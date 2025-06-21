Test Hyperbook A16 Zen z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Jeden z bardziej opłacalnych laptopów do gier
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test Hyperbook A16 Zen - Notebook z AMD Ryzen 9 9955HX3D
- 2 - Test Hyperbook A16 Zen - Jakość wykonania, wnętrze
- 3 - Test Hyperbook A16 Zen - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test Hyperbook A16 Zen - Badanie jakości matrycy
- 5 - Test Hyperbook A16 Zen - Miejsca testowe
- 6 - Test Hyperbook A16 Zen - 3DMark Time Spy
- 7 - Test Hyperbook A16 Zen - 3DMark Steel Nomad
- 8 - Test Hyperbook A16 Zen - 3DMark DirectX Ray Tracing
- 9 - Test Hyperbook A16 Zen - Alan Wake II
- 10 - Test Hyperbook A16 Zen - Assassin's Creed Shadows
- 11 - Test Hyperbook A16 Zen - Avatar: Frontiers of Pandora
- 12 - Test Hyperbook A16 Zen - Black Myth: Wukong
- 13 - Test Hyperbook A16 Zen - Call of Duty Modern Warfare II
- 14 - Test Hyperbook A16 Zen - Cyberpunk 2077
- 15 - Test Hyperbook A16 Zen - Dying Light 2
- 16 - Test Hyperbook A16 Zen - Forza Horizon 5
- 17 - Test Hyperbook A16 Zen - Horizon Forbidden West
- 18 - Test Hyperbook A16 Zen - Indiana Jones i Wielki Krąg
- 19 - Test Hyperbook A16 Zen - Kingdom Come Deliverance II
- 20 - Test Hyperbook A16 Zen - Kingdom Come Deliverance II
- 21 - Test Hyperbook A16 Zen - Marvel's Spider-Man 2
- 22 - Test Hyperbook A16 Zen - Red Dead Redemption 2
- 23 - Test Hyperbook A16 Zen - Silent Hill 2
- 24 - Test Hyperbook A16 Zen - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 25 - Test Hyperbook A16 Zen - Alan Wake II (RT)
- 26 - Test Hyperbook A16 Zen - Assassin's Creed Shadows (RT)
- 27 - Test Hyperbook A16 Zen - Black Myth: Wukong (RT)
- 28 - Test Hyperbook A16 Zen - Cyberpunk 2077 (RT)
- 29 - Test Hyperbook A16 Zen - DOOM: The Dark Ages (RT)
- 30 - Test Hyperbook A16 Zen - Dying Light 2 (RT)
- 31 - Test Hyperbook A16 Zen - Indiana Jones i Wielki Krąg (RT)
- 32 - Test Hyperbook A16 Zen - Marvel's Spider-Man 2 (RT)
- 33 - Test Hyperbook A16 Zen - Metro Exodus Enhanced Edition (RT)
- 34 - Test Hyperbook A16 Zen - Silent Hill 2 (RT)
- 35 - Test Hyperbook A16 Zen - Quake II RTX (RT)
- 36 - Test Hyperbook A16 Zen - Wiedźmin 3: Dziki Gon (RT)
- 37 - Test Hyperbook A16 Zen - Cyberpunk 2077 (RT + MFG)
- 38 - Test Hyperbook A16 Zen - Cyberpunk 2077 (RT + MFG + Input lag)
- 39 - Test Hyperbook A16 Zen - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG)
- 40 - Test Hyperbook A16 Zen - DOOM: The Dark Ages (RT + MFG + Input lag)
- 41 - Test Hyperbook A16 Zen - Cinebench R23 (Single)
- 42 - Test Hyperbook A16 Zen - Cinebench R23 (Multi)
- 43 - Test Hyperbook A16 Zen - Cinebench 2024 (Single)
- 44 - Test Hyperbook A16 Zen - Cinebench 2024 (Multi)
- 45 - Test Hyperbook A16 Zen - 3DF Zephyr
- 46 - Test Hyperbook A16 Zen - 3D Particle Movement
- 47 - Test Hyperbook A16 Zen - DigiCortex
- 48 - Test Hyperbook A16 Zen - Corona
- 49 - Test Hyperbook A16 Zen - V-Ray
- 50 - Test Hyperbook A16 Zen - 7-zip (Duży plik)
- 51 - Test Hyperbook A16 Zen - 7-zip (Mały plik)
- 52 - Test Hyperbook A16 Zen - 7-zip (Wydajność)
- 53 - Test Hyperbook A16 Zen - Handbrake
- 54 - Test Hyperbook A16 Zen - POV-Ray
- 55 - Test Hyperbook A16 Zen - Performance Test (CPU)
- 56 - Test Hyperbook A16 Zen - Performance Test (Memory)
- 57 - Test Hyperbook A16 Zen - Blender
- 58 - Test Hyperbook A16 Zen - VeraCrypt
- 59 - Test Hyperbook A16 Zen - y-cruncher
- 60 - Test Hyperbook A16 Zen - Kraken Javascript
- 61 - Test Hyperbook A16 Zen - Microsoft 365
- 62 - Test Hyperbook A16 Zen - AI Neural Engine
- 63 - Test Hyperbook A16 Zen - UL Procyon Stable Diffusion XL
- 64 - Test Hyperbook A16 Zen - Blackmagic RAW Speed
- 65 - Test Hyperbook A16 Zen - Visual Studio 2022
- 66 - Test Hyperbook A16 Zen - Temperatury podzespołów
- 67 - Test Hyperbook A16 Zen - Wygrzewanie procesora
- 68 - Test Hyperbook A16 Zen - Temperatury obudowy
- 69 - Test Hyperbook A16 Zen - Głośność urządzenia
- 70 - Test Hyperbook A16 Zen - Pobór mocy
- 71 - Test Hyperbook A16 Zen - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 72 - Test Hyperbook A16 Zen - Alan Wake II (Akumulator)
- 73 - Test Hyperbook A16 Zen - Assassin's Creed Shadows (Akumulator)
