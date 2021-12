Test procesora Intel Core i9-12900K - Wydajność Windows 10 vs Windows 11. Czy Alder Lake działa szybciej na nowym systemie?

Premiera procesorów Intel Core 12. generacji, znanej również pod nazwą kodową Alder Lake, nieprzypadkowo została zsynchronizowana z oficjalnym debiutem systemu operacyjnego Windows 11. Obydwie firmy nawiązały bowiem ścisłą współpracę, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania sprzętowo-programowe w historii. Intel opracował zupełnie nową architekturę, której potencjał rzekomo wymagał odpowiednio napisanego systemu, co skrzętnie wykorzystał Microsoft. Upieczono zatem dwie dorodne pieczenie na jednym ogniu... Tylko czy rzeczywiście Windows 11 będzie szybszy od Windows 10? Jak wypadnie w takim zestawieniu Intel Core i9-12900K doprawiony pamięciami DDR5 Corsair Vengeance 5200 MHz CL38?

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy może od początku - czym charakteryzują się procesory Intel Alder Lake? Przede wszystkim to pierwsza hybrydowa architektura x86 dostępna na komputerach desktopowych, wykonana w standardzie big.LITTLE powszechnie stosowanym w urządzeniach mobilnych. Kojarzycie rozwiązania bazujące na architekturze ARM? Procesory Alder Lake również posiadają dwa rodzaje rdzeni - Performance Core i Efficiency Core. Pierwsze odpowiadają za najbardziej obciążające operacje, drugie natomiast pełnią funkcję asekuracyjną i przejmują inicjatywę w scenariuszach mniej wymagających. Wydajność wówczas wprawdzie spada, jednak rekompensuje to znacznie niższy pobór energii, bardzo istotny w przypadku urządzeń mobilnych. 12. generacja Intel Core to również pierwsza platforma wprowadzająca pamięci RAM DDR5, które wykorzystują dwie 32-bitowe szyny zamiast jednej 64-bitowej (przypadającej na każdy moduł). Dlatego programy diagnostyczne identyfikują 32 GB zestaw Corsair Vengeance 5200 MHz CL38 jako Quad Channel, chociaż de facto dysponujemy dwoma 16 GB modułami DDR5. Mówimy zatem o rozwiązaniu dalekim od znanego z platform HEDT, niemniej to zauważalny skok jakościowy względem dotychczasowych technologii w mainstreamie.

Windows 10 czy Windows 11? Czy faktycznie warto zmienić system operacyjny, gdy planujemy zakup procesora Intel Core 12. generacji? Czy będzie to oznaczać dodatkową i darmową wydajność dla Core i9-12900K?

Zapytacie gdzie tutaj miejsce dla Windows 11? Otóż, inżynierowie poważnych optymalizacji dokonali w kwestii wewnętrznego zarządzania zasilaniem oraz rdzeniami, co zlecono technologii Intel ThreadDirector. Mechanizm działa bez ingerencji użytkownika, monitorując obciążenie, temperatury i priorytety operacji, aby dynamicznie przydzielać zasoby poszczególnym jednostkom. Intel i Microsoft blisko współpracowały przy programowej warstwie obsługi Alder Lake, dlatego producent od początku wskazywał Windows 11 jako docelowy system operacyjny dla procesorów Core 12. generacji, gdzie otrzymają nieskrępowany dostęp do dodatkowych danych telemetrycznych. Poza tym, rdzenie otrzymały mikro-kontrolery odpowiedzialne za zarządzanie energią, który przetwarza takie informacje i przekazuje do zoptymalizowanego schedulera. Oczywiście, gros kluczowych rozwiązań dedykowany jest platformom mobilnym, którym obydwie korporacje poświęcają zdecydowanie najwięcej uwagi. Czy desktopy również odczują profity z takiego tytułu? Właśnie temu zagadnieniu poświęcona będzie niniejsza publikacja. Z pewnością część aplikacji sprawiających kłopoty na Windows 10, powinna działać na Windows 11 bez problemu, aczkolwiek nas najbardziej interesuje potencjalny wzrost wydajności.

Platforma 1 Platforma 2 Platforma 3 Procesor Core i9-12900K Core i9-12900K Core i9-12900K Taktowanie 3900-5200 MHz (241 W) 3900-5200 MHz (241 W) 3900-5200 MHz (241 W) Płyta główna ASUS Z690 TUF Gaming MSI MEG Z690 Unify MSI MEG Z690 Unify Pamięć RAM Corsair Vengeance DDR4 Corsair Vengeance DDR5 Corsair Vengeance DDR5 Ustawienia RAM 3600 MHz CL18 (1:1) 5200 MHz CL 38 (1:2) 5200 MHz CL 38 (1:2) System operacyjny Windows 10 (21H1) Windows 10 (21H1) Windows 11 Karta graficzna GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090

Na wykresach znajdziecie trzy wyniki dla procesora Intel Core i9-12900K, gdzie testowane konfiguracje różnią się maksymalnie dwiema zmiennymi. Pierwsza to pamięci RAM - priorytetem było stworzenie najbardziej optymalnych warunków topowemu procesorowi Alder Lake, dlatego bezpośrednio porównywane platformy otrzymały 32 GB zestaw DDR5 Corsair Vengeance 5200 MHz CL38. Spokojnie, nie zapomniałem również o punkcie odniesienia w postaci standardowo używanych DDR4 3600 MHz CL18 (tutaj uwzględniłem tylko Windows 10). Uprzedzając pytania - porównanie wypasionych DDR4 Samsung B-die kontra podkręcone DDR5, przynajmniej ile fabryka pozwoli, zostanie w najbliższych dniach opublikowane w osobnym artykule. Druga zmienna w poniższym materiale to oczywiście cisi bohaterowie, czyli systemy operacyjne Microsoftu. Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę jeśli napiszę, że występować będą Windows 10 oraz Windows 11. Wszystkie zmienne dokładnie opisałem za pomocą legendy. Zestaw gier komputerowych i aplikacji powinien być wszystkim doskonale znany, pokrywając z regularnymi testami, a reszta komponentów platformy sprzętowej także została nietknięta.