zegarami, co automatycznie czyni G.Skill Trident Z5 RGB najszybszą pamięcią RAM DDR5 dostępną na sklepowych półkach. Zapowiada się doborowe towarzystwo dla procesora Intel Core i9-12900K.

G.Skill Trident Z5 XMP G.Skill Trident Z5 OC1 G.Skill Trident Z5 OC2 Taktowanie 6000 MHz 6000 MHz 6400 MHz Tryb Gear2 Gear2 Gear2 tCL 36 34 36 tRCD 36 33 36 tRP 36 33 36 tRAS 75 48 76 tRFC 480 410 460 tWR 96 48 66 tRTP 24 18 18 tFAW 32 18 20 tCWL 34 28 30 tCKE 24 12 18 tCCD 8 6 6

Pamięci RAM DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS) działają z taktowaniem 6000 MHz i opóźnieniami 36-36-36-76, zatem poprzeczka została zawieszona wysoko. Zwłaszcza, że wcześniej sprawdzane moduły o taktowaniu 5200 MHz i timingach 38-38-38-82, nawet przy podkręcaniu osiągały w bólach 5400-5600 MHz, natomiast o drastycznym zejściu z opóźnieniami mogłem jedynie pomarzyć. Ustawienia G.Skill Trident Z5 RGB zaszyte w profilu XMP 3.0 można z powodzeniem nazwać bardzo dobrymi w świetle aktualnej kondycji DDR5. Producent kolejny raz nawiązał bliską współpracę z Samsungiem, który dostarczył kości pamięci, mające jeszcze całkiem satysfakcjonujący potencjał overclockingu. Dlatego G.Skill Trident Z5 RGB zostały sprawdzone w trzech ustawieniach - jednych standardowych (XMP) i kolejnych dwóch podkręconych. Wyników trochę się namnożyło, aczkolwiek sprawdzenie maksimum taktowania przy domyślnych timingach oraz najniższych możliwych opóźnień przy fabrycznej częstotliwości było koniecznością. Tabelka powyżej zdradza co dokładnie potrafią moduły.