- 74 - Test Hyperbook A16 Zen - Wiedźmin 3: Dziki Gon (Akumulator)
- 75 - Test Hyperbook A16 Zen - Cinebench 2024 Multi (Akumulator)
- 76 - Test Hyperbook A16 Zen - V-Ray (Akumulator)
- 77 - Test Hyperbook A16 Zen - Podsumowanie
Jakiś czas temu mieliśmy okazję testować notebooka MSI Vector A18 HX z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX, zestawionym z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Wiemy, że czekaliście również na testy notebooków z prawdopodobnie najlepszym procesorem mobilnym, jaki obecnie można znaleźć w laptopach. Mowa oczywiście o AMD Ryzen 9 9955HX3D, czyli specjalnej wersji wykorzystującej technologię 3D V-Cache. W planach mamy dwa testy z takim układem, a dzisiaj prezentujemy pierwszy z nich. Jest to notebook Hyperbook A16 Zen, który oferowany jest z różnymi układami Blackwell, my jednak zdecydowaliśmy się na początek na trochę tańszą konfigurację, gdzie AMD Ryzen 9 9955HX3D został sparowany z układem NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Choć konfiguracja wydaje się być nieco egzotyczna, w sporadycznych przypadkach wydajność takiego zestawu może być zaskakująca.
Autor: Damian Marusiak
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU to przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB205 w niemal pełnej formie. Spośród 48 bloków SM, aktywnych jest 46, co przekłada się na obecność 5888 rdzeni CUDA, 64 ROP-ów, 184 jednostek teksturujących, 46 rdzeni RT 4. generacji oraz 184 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1425 MHz do 2347 MHz. Litografia pozostała ta sama co w generacji Ada Lovelace (GeForce RTX 4000 Laptop GPU) co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 000 MHz. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU posiada 12 GB pamięci GDDR7 (28 000 MHz), co powinno wystarczać w obecnych grach, jeśli zdecydujemy się na rozdzielczość QHD (2560 x 1440 lub 2560 x 1600 w przypadku ekranów o proporcjach 16:10). O wiele szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 432 GB dla GeForce RTX 4080 Laptop (który posiadał taką samą magistralę 192-bitową oraz ilość VRAM-u) do 672 GB dla GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Maksymalne TGP, w notebooku Hyperbook A16 Zen, sięga 140 W (z Dynamic Boost).
Hyperbook A16 Zen to najnowszy notebook do gier, korzystający notabene z bardzo ciekawej konfiguracji. Testowy model jest bowiem połączeniem procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU o mocy 140 W.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku Hyperbook A16 Zen jest to 16-calowy panel IPS oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek na sekundę.
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|Architektura
|Blackwell
|Ada Lovelace
|Ampere
|Układ graficzny
|GB205
|AD104
|GA104
|Litografia
|TSMC 4N (5 nm)
|TSMC 4N (5 nm)
|Samsung 8 nm
|Powierzchnia
|263 mm²
|294 mm²
|392 mm²
|Tranzystory
|31 mld
|35 mld
|17 mld
|Bloki SM
|46
|58
|48
|CUDA
|5888
|7424
|6144
|TMU
|184
|232
|192
|ROP
|64
|80
|64
|RT
|46
|58
|48
|Tensor
|184
|232
|192
|Boost (Min. TGP)
|1447 MHz
|1350 MHz
|1245 MHz
|Boost (Max. TGP)
|2220 MHz
|2280 MHz
|1710 MHz
|Pamięć
|12 GB GDDR7
|12 GB GDDR6
|8 / 16 GB GDDR6
|Szybkość VRAM
|28 Gbps
|18 Gbps
|14 Gbps
|Magistrala
|192-bit
|192-bit
|256-bit
|Przepustowość
|672 GB/s
|432 GB/s
|448 GB/s
|TGP (Dynamic Boost)
|60 - 115 W (85 - 140 W)
|80 - 150 W (105 - 175 W)
|80 - 150 W (105 - 175 W)
Hyperbook A16 Zen korzysta także z procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D z serii Fire Range, wykorzystującego 16 rdzeni Zen 5 w dwóch klastrach CCD (po 8 rdzeni na klaster). Jest to właściwie mobilny odpowiednik AMD Ryzen 9 9950X3D, zbudowany w identyczny sposób, jednak zachowujący niższe limity mocy (przynajmniej w teorii). Bazowy zegar rdzeni wynosi 2,5 GHz, natomiast w trybie Turbo procesor może przyspieszyć do maksymalnie 5,4 GHz. Oprócz dwóch klastrów CCD, układ posiada także blok I/O, w którym znajdują się wszystkie kontrolery, a także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Procesor wykorzystuje 2. generację technologii pakowania 3D V-Cache, gdzie dodatkowa warstwa pamięci cache L3 umieszczona jest teraz pod klastrem CCD, nie nad nim. Procesor oferuje również łącznie 144 MB cache, w tym 128 MB cache L3. Całość opracowano w procesie TSMC N4P.
