Jaki laptop kupić? Polecane laptopy do gier, nauki, pracy i multimediów. Poradnik zakupowy na czerwiec i lipiec 2025

Jakiego laptopa wybrać? Który model będzie najlepszy w swoim przedziale cenowym? Jaka konfiguracja jest najbardziej opłacalna? Z pewnością wielu naszych czytelników zadaje sobie podobne pytania stojąc przed zakupem sprzętu, ponieważ rynek jest szczelnie wypełniony najróżniejszymi odmianami notebooków, ultrabooków, gamingów czy coraz popularniejszych urządzeń konwertowalnych. Dodatkową trudność sprawia mnogość procesorów, kart graficznych, określenie kultury pracy, jakości wykonania czy sensowności całej konfiguracji. Niełatwo jest obecnie wybrać idealny sprzęt i zabłądzić w gąszczu przeróżnych modeli. Właśnie dlatego powstał poniższy poradnik, gdzie zaprezentuję najciekawsze notebooki podzielone na kilkanaście przedziałów cenowych, obejmujące szerokie spektrum urządzeń.

Autor: Damian Marusiak

Poniższa publikacja została przygotowana głównie dla niedoświadczonych użytkowników, poszukujących odpowiedniego notebooka do zwykłej pracy, gier komputerowych lub szeroko rozumianych multimediów. Jako osoba bardzo często przeglądająca przeróżne fora internetowe oraz grupy tematyczne na Facebooku, zwracam szczególną uwagę na fakt, że bardzo dużo ludzi nie wie jaki sprzęt dla siebie wybrać, prosząc o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Z tego powodu postanowiłem stworzyć poradnik zakupowy na łamach portalu PurePC.pl. Mam nadzieję, że wybór laptopów przypadnie Wam do gustu i jeśli przyjdzie komuś w niedługim okresie czasu kupić notebooka dla siebie, skorzystacie z moich propozycji. Laptopy, które będę Wam prezentował starałem się dobrać optymalnie, tak zachować odpowiedni balans pomiędzy ceną i możliwościami. Aktualnie wybór sprzętu jest naprawdę spory, toteż zdecydowałem się na bardzo szeroki wachlarz urządzeń. Na kolejnych stronach będziecie mogli przeczytać propozycje notebooków w kilku różnych półkach cenowych. Zaczniemy od tanich, budżetowych laptopów skierowanych do niewymagającego użytkownika, a skończymy na topowych urządzeniach o sporych pokładach mocy.

Każdy notebook występujący w danym przedziale cenowym jest wyposażony w komplet podzespołów, chociaż nie zawsze będzie posiadał wgrany fabrycznie system operacyjny. Dotyczy to głównie tańszych konstrukcji, gdzie walczyliśmy o możliwe najbardziej atrakcyjne cenowo propozycje, zalecając użytkownikowi skorzystanie z darmowych alternatyw dla Windowsa, jeżeli koniecznie musi oszczędzić kilkaset złotych. Proponowany sprzęt będzie miał natomiast wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, bowiem nie uwzględniliśmy w zestawieniu tzw.: kadłubków pozwalających na samodzielne dostosowanie wnętrzności, nawet gdy konkretny model laptopa pozwala na ewentualne modyfikacje. Wbrew pozorom sporo osób korzysta z możliwości podkręcania podzespołów w notebooku, jednak ze względu na charakter mobilnych konstrukcji w większości oferowanych modeli, opcje OC CPU będą zablokowane. Podobne zabawy mogłyby zakończyć się destabilizacją sprzętu, zaś procesor z odblokowanym mnożnikiem dodatkowo kosztuje, dlatego w niniejszym poradniku skierowanym dla laików unikałem polecania takiego sprzętu. Układy graficzne to prostsza sprawa, jednak każdy użytkownik zawsze robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Do 2500 złDo 3500 złDo 4500 złDo 5500 złDo 6500 złPowyżej 6500 złUltrabooki do 4500 złUltrabooki do 5500 złUltrabooki do 6500 złUltrabooki powyżej 6500 złDo gier do 4500 złDo gier do 5500 złDo gier do 6500 złDo gier do 7500 złDo gier do 8500 złDo gier powyżej 8500 zł

Polecane notebooki doczekały się w sierpniu 2018 roku gruntowanego przebudowania. Od teraz artykuł jest podzielony tak jakby na trzy odrębne części. Pierwsza skupia się na szeroko pojmowanych laptopach multimedialnych oraz do pracy biurowej. W drugiej części polecamy wyłącznie ultrabooki, czyli notebooki, w których istotna jest również mobilność. Trzecia grupa to laptopy przeznaczone do grania - tutaj znajdziemy zazwyczaj najmocniejsze komponenty. Takie pogrupowanie kategorii powinno sprawić, że przeglądanie artykułu stanie się o wiele bardziej przejrzyste. Znacząco zwiększona lista kategorii powoduje, że od tego miesiąca polecamy również więcej notebooków niż wcześniej. Począwszy również od lutego 2019 roku, polecane notebooki na PurePC są tworzone w oparciu o ofertę sklepu x-kom. Decyzja ta została podjęta m.in. ze względu na rozbudowane możliwości konfiguracji poszczególnych laptopów oraz szeroką ofertę. Życzymy wszystkim udanych zakupów wedle zasobności portfela!