Test wydajności Windows 10 vs Windows 11 w laptopach. Porównanie Intel Core i7-11800H vs AMD Ryzen 9 5900HX

Niedawno zadebiutował system operacyjny Microsoft Windows 11, który od początku promowany był przede wszystkim jako najlepszy system dla graczy. Początkowo jednak doczekaliśmy się kilku nieoczekiwanych problemów, zwłaszcza na procesorach AMD Ryzen, które nie były efektywnie wykorzystywane. Wszystkie potrzebne poprawki już wyszły jednak, a w międzyczasie otrzymaliśmy dwa niemal identyczne laptopy do testu porównawczego dla dwóch systemów operacyjnych - Windows 10 oraz Windows 11. Postanowiliśmy sprawdzić jak poradzą sobie dwa różne procesory, choć z podobnego segmentu, w dwóch teoretycznie różnych systemach operacyjnych. Jak wspomniałem, Microsoft chwali się że nowe Okienka świetnie sprawdzą się w grach. Testy - o dziwo - to potwierdzają.

Autor: Damian Marusiak

Testowane komputery przenośne to Hyperbook Pulsar V17 oraz Hyperbook Pulsar V17 Zen. Ich podobne nazwy nie są oczywiście przypadkowe. Notebooki odznaczają się identyczną obudową, a jedyną zmianą jest procesor. Pierwszy z modeli posiada układ Intel Core i7-11800H, drugi z kolei oferuje model AMD Ryzen 9 5900HX. Zanim pojawią się wątpliwości, dlaczego wybrany został Intel Core i7-11800H zamiast Intel Core i9-11900H, od razu wyjaśnimy, że to wyłącznie kwestia problemów z dostępnością wyższego w hierarchii układu Tiger Lake-H. Oba notebooki testowane są w takich samych ustawieniach, co jednocześnie da nam wskazówkę, który z tych układów lepiej się sprawdzi w grach w systemie Windows 10 oraz Windows 11, gdy drugim komponentem zostanie wydajna karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU w swojej najmocniejszej odsłonie. Szykuje się interesujący pojedynek dwóch procesorów oraz dwóch systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzamy wydajność dwóch laptopów Hyperbook V17 w grach oraz programach w środowisku Windows 10 oraz Windows 11. Porównanie odbywa się w tych samych modelach, ale różniącymi się wyłącznie procesorami - Intel Core i7-11800H (Tiger Lake-H) oraz AMD Ryzen 9 5900HX (Cezanne). Wspólnym mianownikiem będzie karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070.

Testowane laptopy Hyperbook Pulsar V17 posiadają na pokładzie dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA104. NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU to druga, najwydajniejsza obecnie karta graficzna w notebookach. Została jednak nieco zmodyfikowana względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere GA104 z 5120 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Dla porównania GeForce RTX 3070 w desktopach korzysta z rdzenia GA104 z 5888 rdzeniami CUDA. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 125 W i więcej. Testowane urządzenia posiadają najwydajniejszą wersję karty NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, której TGP wynosi 140 W. Dzięki temu laptopy będą mogły pokazać najwyższy potencjał zarówno w systemie Microsoft Windows 10 jak również Windows 11.

Intel Core i7-11800H AMD Ryzen 9 5900HX Architektura Willow Cove Zen 3 Rodzina CPU Tiger Lake-H Cezanne-H Proces technologiczny 10 nm SuperFin 7 nm TSMC Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,3 GHz 3,3 GHz Taktowanie Turbo 4,6 GHz 4,6 GHz Układ graficzny Intel UHD Graphics 750 (32 EU Xe-LP) AMD Radeon Vega 8 Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4266 MHz TDP (testowane laptopy Hyperbook) PL1 - 75 W

PL2 - 75 W PL1 - 60 W

PL2 - 60 W

Oba notebooki Hyperbook Pulsar V17 (więcej na ich temat na następnej stronie) odznaczają się identyczną obudową, matrycą, układem chłodzenia oraz kartą graficzną. Tym samym mianowniki obu notebooków pozostają bez zmiany, a jedyną zmienną w przypadku tego konkretnego testu będzie procesor. Sprawdzimy, który z najnowszych układów Intela oraz AMD radzi sobie lepiej zarówno w środowisku Windows 10 jak również Windows 11. Skoro Microsoft tak chwali swój najnowszy produkt, oczekujemy że w obu przypadkach to właśnie tutaj pojawią się lepsze wyniki w grach. Jeśli chodzi o testowane gry, to mój wybór jest nieco odmienny od tego, co znajdziecie w procedurze testowej dla laptopów do gier. W dzisiejszym artykule pojawią się następujące tytuły: Assassin's Creed Valhalla, Control, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Mafia Edycja Definitywna, Metro Exodus Enhanced Edition oraz Red Dead Redemption. Oprócz tego, by pokazać szerszy obraz, w teście znajdą się także programy, które normalnie są sprawdzane w ramach klasycznej procedury testowej.