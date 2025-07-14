Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 14 - 20 lipca 2025. Wśród premier Delirium, Dzikość, Od ściany do ściany, Straż cywilna

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 14 - 20 lipca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Delirium, Dzikość, Od ściany do ściany, Straż cywilna oraz Porady Aminy.

Straż cywilna (Community Squad) - Sezon 2

Opis: Specjalna sekcja Straży Miejskiej powstała jako chwyt marketingowy mający ocieplić wizerunek służb mundurowych. Nikt nie spodziewał się, że jej członkowie – cywile bez doświadczenia – wpadną na trop serii niepokojących przestępstw. Z dnia na dzień sympatyczna inicjatywa zamienia się w niebezpieczną grę z coraz dziwniejszymi przeciwnikami. Nowicjusze zmierzą się z zagrożeniem, które wykracza poza ich kompetencje, a to wszystko okraszone dawką solidnego humoru i wyróżnione nagrodą Emmy.

Specjalna sekcja Straży Miejskiej powstała jako chwyt marketingowy mający ocieplić wizerunek służb mundurowych. Nikt nie spodziewał się, że jej członkowie – cywile bez doświadczenia – wpadną na trop serii niepokojących przestępstw. Z dnia na dzień sympatyczna inicjatywa zamienia się w niebezpieczną grę z coraz dziwniejszymi przeciwnikami. Nowicjusze zmierzą się z zagrożeniem, które wykracza poza ich kompetencje, a to wszystko okraszone dawką solidnego humoru i wyróżnione nagrodą Emmy. Występują: Santiago Korovsky, Jessica Blue, Renato Condori, Pilar Gamboa, Daniel Hendler

Santiago Korovsky, Jessica Blue, Renato Condori, Pilar Gamboa, Daniel Hendler Światowa data premiery: 17 lutego 2023 roku

17 lutego 2023 roku Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku

17 lipca 2025 roku Tytuł oryginalny: División Palermo

División Palermo Gatunek: Komedia, Kryminał

Komedia, Kryminał Kraj produkcji: Argentyna

Argentyna Ocena na portalu IMDb: 7,5/10 (2,8 tys. ocen)

7,5/10 (2,8 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,0/10 (177 ocen)

6,0/10 (177 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 75%

Porady Aminy (Catalog) - Sezon 1

Opis: Niedawno owdowiały pracoholik staje przed największym wyzwaniem życia – samotnym wychowaniem dzieci. Nie mając pojęcia o rodzicielstwie, sięga po nagrania wideo, które jego żona zostawiła tuż przed śmiercią jako poradnik na przyszłość. Z każdym dniem odkrywa, że bycie ojcem to nie tylko obowiązek, ale i szansa na odbudowanie więzi z rodziną. Czy uda mu się zdać ten emocjonalny kurs z życia?

Niedawno owdowiały pracoholik staje przed największym wyzwaniem życia – samotnym wychowaniem dzieci. Nie mając pojęcia o rodzicielstwie, sięga po nagrania wideo, które jego żona zostawiła tuż przed śmiercią jako poradnik na przyszłość. Z każdym dniem odkrywa, że bycie ojcem to nie tylko obowiązek, ale i szansa na odbudowanie więzi z rodziną. Czy uda mu się zdać ten emocjonalny kurs z życia? Występują: Mohamed Farrag, Tara Emad, Khaled Kamal, Sedky Sakhr

Mohamed Farrag, Tara Emad, Khaled Kamal, Sedky Sakhr Światowa data premiery: 17 lipca 2025 roku

17 lipca 2025 roku Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku

17 lipca 2025 roku Tytuł oryginalny: Kataluj

Kataluj Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Egipt

Egipt Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Dzikość (Untamed) - Miniserial

Opis: Agent federalny bada brutalną śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite. Śledztwo prowadzi go w głąb dzikiego i nieprzewidywalnego terenu, gdzie natura rządzi się własnymi prawami. Z każdym krokiem odkrywa świat bezprawia, w którym granica między cywilizacją a dzikością niebezpiecznie się zaciera, a człowiek nie ma nad tym kontroli.

Agent federalny bada brutalną śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite. Śledztwo prowadzi go w głąb dzikiego i nieprzewidywalnego terenu, gdzie natura rządzi się własnymi prawami. Z każdym krokiem odkrywa świat bezprawia, w którym granica między cywilizacją a dzikością niebezpiecznie się zaciera, a człowiek nie ma nad tym kontroli. Występują: Sam Neill, Eric Bana, Rosemarie DeWitt, Wilson Bethel, Ezra Franky

Sam Neill, Eric Bana, Rosemarie DeWitt, Wilson Bethel, Ezra Franky Światowa data premiery: 17 lipca 2025 roku

17 lipca 2025 roku Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku

17 lipca 2025 roku Tytuł oryginalny: Untamed

Untamed Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminał

Dramat, Thriller, Kryminał Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Delirium - Miniserial

Opis: Gdy jego żona Augustina popada w stan delirium, profesor postanawia rozwikłać tajemnice z jej przeszłości. Zagłębia się w mroczne wspomnienia, próbując odtworzyć jej historię i zrozumieć źródło załamania. Z każdym odkryciem pojawiają się kolejne pytania, a cienka granica między prawdą a urojeniem zaczyna się zacierać. Wciągający psychologiczny dramat o pamięci, traumie i granicach ludzkiego umysłu.

Gdy jego żona Augustina popada w stan delirium, profesor postanawia rozwikłać tajemnice z jej przeszłości. Zagłębia się w mroczne wspomnienia, próbując odtworzyć jej historię i zrozumieć źródło załamania. Z każdym odkryciem pojawiają się kolejne pytania, a cienka granica między prawdą a urojeniem zaczyna się zacierać. Wciągający psychologiczny dramat o pamięci, traumie i granicach ludzkiego umysłu. Występują: Paola Turbay, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Estefania Piñeres

Paola Turbay, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Estefania Piñeres Światowa data premiery: 18 lipca 2025 roku

18 lipca 2025 roku Na Netflix od: 18 lipca 2025 roku

18 lipca 2025 roku Tytuł oryginalny: Delirio

Delirio Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Kolumbia

Kolumbia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Od ściany do ściany (Wall to Wall)

Opis: Woo-seong w końcu spełnia swoje marzenie – po latach wyrzeczeń kupuje wymarzone mieszkanie. Szybko jednak okazuje się, że to początek koszmaru. Zamiast spokoju znajduje się w pułapce – otoczony nieprzyjaznymi sąsiadami, tajemniczymi odgłosami dochodzącymi zza ścian i serią zdarzeń, które prowadzą go na skraj finansowej i psychicznej ruiny.

Woo-seong w końcu spełnia swoje marzenie – po latach wyrzeczeń kupuje wymarzone mieszkanie. Szybko jednak okazuje się, że to początek koszmaru. Zamiast spokoju znajduje się w pułapce – otoczony nieprzyjaznymi sąsiadami, tajemniczymi odgłosami dochodzącymi zza ścian i serią zdarzeń, które prowadzą go na skraj finansowej i psychicznej ruiny. Występują: Kang Ha-neul, Yeom Hye-ran, Seo Hyun-woo

Kang Ha-neul, Yeom Hye-ran, Seo Hyun-woo Światowa data premiery: 18 lipca 2025 roku

18 lipca 2025 roku Na Netflix od: 18 lipca 2025 roku

18 lipca 2025 roku Tytuł oryginalny: 84 Jegopmiteo

84 Jegopmiteo Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Kraj produkcji: Korea Południowa

Korea Południowa Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix