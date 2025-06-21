Zgłoś błąd
Test Hyperbook A16 Zen z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Jeden z bardziej opłacalnych laptopów do gier

Damian Marusiak | 21-06-2025 07:00 |

Test Hyperbook A16 Zen z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Jeden z bardziej opłacalnych laptopów do gierJakiś czas temu mieliśmy okazję testować notebooka MSI Vector A18 HX z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX, zestawionym z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Wiemy, że czekaliście również na testy notebooków z prawdopodobnie najlepszym procesorem mobilnym, jaki obecnie można znaleźć w laptopach. Mowa oczywiście o AMD Ryzen 9 9955HX3D, czyli specjalnej wersji wykorzystującej technologię 3D V-Cache. W planach mamy dwa testy z takim układem, a dzisiaj prezentujemy pierwszy z nich. Jest to notebook Hyperbook A16 Zen, który oferowany jest z różnymi układami Blackwell, my jednak zdecydowaliśmy się na początek na trochę tańszą konfigurację, gdzie AMD Ryzen 9 9955HX3D został sparowany z układem NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Choć konfiguracja wydaje się być nieco egzotyczna, w sporadycznych przypadkach wydajność takiego zestawu może być zaskakująca.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU to przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB205 w niemal pełnej formie. Spośród 48 bloków SM, aktywnych jest 46, co przekłada się na obecność 5888 rdzeni CUDA, 64 ROP-ów, 184 jednostek teksturujących, 46 rdzeni RT 4. generacji oraz 184 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1425 MHz do 2347 MHz. Litografia pozostała ta sama co w generacji Ada Lovelace (GeForce RTX 4000 Laptop GPU) co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 000 MHz. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU posiada 12 GB pamięci GDDR7 (28 000 MHz), co powinno wystarczać w obecnych grach, jeśli zdecydujemy się na rozdzielczość QHD (2560 x 1440 lub 2560 x 1600 w przypadku ekranów o proporcjach 16:10). O wiele szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 432 GB dla GeForce RTX 4080 Laptop (który posiadał taką samą magistralę 192-bitową oraz ilość VRAM-u) do 672 GB dla GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Maksymalne TGP, w notebooku Hyperbook A16 Zen, sięga 140 W (z Dynamic Boost).

Hyperbook A16 Zen to najnowszy notebook do gier, korzystający notabene z bardzo ciekawej konfiguracji. Testowy model jest bowiem połączeniem procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU o mocy 140 W.

Test Hyperbook A16 Zen z AMD Ryzen 9 9955HX3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Jeden z bardziej opłacalnych laptopów do gier [nc1]

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku Hyperbook A16 Zen jest to 16-calowy panel IPS oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek na sekundę.

  NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere
Układ graficzny GB205 AD104 GA104
Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Samsung 8 nm
Powierzchnia 263 mm² 294 mm² 392 mm²
Tranzystory 31 mld 35 mld 17 mld
Bloki SM 46 58 48
CUDA 5888 7424 6144
TMU 184 232 192
ROP 64 80 64
RT 46 58 48
Tensor 184 232 192
Boost (Min. TGP) 1447 MHz 1350 MHz 1245 MHz
Boost (Max. TGP) 2220 MHz 2280 MHz 1710 MHz
Pamięć 12 GB GDDR7 12 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6
Szybkość VRAM 28 Gbps 18 Gbps 14 Gbps
Magistrala 192-bit 192-bit 256-bit
Przepustowość 672 GB/s 432 GB/s 448 GB/s
TGP (Dynamic Boost) 60 - 115 W (85 - 140 W) 80 - 150 W (105 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W)

Hyperbook A16 Zen korzysta także z procesora AMD Ryzen 9 9955HX3D z serii Fire Range, wykorzystującego 16 rdzeni Zen 5 w dwóch klastrach CCD (po 8 rdzeni na klaster). Jest to właściwie mobilny odpowiednik AMD Ryzen 9 9950X3D, zbudowany w identyczny sposób, jednak zachowujący niższe limity mocy (przynajmniej w teorii). Bazowy zegar rdzeni wynosi 2,5 GHz, natomiast w trybie Turbo procesor może przyspieszyć do maksymalnie 5,4 GHz. Oprócz dwóch klastrów CCD, układ posiada także blok I/O, w którym znajdują się wszystkie kontrolery, a także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Procesor wykorzystuje 2. generację technologii pakowania 3D V-Cache, gdzie dodatkowa warstwa pamięci cache L3 umieszczona jest teraz pod klastrem CCD, nie nad nim. Procesor oferuje również łącznie 144 MB cache, w tym 128 MB cache L3. Całość opracowano w procesie TSMC N4P.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

