Test układu graficznego Intel UHD 770 w procesorze Intel Core i5-12600K. Porównanie wydajności pamięci RAM DDR5 i DDR4

Ewolucja zintegrowanych układów graficznych w procesorach Intela postępuje ekstremalnie powoli, przynajmniej jeśli spojrzymy w kierunku modeli desktopowych, konsekwentnie okrajanych względem wariantów mobilnych. Sławetne iGPU przeszło jednak długaśną drogę, zaczynając od narzędzia przeznaczonego głównie do wyświetlania zawartości pulpitu oraz oglądania filmików. Obecnie jesteśmy na rozdziale Intel UHD 770, który pozwala już uruchomić niezbyt wymagające gry komputerowe (pomijając sapera i pasjansa). Modele Alder Lake względem poprzednika otrzymały jednak kilka istotnych usprawnień plus dodatkowo obsługę pamięci RAM DDR5. Czy takie moduły faktycznie będą turbodoładowanej dla Intel UHD 770?

Autor: Sebastian Oktaba

Najszybsza odmiana zintegrowanego układu graficznego Intel UHD 770, występująca w desktopowych wersjach procesorów Alder Lake, dysponuje maksymalnie 32 blokami EU (Execution Units). Warianty przeznaczone dla laptopów otrzymają oczywiście mocniejszą specyfikację - nawet 96 EU. Przejście na litografię 10 nm zmiany ilościowej nie spowodowało, dlatego Intel UHD 770 raczej nie przysporzy konkurencji AMD Ryzen 5000G. Producent dalej jednak usprawnia skalowaną architekturę Xe-LP (Low Power), będącą nawet dwukrotnie wydajniejszą i posiadającą więcej jednostek wykonawczych (TMU / ROP / EU) niż wcześniejsze generacje stosowane w procesorach Core 6000-10000. Dodatkowo oprócz przebudowania struktury bloków, poprawiono jeszcze przepustowość kontrolera pamięci RAM oraz zmodyfikowano zarządzanie Cache L1. Warto również wspomnieć, że integra obsługuje DirectX 12_1, Variable Rate Shading (Tier 1), Mesh Shaders oraz Sampler Feedback, zatem technicznie jest przygotowana na średnio wymagających amatorów gier komputerowych.

Procesory Intel Alder Lake mogą pracować z pamięciami DDR4 lub DDR5, wszystko zależy od wykorzystanej płyty głównej. Pytanie jak to wpłynie na wydajność zintegrowanego układu graficznego UHD 770?

W kwestii struktury iGPU gigantycznych zmian jakościowych między Intel UHD 750 i 770 niestety nie dokonano, podniesiono natomiast taktowanie rdzenia (1300 → 1450 MHz), co automatycznie powinno zwiększyć wydajność. Użytkownik może jednak zdecydować o pewnym kluczowym aspekcie - korzystania z modułów DDR4 albo DDR5, ponieważ procesory Alder Lake posiadają kontroler pamięci RAM pracujący w obydwu standardach. Wszystko zależy natomiast od zastosowanej płyty głównej, bowiem tańsze konstrukcje przeważnie obsługują DDR4, natomiast dla droższych zarezerwowano wyłącznie nowszy standard. Dziwnym trafem niewiele topowych płyt głównych z DDR5 posiada wyjścia obrazu, jakby to ujmowało high-endowego charakteru, niemniej wykorzystany ASUS ROG Maximus Z690 Hero dysponował HDMI 2.1. Cała platforma dedykowana testom układu graficznego Intel UHD 770 została „postawiona” na dysku SSD Kingston KC3000 2 TB, chociaż to wszystko wyłącznie przystawki, ponieważ...

Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G Core i5-11600K Core i5-12600K Architektura Zen 3 Zen 3 Rocket Lake Alder Lake Litografia 7 nm 7 nm 14 nm 10 nm Taktowanie 3800-4600 MHz 3900-4400 MHz 3900-4900 MHz 3700-4900 MHz Konfiguracja 8R/16W 6R/12W 6R/12W 6+4R/16W Pamięć L3 16 MB 16 MB 12 MB 20 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - - DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 65W 65 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU Radeon Vega 8 Radeon Vega 7 UHD 750 UHD 770 Taktowanie iGPU 2000 MHz 1900 MHz 1300 MHz 1450 MHz Cena startowa 359 USD 259 USD 262 USD 289 USD Platforma AM4 AM4 LGA 1200 LGA 1700 Data premiery Sierpień 2021 Sierpień 2021 Marzec 2021 Listopad 2021

Najważniejsze są pamięci RAM! Tutaj konieczne okazało się skonfrontowanie standardów DDR4 i DDR5, dlatego na wykresach znajdziecie pięć wyników dla Intel UHD 770. Moduły DDR4 występują w trzech wariantach: 3600 MHz CL16 (XMP), 3600 MHz CL14 (OC) oraz 3800 MHz CL14 - wszystkie pracowały w optymalnym trybie Gear1, co stanowi spore osiągnięcie w przypadku ostatniego profilu. Drugi pakiet wyników zrobiłem na zestawie pamięci RAM Kingston Fury Beast DDR5: 5200 MHz CL38 (OC) oraz 5400 MHz CL38 (OC), aczkolwiek możliwości podkręcania aktualnie dostępnych zestawów wielkiego pola do popisu nie zostawiają. Zdołałem jednak nieco zaostrzyć niektóre timingi i zarazem delikatnie zwiększyć taktowanie - wszystko przy dzielniku Gear2. Procedura pomiarowa jest budżetowo-gamingowa, uwzględniając starsze lub niezbyt wymagające gry komputerowe, ponieważ w programach użytkowych wpływ taktowania pamięci RAM okazuje się zazwyczaj marginalny.