Windows 11 nauczy się naprawiać sam siebie. Microsoft ujawnia przełomową technologię Quick Machine Recovery

Microsoft testuje nowe funkcje w systemie Windows 11, które mogą mieć wpływ na stabilność, bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania. Wersja oznaczona jako build 27898 wprowadza kilka zauważalnych zmian, z których część dotyczy mechanizmów przywracania systemu, a inne ulepszeń interfejsu i obsługi poleceń głosowych. To kolejne kroki w stronę systemu odporniejszego na awarie i lepiej dopasowanego do potrzeb różnych grup użytkowników.

Funkcja Quick Machine Recovery automatycznie wykrywa, diagnozuje i rozwiązuje krytyczne problemy na urządzeniu, umożliwiając szybkie przywrócenie produktywności w przypadku problemów z uruchamianiem.

Microsoft udostępnił w Windows 11 Insider Preview build 27898 funkcję Quick Machine Recovery, która wprowadza nowe podejście do zarządzania awariami systemowymi. Rozwiązanie zostało zaprojektowane jako część Windows Resiliency Initiative, ogłoszonej podczas konferencji Microsoft Ignite 2024 w odpowiedzi na masowe awarie spowodowane przez błędną aktualizację CrowdStrike Falcon Sensor. Funkcja Quick Machine Recovery wykorzystuje środowisko Windows Recovery Environment do automatycznego łączenia się z internetem i pobierania napraw z chmury Microsoft. Gdy system wykryje powtarzające się błędy uruchamiania, automatycznie przełącza komputer w tryb odzyskiwania, nawiązuje połączenie sieciowe i sprawdza dostępność odpowiednich poprawek w Windows Update. Proces eliminuje konieczność fizycznego dostępu administratorów IT do urządzenia, co było głównym problemem podczas awarii CrowdStrike, która sparaliżowała miliony komputerów na całym świecie.

Administratorzy IT zyskują pełną kontrolę nad funkcją poprzez RemoteRemediation CSP w Microsoft Intune. Mogą konfigurować automatyczne naprawy, ustawiać interwały skanowania, a takżde definiować limity czasowe dla procesu odzyskiwania. Funkcja obsługuje obecnie sieci przewodowe, jak również Wi-Fi z zabezpieczeniem WPA/WPA2. Microsoft przygotował również tryb testowy, umożliwiający symulację procesu naprawy przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Podobnie jak wcześniejsze problemy z Windows 11 opisywane na PurePC, związane z aktualizacjami powodującymi niestabilność systemu czy też błędy sterowników AMD Adrenalin, nowa funkcja ma zapobiegać sytuacjom wymagającym ręcznej interwencji użytkownika lub specjalisty. Quick Machine Recovery reprezentuje ewolucję w kierunku systemów samonaprawiających się, gdzie Microsoft może zdalnie rozwiązywać problemy dotykające tysięcy użytkowników jednocześnie. Funkcja będzie domyślnie włączona dla użytkowników Windows 11 Home, podczas gdy administratorzy w środowiskach korporacyjnych zachowają pełną kontrolę nad jej konfiguracją.

Źródło: Blog Windows