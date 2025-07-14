Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 14 - 20 lipca 2025. Wśród premier Delirium, Dzikość, Od ściany do ściany, Straż cywilna
Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.
Co przyniesie tydzień 14 - 20 lipca 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Delirium, Dzikość, Od ściany do ściany, Straż cywilna oraz Porady Aminy.
Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 7 - 13 lipca 2025. Wśród premier Ziam, Za murem, 7 misiów oraz W mroku słońca
Straż cywilna (Community Squad) - Sezon 2
- Opis: Specjalna sekcja Straży Miejskiej powstała jako chwyt marketingowy mający ocieplić wizerunek służb mundurowych. Nikt nie spodziewał się, że jej członkowie – cywile bez doświadczenia – wpadną na trop serii niepokojących przestępstw. Z dnia na dzień sympatyczna inicjatywa zamienia się w niebezpieczną grę z coraz dziwniejszymi przeciwnikami. Nowicjusze zmierzą się z zagrożeniem, które wykracza poza ich kompetencje, a to wszystko okraszone dawką solidnego humoru i wyróżnione nagrodą Emmy.
- Występują: Santiago Korovsky, Jessica Blue, Renato Condori, Pilar Gamboa, Daniel Hendler
- Światowa data premiery: 17 lutego 2023 roku
- Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku
- Tytuł oryginalny: División Palermo
- Gatunek: Komedia, Kryminał
- Kraj produkcji: Argentyna
- Ocena na portalu IMDb: 7,5/10 (2,8 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,0/10 (177 ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 75%
Porady Aminy (Catalog) - Sezon 1
- Opis: Niedawno owdowiały pracoholik staje przed największym wyzwaniem życia – samotnym wychowaniem dzieci. Nie mając pojęcia o rodzicielstwie, sięga po nagrania wideo, które jego żona zostawiła tuż przed śmiercią jako poradnik na przyszłość. Z każdym dniem odkrywa, że bycie ojcem to nie tylko obowiązek, ale i szansa na odbudowanie więzi z rodziną. Czy uda mu się zdać ten emocjonalny kurs z życia?
- Występują: Mohamed Farrag, Tara Emad, Khaled Kamal, Sedky Sakhr
- Światowa data premiery: 17 lipca 2025 roku
- Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Kataluj
- Gatunek: Dramat, Komedia
- Kraj produkcji: Egipt
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Dzikość (Untamed) - Miniserial
- Opis: Agent federalny bada brutalną śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite. Śledztwo prowadzi go w głąb dzikiego i nieprzewidywalnego terenu, gdzie natura rządzi się własnymi prawami. Z każdym krokiem odkrywa świat bezprawia, w którym granica między cywilizacją a dzikością niebezpiecznie się zaciera, a człowiek nie ma nad tym kontroli.
- Występują: Sam Neill, Eric Bana, Rosemarie DeWitt, Wilson Bethel, Ezra Franky
- Światowa data premiery: 17 lipca 2025 roku
- Na Netflix od: 17 lipca 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Untamed
- Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminał
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Delirium - Miniserial
- Opis: Gdy jego żona Augustina popada w stan delirium, profesor postanawia rozwikłać tajemnice z jej przeszłości. Zagłębia się w mroczne wspomnienia, próbując odtworzyć jej historię i zrozumieć źródło załamania. Z każdym odkryciem pojawiają się kolejne pytania, a cienka granica między prawdą a urojeniem zaczyna się zacierać. Wciągający psychologiczny dramat o pamięci, traumie i granicach ludzkiego umysłu.
- Występują: Paola Turbay, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Estefania Piñeres
- Światowa data premiery: 18 lipca 2025 roku
- Na Netflix od: 18 lipca 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Delirio
- Gatunek: Dramat
- Kraj produkcji: Kolumbia
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Od ściany do ściany (Wall to Wall)
- Opis: Woo-seong w końcu spełnia swoje marzenie – po latach wyrzeczeń kupuje wymarzone mieszkanie. Szybko jednak okazuje się, że to początek koszmaru. Zamiast spokoju znajduje się w pułapce – otoczony nieprzyjaznymi sąsiadami, tajemniczymi odgłosami dochodzącymi zza ścian i serią zdarzeń, które prowadzą go na skraj finansowej i psychicznej ruiny.
- Występują: Kang Ha-neul, Yeom Hye-ran, Seo Hyun-woo
- Światowa data premiery: 18 lipca 2025 roku
- Na Netflix od: 18 lipca 2025 roku
- Tytuł oryginalny: 84 Jegopmiteo
- Gatunek: Dramat, Thriller
- Kraj produkcji: Korea Południowa
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak