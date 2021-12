Test procesora Intel Core i7-12700K vs AMD Ryzen 7 5800X - Średni Alder Lake. Porównanie wydajności pamięci DDR4 i DDR5

Premierowe testy procesorów Intel Alder Lake skupione były na dwóch modelach - Core i5-12600K oraz Core i9-12900K - niemniej w rodzinie wszeptuje jeszcze jedna jednostka. Intel Core i7-12700K został potraktowany trochę po macoszemu, podobnie jak wcześniej Core i7-11700K, chociaż finalnie okazał się znacznie ciekawszy niż flagowiec. Czy średni Alder Lake również będzie procesorem wartym zainteresowania? Wszystko jest oczywiście uzależnione, jak wypadnie względem konkurenta w postaci AMD Ryzen 7 5800X. Zawodnik Intela oferuje więcej rdzeni i wątków, posiada zintegrowany układ graficzny i dodatkowo powinien być tańszy. Wszystko zatem wskazuje, że Core i7-12700K może pozytywnie zaskoczyć.

Autor: Sebastian Oktaba

Intel Alder Lake to pierwsza hybrydowa architektura procesorów dostępna na komputerach desktopowych, wykonana w standardzie big.LITTLE powszechnie stosowanym w branży urządzeń mobilnych, gdzie dominują energooszczędne układy wykorzystujące architekturę ARM. Skutkiem tego wprowadzone zostały dwa rodzaje rdzeni x86 - Performance Core i Efficiency Core. Pierwsze zapewniając nawet 28% wzrost wydajności pojedynczego wątku względem Comet Lake, natomiast drugie powinny oferować zbliżone osiągi, jednak przy znacznie niższym poborze energii. Procesory Intel Core 12. generacji wykonano w litografii Intel 7, dawniej znanej jako 10 nm Enhanced SuperFin, będącej usprawnionym procesem 10 nm, definitywnie zamykając epokę 14 nm. Nowa architektura przyniosła fundamentalne zmiany w algorytmach dekodowania instrukcji, przebudowę podsystemu pamięci, wprowadzenie szybszych interfejsów, usprawnienie systemów odpowiedzialnych za zarządzanie zasilaniem oraz komunikację wewnętrzną. Dotyczy to również koordynowania rdzeniami Performance i Efficiency Core, powierzonego zintegrowanej technologii ThreadDirector, bazującej na szeregu danych telemetrycznych. Pojawiły się również nowe płyty główne i pamięci RAM DDR5. Podsumowując - Intel dokonał największego skoku jakościowego od momentu zaprezentowania architektury Skylake w 2015 roku, wyznaczając zupełnie nowy kierunek dla przyszłych platform sprzętowych. Czy właściwy? Zobaczymy...

Intel Core i7-12700K to ciekawy procesor, który ma spore szanse zdetronizować AMD Ryzen 7 5800X - oferuje więcej rdzeni i wątków, zintegrowany układ graficzny i teoretycznie powinien być tańszy.

Intel Core i7-12700K to procesor dysponujący 8 rdzeniami P-Core (Golden Cove), podobnie jak najmocniejszy Intel Core i9-12900K, aczkolwiek ilość rdzeni E-Core (Gracemont) wynosi tutaj 4, identycznie jak w Intel Core i5-12600K. Dodatkowo należy pamiętać, że obsługa Hyper-Threadingu została zarezerwowana wyłącznie dla wydajniejszych jednostek obliczeniowych. Finalnie recenzowany procesor może wykonać 20 wątków, co stanowi zauważalny progres względem poprzedników oraz konkurencji. Mimo wszystko, Intel Core i7-12700K zdecydowanie bliżej do wspomnianego wcześniej AMD Ryzen 7 5800X, aniżeli znacznie droższego AMD Ryzen 9 5900X, którego bezpośrednim rywalem jest przecież topowy Intel Core i9-12900K. Średni Alder Lake otrzymał 25 MB pamięci Cache L3, ponownie plasując się dokładnie pomiędzy Core i5 oraz Core i9. Taktowania dla rdzeni Performance i Efficency wyglądają oczywiście inaczej - pierwsze pracują w zakresie 3600-5000 MHz, natomiast drugie 2700-3800 MHz, zależnie od obciążenia oraz ustawionych limitów energetycznych na płytach głównych. Pamiętajmy również, że Intel Core i7-12700K nie posiada trybu Turbo Boost 3.0, zarezerwowanego wyłącznie dla modeli Core i9. Pudełko już tradycyjnie nie uwzględnia też zestawu chłodzenia.

Core i7-10700K Core i7-11700K Core i7-12700K Ryzen 7 5800X Architektura Comet Lake Rocket Lake Alder Lake Zen 3 Litografia 14 nm 14 nm 10 nm 7 nm Taktowanie 3800-5100 MHz 3600-5000 MHz 3600-5000 MHz 3800-4700 MHz Konfiguracja 8R/16W 8R/16W 8+4R/20W 8R/16W Pamięć L3 16 MB 16 MB 25 MB 32 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - DDR5-4800 - Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 125 W 125 W 125 W 105 W Zintegrowane GPU UHD 630 UHD 750 UHD 770 - Cena startowa 379 USD 399 USD 409 USD 449 USD Platforma LGA 1200 LGA 1200 LGA 1700 AM4 Data premiery Maj 2020 Marzec 2021 Listopad 2021 Listopad 2020

Intel Core i7-12700K otrzymał kontroler pamięci RAM obsługujący dwa standardy - DDR4 i DDR5 - zależnie od zastosowanej płyty głównej. Zachowane zostały dzielniki taktowania, które wzorem Rocket Lake wynoszą 1:1 (Gear1) oraz 1:2 (Gear2), ale dodatkowo dorzucono jeszcze 1:4 (Gear4). Summa summarum na wykresach znajdziecie dwa wyniki testowanego procesora - podstawowe z modułami DDR4 3600 MHz CL18, natomiast jako uzupełnienie dodałem jeszcze DDR5 Kingston Fury Beast 5200 MHz CL38. Zestaw fabrycznie pracował z opóźnieniami CL 40, jednak wszystkie timingi 1/2/3 rzędu zostały ustawione identycznie jak w poprzednich artykułach. Prezentowane wyniki są wyłącznie poglądowe, bowiem pierwszy komplet ma pojemność 16 GB (2x 8 GB), natomiast drugi 32 GB (2x 16 GB), gdyż aktualnie dostępne DDR5 występują wyłącznie w wariantach 32 GB. Chociaż pamięci RAM można dobierać wedle uznania, Alder Lake bezwzględnie wymaga nowej platformy sprzętowej LGA 1700, która obejmuje płyty główne z chipsetami Intel 600. Wymagane są również odpowiednie zapinki do systemu chłodzenia procesora, ponieważ zmianie uległ rozstaw otworów montażowych.